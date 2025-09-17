TEST RIDE: Οδηγήστε όλα τα Adventure μοντέλα της Voge, ανάμεσά τους και το νέο DS800X Rally!

Η Voge κάνει το επόμενο βήμα στην περιπέτεια και σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε – Oδηγήστε το νέο DS800X Rally και άλλα επιλεγμένα μοντέλα

Tο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 το πολυαναμενόμενο Voge DS800X Rally κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και σας περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά και να το οδηγήσετε! Και αν δεν σας φτάνει αυτό, μαζί του θα είναι και τα 300 Rally, DS525X, DS625X και DS900X, τα οποία επίσης μπορείτε να οδηγήσετε!

Από τις 10:00 έως τις 18:00 οι άνθρωπoι και οι μοτοσυκλέτες της Voge θα βρίσκονται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη δράση! Μαζί μας θα βρίσκονται λάτρεις της Voge που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Test Ride, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ημέρα, ώρα και μοντέλο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα: https://test-ride.gr/

Προσοχή όμως, χωρίς κράτηση δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα συμμετοχής στο Test Ride, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Άτομα ηλικίας 23 ετών και άνω

Δίπλωμα οδήγησης έκδοσης τουλάχιστον έναν χρόνο (αντίστοιχης κατηγορίας)

Να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο εξοπλισμό: κράνος, μπουφάν μοτοσυκλέτας, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστό παπούτσι.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της Voge μπορείτε δείτε στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας https://voge.gr/

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι