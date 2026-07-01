Τέλος εποχής για την εκπροσώπηση της Triumph στην Ελλάδα: Διακοπή της συνεργασίας με την ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.

Ύστερα από 30 και πλέον χρόνια, η Ηλιοφίλ Α.Ε. παύει να είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των μοτοσυκλετών της Triumph στην Ελλάδα
Μια σημαντική και απροσδόκητη αλλαγή σημειώνεται στον χάρτη της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας, καθώς ολοκληρώνεται μια από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο. Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της συνεργασίας της με τη βρετανική Triumph Motorcycles Ltd.
Η ελληνική εταιρεία, η οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την αναγέννηση και την καθιέρωση της ιστορικής βρετανικής μάρκας στη χώρα μας, ξεκαθαρίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα, ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει τους κατόχους των μοτοσικλετών ότι η υποστήριξή τους θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι τη μετάβαση στη διάδοχη κατάσταση.
Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση και με βάση τις πληροφορίες, θα πούμε απλά ότι ο νέος αντιπρόσωπος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες με εκατονταετή παρουσία στην χώρα μας, αντιπροσωπεύοντας μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά.
Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.:
ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. Αθήνα 1/7/2026
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TRIUMPH MOTORCYCLES LTD – ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.
Με το παρόν ενημερώνουμε του πελάτες και συνεργάτες μας για την διακοπή συνεργασίας με το Βρετανικό εργοστάσιο στις 30/6/2026, μετά από 33 χρόνια συνεργασίας και μάλιστα χωρίς καμία υπαιτιότητα μας.
Η αρχικά προταθείσα παράταση από το εργοστάσιο έως το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία ομαλή μετάβαση στον νέο αντιπρόσωπο – εισαγωγέα, δεν υλοποιήθηκε, καθόσον καμία από τις αυτονόητες προϋποθέσεις που ζήτησε η εταιρία μας για να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έγινε αποδεκτή.
Η εταιρία μας υπήρξε πάντοτε πελατοκεντρική με γνώμονα την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας, από την αγορά και σε όλη την διάρκεια της κατοχής της μοτοσικλέτας και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει στο εγγύς μέλλον μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα εταιρία αντιπροσώπευσης που θα ανακοινώσει την συνεργασία της με το Βρετανικό εργοστάσιο επίσημα τους επόμενους μήνες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας μας για την εξαιρετικά καλή σχέση που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο και να τους ευχηθούμε ότι καλύτερο για το μέλλον με την αγαπημένη μας μάρκα.