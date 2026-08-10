Τι ελέγχουμε σε μοτοσυκλέτα ή scooter πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι

Ποια είναι τα σημεία γρήγορου και εύκολου ελέγχου πριν από την αναχώρηση που θα σας γλιτώσουν από μια δυσάρεστη περιπέτεια στον δρόμο

Η καλοκαιρινή απόδραση με μοτοσυκλέτα ή scooter είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορεί να έχει κανείς με ένα δίτροχο. Δεν είναι μόνο η πρακτικότητα και η ευκολία όταν φτάσεις στον –συνήθως συνωστισμένο από κόσμο προορισμό- είναι και το ταξίδι αυτό κάθε αυτό. Γιατί οι διακοπές με δύο τροχούς ξεκινάνε από την στιγμή της αναχώρησης, όχι όταν φτάσεις.

Πριν όμως φορτώσουμε αποσκευές,, βάλουμε κράνος και πάρουμε τους δρόμους, , αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε έναν βασικό έλεγχο του δικύκλου.

Δεν χρειάζεται να είμαστε μηχανικοί. Μερικοί απλοί έλεγχοι μπορούν να αποκαλύψουν ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να εξελιχθεί σε σοβαρή ταλαιπωρία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.

Ελαστικά

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής της μοτοσυκλέτας ή του scooter με την άσφαλτο και επομένως είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξουμε.

Το πιο βασικό είναι να τσεκάρουμε τις πιέσεις τους. Τις μετράμε πάντα με τα ελαστικά κρύα και ακολουθούμε τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής, όχι αυτές που αναγράφονται στα ελαστικά. Ποτέ δεν ακολουθούμε ανόητες και καφενειακές συμβουλές περί «εποχιακών» αυξομοιώσεων στις πιέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε με συνεπιβάτη και φορτωμένο το δίκυκλο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται διαφορετικές πιέσεις και αυτές, όπως ήδη αναφέρθηκε, τις δίνει πάντα οι κατασκευαστής.

Παράλληλα, κάνουμε έναν οπτικό έλεγχο στο πέλμα για ανομοιόμορφη φθορά, σκισίματα, εξογκώματα ή ξένα σώματα τα οποία έχουν καρφωθεί στην γόμα Αν το ελαστικό βρίσκεται ήδη κοντά στο τέλος της ζωής του, δεν περιμένουμε τον Σεπτέμβρη και τις βροχές, όπως επίσης πολλοί –ανόητα και πάλι- συμβουλεύουν. Τα αλλάζουμε άμεσα, γιατί η στιγμή που θα χρειαστείτε το μέγιστο της απόδοσης και της πρόσφυσης από τα ελαστικά, δεν έχει εποχή.

Λάδια και υγρά

Πολύ απλός επίσης έλεγχος αλλά εξίσου σημαντικός. Ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και αν απέχουμε λίγο από την προγραμματισμένη αλλαγή τους που ορίζεται στο βιβλίο περιοδικής συντήρησης, είναι σαφώς προτιμότερο αυτό να γίνει πρόωρα, παρά καθυστερημένα.

Επίσης, αν ο κινητήρα είναι υγρόψυκτος, ελέγχουμε την στάθμη του καθώς και τα υγρά των φρένων. Στα μοντέλα με υδραυλικό συμπλέκτη ελέγχουμε προφανώς και το αντίστοιχο δοχείο.

Δεν κοιτάμε μόνο τις στάθμες όμως. Μια γρήγορη ματιά γύρω από τον κινητήρα, τα σωληνάκια και το κάτω μέρος του δικύκλου μπορεί να αποκαλύψει ίχνη διαρροής, τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε.

Φρένα

Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα φρένα λειτουργούν σωστά.

Ελέγχουμε οπτικά την κατάσταση των τακακιών και των δίσκων και επιβεβαιώνουμε ότι η μανέτα και το πεντάλ έχουν τη φυσιολογική αίσθηση. Μια υπερβολικά μαλακή ή «σπογγώδης» μανέτα, όπως και μια ασυνήθιστα μεγάλη διαδρομή, είναι λόγος για έλεγχο σε συνεργείο.

