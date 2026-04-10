ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Τι κάνω αν δω πεσμένο μοτοσυκλετιστή στο δρόμο; – Τα SOS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ο σωστός τρόπος αντίδρασης μπορεί να σώσει ζωές: από την ασφάλεια του σημείου μέχρι τις κρίσιμες πρώτες βοήθειες, αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να γνωρίζεις

Η στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα είναι από τις πιο δύσκολες και αγχωτικές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καλείσαι να δράσεις ψύχραιμα, σωστά και κυρίως  χωρίς να κάνεις λάθη που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση του τραυματία. Η γνώση βασικών κανόνων δεν είναι απλώς χρήσιμη· είναι καθοριστική.

Προτεραιότητα η ασφάλεια του χώρου

Πριν ασχοληθείς με τον τραυματία, πρέπει να διασφαλίσεις ότι το σημείο του ατυχήματος θα αποκλειστεί από την κυκλοφορία ώστε να προστατεύεις τον εαυτό σου και τον τραυματία. Στάθμευσε το όχημά σου σε τέτοια θέση ώστε να προστατεύει το σημείο και ενεργοποίησε αμέσως τα αλάρμ.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε προειδοποιητικό τρίγωνο σε αρκετή απόσταση, ιδανικά γύρω στα 100 μέτρα πριν το σημείο, ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να προειδοποιηθούν εγκαίρως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άμεση ειδοποίηση των αρχών

Αφού εξασφαλιστεί το σημείο, η επόμενη κίνηση είναι η κλήση βοήθειας. Επικοινώνησε άμεσα με το ΕΚΑΒ (166) και την Αστυνομία (100).

Δώσε όσο το δυνατόν πιο σαφή εικόνα αναφέροντας πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί, αν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν και αν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τις υπηρεσίες να προετοιμαστούν σωστά πριν φτάσουν.

Πρώτες βοήθειες χωρίς λάθη

Εδώ βρίσκεται το πιο κρίσιμο σημείο  και εκεί όπου γίνονται συχνά τα μεγαλύτερα λάθη από καλή πρόθεση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το βασικότερο που πρέπει να θυμάσαι είναι να μην αφαιρέσεις το κράνος του αναβάτη. Σε περίπτωση τραυματισμού στον αυχένα ή στη σπονδυλική στήλη, μια λάθος κίνηση μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη. Προσπάθησε να σταθεροποιήσεις το κεφάλι του, αποτρέποντας οποιαδήποτε κίνηση του αυχένα.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην προσπαθήσεις να μετακινήσεις τον τραυματία. Έλεγξε αν έχει τις αισθήσεις του, μιλώντας του ήρεμα. Αν ανταποκρίνεται, προσπάθησε να τον κρατήσεις ήρεμο και ακίνητο μέχρι να φτάσει βοήθεια. Αν φοράει κλειστό κράνος, μπορείς να σηκώσεις τη ζελατίνα για να διευκολύνεις την αναπνοή του, αλλά επαναλαμβάνουμε, χωρίς να κουνήσεις το κεφάλι του.

Σε περίπτωση αιμορραγίας, εφάρμοσε άμεση πίεση στην πληγή με καθαρό ύφασμα ή γάζα. Αν παραμείνεις στο σημείο για αρκετή ώρα,

Τι πρέπει να αποφύγεις

Η καλή πρόθεση δεν αρκεί αν συνοδεύεται από λανθασμένες ενέργειες. Μην δώσεις στον τραυματία νερό ή τροφή, ακόμη κι αν το ζητήσει. Επίσης, μην τον βοηθήσεις να σηκωθεί, ακόμη κι αν επιμένει ότι είναι καλά η αδρεναλίνη συχνά κρύβει σοβαρούς τραυματισμούς.

Παραμονή και καταγραφή στοιχείων

Μέχρι να φτάσουν οι αρχές, είναι σημαντικό να παραμείνεις στο σημείο. Η παρουσία σου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, είτε για την παροχή πληροφοριών είτε για την υποστήριξη του τραυματία.

Αν υπάρχουν μάρτυρες, προσπάθησε να καταγράψεις τα στοιχεία τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να φανούν πολύτιμες αργότερα για τη διερεύνηση του ατυχήματος.

Τι κρατάμε

  • Πρώτα ασφαλίζεις το σημείο για να αποφευχθεί δεύτερο ατύχημα
  • Ειδοποιείς άμεσα ΕΚΑΒ και Αστυνομία με σαφείς πληροφορίες
  • Δεν αφαιρείς το κράνος και δεν μετακινείς τον τραυματία
  • Ελέγχεις αναπνοή, αιμορραγία και κρατάς τον τραυματία ήρεμο
  • Αποφεύγεις νερό/φαγητό και μένεις στο σημείο μέχρι να έρθει βοήθεια

 

#ατύχημα#μοτοσυκλέτα#Πρώτες Βοήθειες
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

taxidi-me-motosykleta-ta-5-pragmata-sos-pou-prepei-na-echoume-mazi-mas-799127

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

09.04.2026

Ταξίδι με μοτοσυκλέτα: Τα 5 πράγματα-SOS που πρέπει να έχουμε μαζί μας
to-seliniako-scooter-tis-nasa-oi-amerikanoi-itan-etoimoi-na-steiloun-ditrocho-ochima-sto-fengari-798787

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.04.2026

Το σεληνιακό scooter της NASA: Οι Αμερικάνοι ήταν έτοιμοι να στείλουν δίτροχο όχημα στο φεγγάρι
yamaha-tricity-300-to-proto-scooter-me-aerosako-798745

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

06.04.2026

Yamaha Tricity 300: Το πρώτο scooter με αερόσακο
motosykleta-1-173cc-tou-1902-se-dimoprasia-797553

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

06.04.2026

Μοτοσυκλέτα 1.173cc του 1902 σε δημοπρασία
giati-sta-scooter-paizei-megalo-rolo-i-diametros-ton-trochon-798711

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

05.04.2026

Γιατί στα scooter παίζει μεγάλο ρόλο η διάμετρος των τροχών
oi-kameres-ai-tha-katagrafoun-kai-afti-tin-kaki-synitheia-ton-anavaton-798575

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.04.2026

Οι κάμερες ΑΙ θα καταγράφουν και αυτή την κακή συνήθεια των αναβατών

