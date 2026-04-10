ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το εντυπωσιακό περίπτερο της Ducati στην Έκθεση Moto Expo 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.04.2026
Autotypos Team
Η Ducati έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο τη συμμετοχή της στη Moto Expo 2026, με 15 εμβληματικά μοντέλα και 7 πρεμιέρες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση της με το ελληνικό κοινό.

Η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Απριλίου στο Metropolitan Expo, φιλοξένησε ένα περίπτερο γεμάτο DNA Ducati. Η ιταλική μάρκα έφερε 15 εμβληματικά μοντέλα, από τα οποία τα 7 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

 

Ανάμεσα στις πρεμιέρες ξεχώρισαν οι νέες Panigale V4 R, Diavel V4 RS, Hypermotard 890 SP, Monster και DesertX, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν και οι νέες εκδόσεις Desmo 450 MX Factory και Multistrada V4 Rally.

Πέρα από τις καινούριες αφίξεις, η Ducati παρουσίασε και μια σειρά από υφιστάμενα μοντέλα που καλύπτουν κάθε στυλ οδήγησης: από τα Scrambler Icon και Monster, μέχρι τα Hypermotard 698 RVE, Multistrada V2 S, Multistrada V4 Pikes Peak, Multistrada V4 Rally Travel & Radar και την Desmo450 MX.

Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της ανέδειξε τη συνοχή, την υψηλή τεχνολογία και το αυθεντικό ιταλικό πάθος που χαρακτηρίζει τη μάρκα σε όλες τις κατηγορίες.

Η παρουσία της Ducati στην έκθεση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τα μοντέλα της, τόσο για τον ξεχωριστό σχεδιασμό και τις επιδόσεις τους όσο και για την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρουν σε κάθε αναβάτη.


Η ιταλική εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερό της και μοιράστηκαν από κοντά το πάθος για τις μοτοσυκλέτες, σε μια ακόμα σημαντική διοργάνωση για τον κόσμο των δύο τροχών.

Τι κρατάμε:

  • Δυναμική ήταν η παρουσία της Ducati στη Moto Expo 2026 με 15 μοντέλα και 7 πρεμιέρες
  • Ξεχώρισαν οι νέες Panigale V4 R, Diavel V4 RS, Hypermotard 890 SP, Monster και DesertX
  • Η παρουσία της Ducati στην έκθεση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού

#Ducati#Έκθεση μοτοσυκλέτας#μοτοσυκλέτα
Δείτε επίσης

ducati-superleggera-v4-centenario-me-246-ps-varos-167-kila-kai-timi-150-000-evro-797836

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.03.2026

Ducati Superleggera V4 Centenario: Με 246 PS, βάρος 167 κιλά και τιμή 150.000 ευρώ
desertx-2026-o-pio-elafrys-v2-tis-ducati-795123

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

06.03.2026

DesertX 2026: Ο πιο ελαφρύς V2 της Ducati
desmo450-eds-i-pio-chomatini-ducati-vgainei-ston-dromo-793528

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.02.2026

Desmo450 EDS: Η πιο χωμάτινη Ducati βγαίνει στον δρόμο
dokimi-ducati-panigale-v2s-bibelo-me-epidoseis-787792

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

25.12.2025

Δοκιμή Ducati Panigale V2S: Μπιμπελό με επιδόσεις
ducati-power-deals-epilegmena-montela-ducati-me-ofelos-timis-787125

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

18.12.2025

Ducati Power Deals: Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
des-pou-paragetai-to-neo-ducati-monster-v2-784675

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.11.2025

Δες που παράγεται το νέο Ducati Monster V2

