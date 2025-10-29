Τέλη κυκλοφορίας μοτοσυκλετών 2026: Πόσα είναι και πώς πληρώνονται

Τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια είναι τα ποσά ανά κυβισμό και όλοι οι τρόποι πληρωμής, ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι η ετήσια οικονομική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που κυκλοφορεί νόμιμα στους ελληνικούς δρόμους. Για τις μοτοσυκλέτες, ο τρόπος υπολογισμού παραμένει σταθερός εδώ και πάνω από μια δεκαετία και βασίζεται αποκλειστικά στον κυβισμό του κινητήρα. Εν αναμονή λοιπόν της ανακοίνωσης για την έναρξη των πληρωμών και τις καταληκτικές ημερομηνίες εξετάζουμε το τι ισχύει και αν έχει αλλάξει κάτι.

Νομικό πλαίσιο και επίσημες πηγές

Η νομοθεσία που καθορίζει τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα είναι το άρθρο 17 του Νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30-09-2010).

Για τις Ι.Χ. δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες, η διάταξη αυτή ορίζει ρητά ότι:

«Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει του κυβισμού του κινητήρα».

Η ίδια θέση επαναλαμβάνεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1214/31-10-2011 του Υπουργείου Οικονομικών, που παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση με νεότερο νόμο ή ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα όπου τα τέλη εξαρτώνται από τις εκπομπές CO₂ ή το έτος ταξινόμησης, οι μοτοσυκλέτες εξακολουθούν να υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα.

Ποια είναι τα ποσά ανά κυβισμό

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 17 του Ν. 3888/2010, τα τέλη κυκλοφορίας για τις μοτοσικλέτες έχουν ως εξής:

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Ετήσιο τέλος κυκλοφορίας (€) Έως 300 κ.εκ. 22 € 301 – 785 κ.εκ. 55 € 786 – 1.071 κ.εκ. 120 € 1.072 – 1.357 κ.εκ. 135 € 1.358 – 1.548 κ.εκ. 240 € 1.549 – 1.738 κ.εκ. 265 € 1.739 – 1.928 κ.εκ. 300 € 1.929 – 2.357 κ.εκ. 630 € Πάνω από 2.357 κ.εκ. 840 € και άνω

Τρόποι πληρωμής τελών κυκλοφορίας μοτοσυκλετών (σύμφωνα με ΑΑΔΕ & gov.gr)

Βήμα / Μέθοδος Περιγραφή διαδικασίας Πού πραγματοποιείται Τι χρειάζεται ο πολίτης Πηγή / Νομική αναφορά 1. Έκδοση ειδοποιητηρίου (υποχρεωτική) Εκδίδεις το ειδοποιητήριο με ποσό και κωδικούς RF/QR μέσω myCAR ή myAADEapp. Ψηφιακή πλατφόρμα ΑΑΔΕ: mycar.aade.gov.gr ΑΦΜ και αριθμός κυκλοφορίας μοτοσικλέτας ΑΑΔΕ – «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» 2. Πληρωμή μέσω e-banking / mobile banking Καταχώρηση της Ταυτότητας Οφειλής (RF) ή σάρωση QR στο web banking. Το ποσό ενημερώνεται αυτόματα. Όλες οι ελληνικές τράπεζες & e-banking apps Κωδικός RF ή QR από το ειδοποιητήριο ΑΑΔΕ – Οδηγίες πληρωμής μέσω τραπεζών 3. Πληρωμή σε τραπεζικό κατάστημα (ταμείο) Πληρώνεις στο γκισέ με το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο. Το τραπεζικό σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ. Εξουσιοδοτημένες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha κ.λπ.) Εκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή Ταυτότητα Οφειλής (RF) Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Καθορισμός φορέων είσπραξης τελών κυκλοφορίας 4. Πληρωμή στα ΕΛΤΑ Εξόφληση στο ταμείο με έντυπο ειδοποιητηρίου. Το σύστημα ΕΛΤΑ συνδέεται με ΔΙΑΣ. Καταστήματα ΕΛΤΑ πανελλαδικά Εκτυπωμένο ειδοποιητήριο / κωδικός RF ΕΛΤΑ – Υπηρεσία πληρωμών Δημοσίου μέσω ΔΙΑΣ 5. Πληρωμή μέσω myAADEapp (ψηφιακή άμεση) Σάρωση του QR code και άμεση πληρωμή με συνδεδεμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή banking app. Εφαρμογή myAADEapp (κινητό) Είσοδος στο myAADEapp, QR κωδικός ΑΑΔΕ – εφαρμογή myAADEapp για φυσικά πρόσωπα 6. Ειδικές περιπτώσεις – E-παράβολο Για εξόφληση ειδικών παραβόλων (όχι ετήσιων τελών) π.χ. επανακυκλοφορία, ακινησία, εκδίδεται e-Παράβολο. gsis.gr/eparavolo ΑΦΜ & επιλογή κατηγορίας παραβόλου Υπ. Οικονομικών / ΓΓΠΣ – Απόφαση ΠΟΛ.1163/2013

Τι ισχύει για μοτοσυκλέτες σε ακινησία

Οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη για το επόμενο έτος μπορούν να θέσουν τη μοτοσυκλέτα σε ψηφιακή ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCar.

Αρκεί να δηλώσουν την ακινησία πριν την εκπνοή του έτους και να μην κυκλοφορήσουν το όχημα. Η παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία επισύρει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων.

Τι κρατάμε

Τα τέλη κυκλοφορίας των μοτοσυκλετών υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει κυβισμού

Δεν επηρεάζονται από εκπομπές CO₂ ή έτος ταξινόμησης

Τα ποσά προκύπτουν από το άρθρο 17 του Ν. 3888/2010 και παραμένουν αμετάβλητα από το 2011

Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myCar της ΑΑΔΕ έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Η μη πληρωμή ή εκπρόθεσμη πληρωμή επιφέρει διπλασιασμό του ποσού ως πρόστιμο

