Το κράνος που «ακούει» τα οχήματα στο τυφλό σημείο – Η νέα πατέντα της GoPro

Η GoPro εξετάζει μια διαφορετική προσέγγιση στα συστήματα ασφάλειας για μοτοσυκλετιστές, ένα έξυπνο κράνος που θα μπορεί να εντοπίζει οχήματα στα τυφλά σημεία όχι με radar ή κάμερες, αλλά αναλύοντας τους ήχους γύρω από τον αναβάτη

Τα συστήματα παρακολούθησης τυφλού σημείου έχουν περάσει εδώ και χρόνια από τα αυτοκίνητα στις ακριβότερες μοτοσυκλέτες, όμως η εφαρμογή τους εξακολουθεί να απαιτεί συνήθως αισθητήρες radar τοποθετημένους πάνω στο ίδιο το δίκυκλο. Μια νέα πατέντα της GoPro δείχνει ότι η εταιρεία εξετάζει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, δηλαδή να μεταφέρει μέρος αυτής της τεχνολογίας πάνω στο κράνος του αναβάτη.

Η αίτηση ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Blind Spot Detection System Using Directional Microphone Array» περιγράφει ένα σύστημα εντοπισμού οχημάτων βασισμένο στον ήχο. Αντί για radar ή κάμερες στραμμένες προς τα πίσω, το κράνος διαθέτει μια σειρά από μικρόφωνα τοποθετημένα περιμετρικά, τα οποία καταγράφουν συνεχώς το ηχητικό περιβάλλον γύρω από τον αναβάτη.

Πώς μπορεί ένα κράνος να «ακούει» ένα αυτοκίνητο

Η βασική ιδέα στηρίζεται στη λειτουργία μιας συστοιχίας μικροφώνων. Επειδή ο ίδιος ήχος φτάνει σε κάθε μικρόφωνο με ελαφρώς διαφορετική χρονική καθυστέρηση και ένταση, ένας επεξεργαστής μπορεί να υπολογίσει περίπου από ποια κατεύθυνση προέρχεται.

Στην περίπτωση της GoPro, τα μικρόφωνα θα τοποθετούνται γύρω από την περίμετρο του κράνους, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα καταγραφικό πεδίο ήχων 360 μοιρών. Το σύστημα θα επιχειρεί να αναγνωρίζει τον ήχο των κινητήρων άλλων οχημάτων και στη συνέχεια να υπολογίζει τη θέση τους σε σχέση με τον αναβάτη.

Η πατέντα προβλέπει μάλιστα χρήση τεχνικών όπως beamforming, adaptive filtering και διαχωρισμό διαφορετικών ηχητικών πηγών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό πάνω σε μια μοτοσυκλέτα, όπου το περιβάλλον μόνο ήσυχο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο κινητήρας, ο αέρας, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις ήχου από δρόμους και κτίρια δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για ένα σύστημα ηχητικής αναγνώρισης.

Τεχνητή νοημοσύνη για να ξεχωρίζει τους ήχους

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η GoPro περιγράφει τη χρήση ενός machine-learning μοντέλου, εκπαιδευμένου να αναγνωρίζει ήχους κινητήρων κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και κυκλοφορίας.

Το σύστημα θα συλλέγει δεδομένα από τα μικρόφωνα σε πραγματικό χρόνο και θα προσπαθεί να διαχωρίσει τον ήχο ενός κοντινού οχήματος από τον θόρυβο της ίδιας της μοτοσυκλέτας, τον αέρα και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της πατέντας, θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακά μικρόφωνα υψηλού δυναμικού εύρους, με την GoPro να έχει ως στόχο δυνατότητα ανίχνευσης ήχων από οχήματα που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 μέτρα από το την μοτοσυκλέτα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση ενός κινητήρα. Η επεξεργασία των ηχητικών σημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί τόσο η κατεύθυνση όσο και η πιθανή απόσταση ενός αντικειμένου.

Προειδοποίηση μέσα στο οπτικό πεδίο του αναβάτη

Μόλις εντοπιστεί κάποιο όχημα σε τυφλό σημείο, το κράνος μπορεί να ειδοποιήσει τον αναβάτη μέσω ενσωματωμένου συστήματος φωτεινών ενδείξεων. Η τεχνική πρόταση περιλαμβάνει LEDs τα οποία μπορούν να ανάβουν στη μία ή στην άλλη πλευρά του κράνους, δείχνοντας από ποια κατεύθυνση πλησιάζει το όχημα.

Η λογική θυμίζει το λαμπάκι που ανάβει στον εξωτερικό καθρέφτη ενός σύγχρονου αυτοκινήτου όταν υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο, μόνο που εδώ η προειδοποίηση μεταφέρεται μέσα στο κράνος και παραμένει στο περιφερειακό οπτικό πεδίο του μοτοσικλετιστή.

Οι πατέντες της GoPro περιγράφουν και γενικότερα συστήματα οπτικής επικοινωνίας στο κράνος, με φωτεινές ενδείξεις ικανές να μεταφέρουν διαφορετικές πληροφορίες στον αναβάτη.

Υπάρχει όμως μια μεγάλη πρόκληση

Η ιδέα είναι εντυπωσιακή, αλλά η πραγματική εφαρμογή της μόνο εύκολη δεν είναι. Σε ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου, ο θόρυβος του αέρα γύρω από ένα κράνος μπορεί να είναι τεράστιος. Παράλληλα, ο ήχος ενός άλλου οχήματος δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωριστεί από αυτόν της ίδιας της μοτοσυκλέτας.

Υπάρχει και ένα ακόμη ενδιαφέρον ερώτημα. Τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία σε μεγαλύτερες ταχύτητες παράγουν σημαντικά λιγότερο χαρακτηριστικό μηχανικό ήχο από ένα συμβατικό αυτοκίνητο ή μια μοτοσυκλέτα;

Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εάν η τεχνολογία περάσει κάποτε από την πατέντα στην παραγωγή.

Και αυτό είναι το σημαντικότερο: η καταχώρηση μιας ευρεσιτεχνίας δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κράνος θα κυκλοφορήσει οπωσδήποτε στην αγορά. Οι εταιρείες κατοχυρώνουν συχνά τεχνολογίες και ιδέες που μπορεί τελικά να εφαρμοστούν διαφορετικά ή ακόμη και να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη πατέντα δείχνει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το μέλλον της μοτοσικλέτας: ένα μέρος των συστημάτων υποβοήθησης του αναβάτη μπορεί στο μέλλον να μη βρίσκεται πάνω στο ίδιο το δίκυκλο, αλλά στο κράνος που φοράει ο οδηγός.

Τι κρατάμε