Τest Ride Voge SR450X – Έχει μεγάλες προοπτικές…

Πρώτη επαφή με το πολυαναμενόμενο δικύλινδρο advneture scooter της Voge σε ένα… «ασύμβατο» πεδίο. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν αρχικά

Tα adventure scooter αποτελούν την πιο πρόσφατη προσθήκη στην συστηματική ταξινόμηση των δίτροχων, έχοντας δημιουργήσει πλέον μια ξεχωριστή κατηγορία στην οποία προστίθενται συνεχώς νέα μοντέλα.

Αυτό που ξεκίνησε ως ανίχνευση και «what if» συνδυασμός χαρακτηριστικών από δύο πεδία που μέχρι τότε φάνταζαν διαμετρικά αντίθετα, τελικά αποδείχτηκε ένα πολύ επιτυχημένο πείραμα, με μεγάλη εμπορική απήχηση.

Ειδικά για την δική μας, ελληνική πραγματικότητα, ένα scooter το οποίο έχει σχεδιαστεί με δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, έχει νόημα ακόμα και αν δεν κυλήσει ποτέ τους τροχούς του σε κάποιο χωματόδρομο. Βλέπετε, φροντίζει η άσφαλτος μας, ώστε μην πάνε στράφι οι δυνατότητες…

Το SR450X πέραν της «hot» κατηγορίας την οποία ανήκει, παράγεται από την Voge, η οποία έχει δώσει τα διαπιστευτήρια της στην αγορά. Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και η πληρέστατη λίστα εξοπλισμού συνδυάζονται και σε αυτή την περίπτωση με μια δελεαστική τιμή και η πρόσκληση για το test ride επί ελληνικού εδάφους, είχε αν μη τι άλλο μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Moto Trend, επίσημη εισαγωγέας και αντιπρόσωπος της Voge στην Ελλάδα, επέλεξε την πίστα Kartodomo στις Αφίδνες για αυτό τον σκοπό και ομολογώ ότι η απόφαση αυτή, μου προκάλεσε εντύπωση: γιατί πρέπει να «χωρέσει» ένα scooter με δικύλινδρο κινητήρα 398 κ.εκ. σε κλειστή διαδρομή όπως είναι μια πίστα kart;

Όπως αποδείχθηκε, υπήρχε λόγος για αυτό και οι άνθρωποι της Voge είχαν ήξεραν και είχαν πίστη στις δυνατότητες του. Πριν φτάσουμε όμως εκεί ας ξεκινήσουμε από τη λίστα του εξοπλισμού ή οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Σε ότι αφορά στα περιφερειακά, οι αναρτήσεις προέρχονται από την KYB και αποτελούνται από ανεστραμμένο, πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι διαμέτρου 37 χλστ. με διαδρομή 122 χλστ. ενώ πίσω τοποθετούνται δυο αμορτισέρ, επίσης της KYB, με ξεχωριστό δοχείο αζώτου και διαδρομή 123 χλστ., ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση ελατηρίου και την απόσβεση συμπίεσης.

Tα φρένα αποτελούνται από μονό δίσκο 300 χλστ. μπροστά με τετραπίστονη, ακτινική έδρασης δαγκάνα της J.Juan και πίσω, υπάρχει δίσκος 240 χλστ. με μονοπίστονη δαγκάνα της Nissin. Οι τροχοί είναι ακτινωτοί, διαμέτρου 17” και 14” μπροστά και πίσω αντιστοίχως, με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης της Maxxis, σε διαστάσεις 110/70 και 150/70.

Μέχρι τώρα, αν δεν υπήρχε το στοιχείο της διαμέτρου του πίσω τροχού, τα χαρακτηριστικά αυτά, θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν σε μια μεσαία κυβισμού μοτοσυκλέτα και μάλιστα καλώς εξοπλισμένης… αλλά έχει και «ηλεκτρονική» συνέχεια, ακόμα πιο εντυπωσιακή, η οποία για πρακτικούς και χωροταξικούς λόγους… θα παρατεθεί σε λίστα:

-Δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης στο πίσω τροχό

-Traction Control με δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης

-Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με μνήμη τελευταίας θέσης

-Έγχρωμη TFT οθόνη 7 ιντσών, με navigation mirroring και blue tooth συνδεσιμότητα

-Πίσω ραντάρ με προειδοποίηση εγγύτητας και τυφλού σημείου

-Εμπρός και πίσω κάμερες καταγραφής Full HD ανάλυσης

-Keyless λειτουργία

-Πτυσσόμενα μαρσπιέ αναβάτη για όρθια θέση οδήγηση εκτός δρόμου

-Αυτόματη προειδοποίηση απότομου φρεναρίσματος

-Σύστημα παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS)

-Θερμαινόμενα grip

-Θερμαινόμενη σέλα με ξεχωριστή / ανεξάρτητη ρύθμιση αναβάτη – συνεπιβάτη

-Full LED φώτα

-Προβολείς ομίχλης

-Τρεις θύρες φόρτισης (USB-A, USB-C, 12V με φις «αναπτήρα»)

-Κεντρικό σταντ

-Προστατευτικά κάγκελα

-Χωρητικότητα 45 λίτρων στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα

-Δυο ντουλαπάκια στο εσωτερικό της ποδιάς

Είναι πολλά, τα διπλοτσέκαρα αλλά και πάλι, ίσως να ξέχασα κάτι. Συγχωρέστε με.

Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά από την Loncin, ένα κολοσσό σε ότι αφορά στην κατασκευή δίτροχων και μοτέρ. Πρόκειται για μια δικύλινδρη, παράλληλη σε σειρά οκταβάλβιδη μονάδα, με ονομαστική απόδοση 42,2 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 42 Nm ροπής στις 5.750 σ.α.λ.

Στατικά, το SR450X έχει ένα επιβλητικό παρουσιαστικό, όχι κραυγαλέο (με τα σημερινά δεδομένα…) αλλά σίγουρα τραβά τα βλέμματα με την «γωνιώδη» και περιπετειώδη σχεδίαση του. Οι πρώτες, αρχικές εντυπώσεις «γνωριμίας» για ποιότητα κατασκευής, βαφή και συναρμογή πλαστικών ήταν καλές.

Αλλά δεν πήγαμε στις Αφίδνες για να το δούμε μόνο στατικά. Η πίστα εκεί, είναι τυπική kart και μάλιστα από τις «σφιχτές», οπότε με το «καλημέρα σας», όταν έμπαινες σε αυτή, είχες να αντιμετωπίσεις κλειστές και πολύ κλειστές στροφές. Το SR450X αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη με το πόσο πρόθυμο έδειχνε στις εισόδους των καμπών.

Πέραν της ελαφριάς αίσθησης, το ευρύ τιμόνι αλλά και το V της κορώνας των ελαστικών επέτρεπαν γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς όμως ποτέ να γίνεται νευρικό. Η θέση οδήγησης είναι τυπικά GT με λίγο πιο όρθιο τον κορμό, ωστόσο όπως και σε όλα τα scooter, δεν προσφέρεται για στήριξη και συμμετοχή στου σώματος σε δυναμικό τέμπο. Το να στρίβεις όμως καθήμενος άνετα, με τρόπο που κανένα scooter δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει και χωρίς ανησυχία, είναι αναμφίβολα θετικό και ενδεικτικό για το στήσιμο του SR450X.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ήταν η απόδοση των πίσω αμορτισέρ, που λόγω της κλασσικής, scooter χωροταξίας, με τον κινητήρα και την μετάδοση να είναι μη αναρτώμενα μέρη, διαχειρίστηκαν πολύ καλά την κατάσταση, παραμένοντας σε κάθε περίπτωση άνετα.

Το feedback που παίρνεις ως σύνολο από το SR450X είναι αυτό της συνοχής με έναν αστερίσκο να είναι αυτός της οπισθόβαρης κατανομής του βάρους, τουλάχιστον ως αίσθηση, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ο κινητήρας είχε τη δύναμη για να επιταχύνει πειστικά το scooter στις εξόδους των στροφών, τραβώντας θετικά από χαμηλά και δουλεύοντας με έναν smooth, «πολιτισμένο» τρόπο. Φυσικά το πεδίο της πρώτης αυτής γνωριμίας δεν άφηνε περιθώριο για δούλεμα συνεχώς σε υψηλές στροφές, ακόμα και έτσι όμως, φάνηκαν τα πλεονεκτήματα τις δικύλινδρης φύσης του, ανεβάζοντας γρήγορα, χωρίς να δείχνει σημάδια δυσφορίας.

Τα φρένα από την άλλη, δούλεψαν υπερωρίες αλλά δεν «κουράστηκαν». Καλή αίσθηση, ικανοποιητική δύναμη και το SR450X επιβράδυνε χωρίς κάποιο τμήμα του να θέλει να αυτονομηθεί ή να εκδηλώνεται αστάθεια και νευρικότητα.

Σε ότι αφορά στο χώμα, υπήρχε ένα μικρό τμήμα διέλευσης εντός της πίστας το οποίο δεν προσφερόταν για την διεξαγωγή πολλών συμπερασμάτων, ωστόσο αυτό που έχει σημασία ως πρώτη εντύπωση ήταν ότι η αφράτη και άνετη αίσθηση διατηρούταν και εδώ.

Συνολικά οι πρώτες εντυπώσεις ήταν σίγουρα καλές αν και για μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του «τι έστί» Voge SR450X, σίγουρα θα χρειαστεί η διαδικασία της ολοκληρωμένης εβδομαδιαίας δοκιμής, σε πεδία πραγματικής χρήσης.

Αυτό που κρατάω είναι ότι η τολμηρή επιλογή από την αντιπροσωπεία για πρώτη επαφή σε περιβάλλον πίστας, τελικά δεν έκρυβε τόσο ρίσκο όσο αρχικά φανταζόμουν.

Voge SR450X

Τιμή: 6.795 €

Κινητήρας

Κυβισμός (cc): 398

Τύπος: Δικύλινδρος εν σειρά, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, DOHC

Χαρακτηριστικά κινητήρα: Υγρόψυκτος, DOHC

Διάμετρος × Διαδρομή (mm): 84 × 72

Σχέση συμπίεσης: 11:1

Μέγιστη Ισχύς: 42,2 hp)/ 7500

Μέγιστη Ροπή (N.m/rpm): 42 / 5750

Μετάδοση: CVT

Διαστάσεις

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) mm: 2175 × 885 × 1395

Μεταξόνιο (mm): 1525

Ύψος σέλας (mm): 795

Απόσταση από το έδαφος (mm): 180

Βάρος πλήρες (kg): 210

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (L): 18

Βασικός εξοπλισμός