Τέλος εποχής για την εκπροσώπηση της Triumph στην Ελλάδα: Διακοπή της συνεργασίας με την ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.

Ύστερα από 30 και πλέον χρόνια, η Ηλιοφίλ Α.Ε. παύει να είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των μοτοσυκλετών της Triumph στην Ελλάδα

Μια σημαντική και απροσδόκητη αλλαγή σημειώνεται στον χάρτη της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας, καθώς ολοκληρώνεται μια από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο. Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της συνεργασίας της με τη βρετανική Triumph Motorcycles Ltd.

Η ελληνική εταιρεία, η οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την αναγέννηση και την καθιέρωση της ιστορικής βρετανικής μάρκας στη χώρα μας, ξεκαθαρίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα, ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει τους κατόχους των μοτοσικλετών ότι η υποστήριξή τους θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι τη μετάβαση στη διάδοχη κατάσταση.

Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση και με βάση τις πληροφορίες, θα πούμε απλά ότι ο νέος αντιπρόσωπος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες με εκατονταετή παρουσία στην χώρα μας, αντιπροσωπεύοντας μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά.

Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.: