ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το χειρότερο ξεκίνημα: Δύο θάνατοι στον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
To Isle of Man TT 2026 ξεκίνησε με τον χειρότερό δυνατό τρόπο, δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους και η κατηγορία sidecar ακυρώθηκε μετά από τρομακτικά ατυχήματα

Υπάρχει ένα μικρό νησί ανάμεσα στην Βρετανία και στην Ιρλανδία, όπου τέτοια εποχή κάθε χρόνο, διεξάγεται αυτό που λογίζεται ως ο πιο επικίνδυνος αγώνας του κόσμου.

Δεν υπάρχει τίποτα σαδιστικό και βάρβαρο από πλευράς διοργανωτών, δεν έχουν εκ προθέσεως κάνει το Isle of Man TT, επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο από την φύση του.

Πρόκειται για μια διαδρομή 60 χιλιομέτρων στους δημόσιους δρόμους του νησιού, οι οποίοι σε ότι αφορά στην χάραξη και στο πλάτος τους, χαρακτηρίζονται ως τυπικοί επαρχιακοί.

Η διαδρομή είναι μια λούπα, επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο και ο αντικειμενικός σκοπός είναι να την διανύσει κανείς σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Με μοτοσυκλέτα. Δεν υπάρχουν ανοίγματα για ασφαλείς εξόδους, ούτε αμμοπαγίδες στις στροφές, δεν υπάρχουν προστατευτικά και οι λιγοστές αχυρόμπαλες που τοποθετούνται σε ορισμένα σημεία, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, όταν η μέση ταχύτητα στην διαδρομή κατά την διάρκεια του αγώνα, είναι 200+ χλμ./ώρα.

Αυτή η διαδρομή έχει πάρει τις ζωές τουλάχιστον 269 αναβατών από το 1907, αν συμπεριληφθεί ο αριθμός των δυστυχημάτων που έχουν καταγραφεί και στο Manx GP,  το οποίο διοργανώνεται επίσης εκεί, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Δυστυχώς, το φετινό Isle of Man TT, προσέθεσε άλλους δύο αναβάτες σε αυτή την λίστα ανεβάζοντας τον αριθμό στους 271 , με τους Daniel Ingham (33 ετών) και  Alan Oversby (68 ετών συμμετείχε στους  Pre-TT Classic Road Races) να χάνουν την ζωή τους στην διαδρομή.

Επίσης, δυο τρομακτικά ατυχήματα  με sidecar στα δοκιμαστικά  είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς αναβατών αλλά και θεατών, με την διοργάνωση να αποφασίζει την ακύρωση των αγώνων της συγκεκριμένης κατηγορίας για φέτος.

Το video που ακολουθεί δίνει μια γεύση από την παράνοια  αλλά και την (χωρίς καμία πρόθεση ωραιοποίησης)  άγρια γοητεία του Isle of Man TT.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
