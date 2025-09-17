quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

TEST RIDE: Οδηγήστε όλα τα Adventure μοντέλα της Voge, ανάμεσά τους και το νέο DS800X Rally!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
test-ride-odigiste-ola-ta-adventure-montela-tis-voge-anamesa-tous-kai-to-neo-ds800x-rally-775571

Η Voge κάνει το επόμενο βήμα στην περιπέτεια και σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε – Oδηγήστε το νέο DS800X Rally και άλλα επιλεγμένα μοντέλα

Tο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 το πολυαναμενόμενο Voge DS800X Rally κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και σας περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά και να το οδηγήσετε! Και αν δεν σας φτάνει αυτό, μαζί του θα είναι και τα 300 Rally, DS525X, DS625X και DS900X, τα οποία επίσης μπορείτε να οδηγήσετε!

Από τις 10:00 έως τις 18:00 οι άνθρωπoι και οι μοτοσυκλέτες της Voge θα βρίσκονται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη δράση! Μαζί μας θα βρίσκονται λάτρεις της Voge που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Test Ride, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ημέρα, ώρα και μοντέλο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα: https://test-ride.gr/

Προσοχή όμως, χωρίς κράτηση δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα συμμετοχής στο Test Ride, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Άτομα ηλικίας 23 ετών και άνω
  • Δίπλωμα οδήγησης έκδοσης τουλάχιστον έναν χρόνο (αντίστοιχης κατηγορίας)
  • Να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο εξοπλισμό: κράνος, μπουφάν μοτοσυκλέτας, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστό παπούτσι.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της Voge μπορείτε δείτε στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας https://voge.gr/

Όλες οι ειδήσεις

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Voge#Voge DS800X Rally
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

epitrepetai-na-prospernoun-oi-motosykletistes-tin-oura-sta-diodia-775179

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

16.09.2025

Επιτρέπεται να προσπερνούν οι μοτοσυκλετιστές την ουρά στα διόδια;
ola-diamondhead-to-indiko-ilektriko-superbike-774903

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.09.2025

Ola Diamondhead: Το ινδικό ηλεκτρικό superbike
750sr-s-i-proti-tetrakylindri-supersport-tis-cfmoto-774890

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

12.09.2025

750SR-S: Η πρώτη τετρακύλινδρη supersport της CFMoto
kymco-xciting-vs-400-euro-5-neo-maxi-scooter-mesaiou-kyvismou-773300

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.09.2025

Kymco Xciting VS 400 Euro 5+: Νέο maxi scooter μεσαίου κυβισμού
bmw-motorrad-vision-ce-to-skouter-pou-den-chreiazesai-kranos-me-klovo-kai-technologia-aftoisorropisis-773274

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.09.2025

BMW Motorrad Vision CE: Το «σκούτερ που δεν χρειάζεσαι κράνος» με κλωβό και τεχνολογία αυτοϊσορρόπησης
kane-ti-diki-sou-royal-enfield-350-akoma-pio-afthentiki-me-bonus-250-e-sta-axesouar-773051

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.09.2025

Κάνε τη δική σου Royal Enfield 350 ακόμα πιο αυθεντική με bonus 250 € στα αξεσουάρ

Πρόσφατες Ειδήσεις