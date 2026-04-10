Το εντυπωσιακό περίπτερο της Ducati στην Έκθεση Moto Expo 2026

Η Ducati έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο τη συμμετοχή της στη Moto Expo 2026, με 15 εμβληματικά μοντέλα και 7 πρεμιέρες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση της με το ελληνικό κοινό.

Η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Απριλίου στο Metropolitan Expo, φιλοξένησε ένα περίπτερο γεμάτο DNA Ducati. Η ιταλική μάρκα έφερε 15 εμβληματικά μοντέλα, από τα οποία τα 7 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στις πρεμιέρες ξεχώρισαν οι νέες Panigale V4 R, Diavel V4 RS, Hypermotard 890 SP, Monster και DesertX, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν και οι νέες εκδόσεις Desmo 450 MX Factory και Multistrada V4 Rally.

Πέρα από τις καινούριες αφίξεις, η Ducati παρουσίασε και μια σειρά από υφιστάμενα μοντέλα που καλύπτουν κάθε στυλ οδήγησης: από τα Scrambler Icon και Monster, μέχρι τα Hypermotard 698 RVE, Multistrada V2 S, Multistrada V4 Pikes Peak, Multistrada V4 Rally Travel & Radar και την Desmo450 MX.

Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της ανέδειξε τη συνοχή, την υψηλή τεχνολογία και το αυθεντικό ιταλικό πάθος που χαρακτηρίζει τη μάρκα σε όλες τις κατηγορίες.

Η παρουσία της Ducati στην έκθεση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τα μοντέλα της, τόσο για τον ξεχωριστό σχεδιασμό και τις επιδόσεις τους όσο και για την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρουν σε κάθε αναβάτη.

Η ιταλική εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερό της και μοιράστηκαν από κοντά το πάθος για τις μοτοσυκλέτες, σε μια ακόμα σημαντική διοργάνωση για τον κόσμο των δύο τροχών.