Στα scooter ο έλεγχος είναι εξίσου σημαντικός, αφού το μεγαλύτερο βάρος, οι αποσκευές και ο συνεπιβάτης αυξάνουν τις απαιτήσεις από το σύστημα πέδησης.

Αλυσίδα, ιμάντας και μετάδοση

Στις μοτοσυκλέτες με αλυσίδα ελέγχουμε την τάση και τη λίπανση της και φροντίζουμε να πάρουμε ένα σπρέι μαζί μας, είναι σίγουρο ότι θα το χρειαστούμε, πόσο μάλλον όταν στο ταξίδι η αλυσίδα δέχεται μεγάλες τάσεις, τα χιλιόμετρα που «γράφει» είναι πάρα πολλά και αρκετά από αυτά γίνονται σε συνθήκες με σκόνη ή άμμο. Παράλληλα, ελέγουμε και τα γρανάζια σε ότι αφορά στην φθορά της οδόντωσης τους.

Στα scooter που χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα μετάδοσης δεν έχουμε τον ίδιο καθημερινό έλεγχο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα μετάδοσης πρέπει να αγνοείται. Αν πλησιάζει το προβλεπόμενο service ή υπάρχει κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος ή συμπεριφορά, καλό είναι να γίνει έλεγχος πριν από το ταξίδι. Oι CVT μεταδόσεις δοκιμάζονται σκληρά στο σταθερό γκάζι του ταξιδιού, οπότε πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση

Φώτα και ηλεκτρικά

Ένας από τους πιο απλούς ελέγχους και επίσης ένας από τους πιο συχνά… ξεχασμένους.

Ελέγχουμε μεσαία και μεγάλη σκάλα, φλας, πίσω φανάρι και φως φρένου, ενώ επιβεβαιώνουμε ότι λειτουργούν σωστά και τα υπόλοιπα φωτιστικά σώματα.

Αν η μπαταρία είναι αρκετών ετών, ειδικά σε scooter που χρησιμοποιείται κυρίως για μικρές αστικές διαδρομές, αξίζει να ελεγχθεί πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε ένδειξη δυσλειτουργίας έχει εμφανιστεί στο ταμπλό.

Αναρτήσεις και διεύθυνση

Μια γρήγορη επιθεώρηση στις αναρτήσεις μπορεί επίσης να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Κοιτάμε για διαρροές λαδιού στο πιρούνι και στο πίσω αμορτισέρ και προσέχουμε αν το δίκυκλο παρουσιάζει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά στην οδήγηση.

Πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο οι περισσότεροι αμελούν, είναι η ρύθμιση της προφόρτισης στην πίσω ανάρτηση, κάτι το οποίο προσφέρεται ως εξοπλισμός στην συντριπτική πλειοψηφία των δίτροχων. Ουσιαστικά αντισταθμίζεται η υπερβολική συμπίεση της πίσω ανάρτησης από το έξτρα βάρος των αποσκευών και του συνεπιβάτη. Μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πολύπλοκο και πολύ «ψαγμένο» αλλά –πιστέψτε με- δεν είναι και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για αυτό εδώ:|

Ελέγχουμε επίσης το τιμόνι, αναζητώντας τυχόν περίεργο τζόγο ή αντίσταση στην περιστροφή του δεξιά και αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, αν έχουμε παρατηρήσει πρόσφατα αλλαγή στη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας ή του scooter, δεν το αμελούμε.

Αποσκευές και φόρτωμα

Το τελευταίο βήμα αφορά κάτι που δεν έχει να κάνει με μηχανικά μέρη, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ασφάλεια.

Οι βαλίτσες, το top case, το tank bag και οι υπόλοιπες αποσκευές πρέπει να είναι σωστά ασφαλισμένες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή να πέσουν, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα μέγιστα φορτία που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο top case και στην σχάρα καθώς η υπερβολική φόρτωση τους αλλάζει στην κατανομή του βάρους και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (για αυτό είναι χρήσιμη η προφόρτιση…) με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η συμπεριφορά του δικύκλου.