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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι αρχάριοι αναβάτες είναι ότι βλέπουν «λάθος» τον δρόμο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Πως μια απλή αλλαγή στο που κοιτάμε μπορεί να βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οδήγηση μας αλλά  και να μας προστατεύσει από ατυχήματα

Όταν κάποιος ξεκινά να οδηγεί μοτοσυκλέτα ή scooter, συνήθως πιστεύει ότι τα μεγαλύτερα λάθη έχουν να κάνουν με την ταχύτητα, το φρενάρισμα ή τις αλλαγές ταχυτήτων. Στην πραγματικότητα, όμως, ένα από τα πιο συνηθισμένα και πιο επικίνδυνα λάθη των νέων αναβατών είναι πολύ πιο απλό: κοιτούν πολύ κοντά, ακριβώς μπροστά τους.

Αρκεί να παρατηρήσει κανείς έναν αρχάριο αναβάτη. Το βλέμμα του είναι συνήθως καρφωμένο λίγα μέτρα από τον μπροστινό τροχό. Παρακολουθεί συνεχώς την άσφαλτο, τις λακκούβες, τις διαγραμμίσεις ή το προπορευόμενο όχημα. Αν και αυτό μοιάζει λογικό και είναι ίσως η φυσική αντίδραση στον φόβο που υπάρχει σε κάποιον αρχάριο, στην πραγματικότητα περιορίζει σημαντικά την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τους κινδύνους.

Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο

Το συνολικό οπτικό πεδίο ενός ανθρώπου αντιλαμβάνεται τον κόσμο σε ένα εύρος που εκτείνεται ~180 ° οριζόντια και ~130° κάθετα. Αν και αυτή η κάλυψη είναι αρκετά μεγάλη, δεν βλέπουμε ούτε αντιλαμβανόμαστε τα πάντα εντός αυτού του πλαισίου το ίδιο:

  1. Το Κεντρικό (UFOV) Πεδίο: Είναι ο σταθερός οπτικός κώνος που λειτουργεί ως η «κάμερα υψηλής ανάλυσης» του αναβάτη, καθώς αποτελεί τη μοναδική περιοχή από την οποία ο εγκέφαλος μπορεί να αντλήσει ποιοτικές πληροφορίες. Σε αυτό το περιορισμένο εύρος μπορούμε να αντιληφθούμε λεπτομέρειες, χρώματα και σχήματα με ακρίβεια. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για έναν άλλο λόγο, αφού η επικάλυψη των UFOV κώνων από το δεξί και το αριστερό μάτι μας προσφέρει την δυνατότητα στερεοσκοπικής όρασης, δηλαδή το εφόδιο μας για να αντιλαμβανόμαστε αποστάσεις και βάθος στον χώρο.
  2. Η Περιφερειακή Όραση: Είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια του συνολικού οπτικού μας πεδίου. Σε αυτή την περιοχή, μπορεί να μην διακρίνουμε με ακρίβεια και λεπτομέρεια τα στοιχεία που βλέπουμε στο UFOV πεδίο αλλά αντιλαμβανόμαστε αστραπιαία κάθε κίνηση και αλλαγή στην ένταση του φωτός. Συνδυαστικά αυτά τα δύο πεδία είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλά και τον δρόμο όταν οδηγούμε.

Το μεγάλο λάθος λοιπόν γίνεται όταν εστιάζουμε κοντά και χαμηλά, λίγα μέτρα πιο μακριά από τον μπροστινό τροχό. Η προοπτική προβολή του UFOV μας καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος του δρόμου και το χειρότερο είναι ότι τα στοιχεία τα οποία αναγνωρίζουμε ως κινδύνους εισέρχονται εντός αυτού ξαφνικά, όταν είναι ήδη πολύ κοντά μας, αφήνοντας μας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης.

Όταν όμως ο αναβάτης σηκώνει το κεφάλι και κοιτάζει μακριά (στην πράσινη ζώνη της εικόνας), η γεωμετρική προοπτική αυτού του σταθερού κώνου αλλάζει, η βάση του ανοίγει στον ορίζοντα και «σαρώνει» πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, χαρίζοντας πολύτιμο χρόνο αντίδρασης.

Ο δρόμος πρέπει να διαβάζεται από μακριά

Η ασφαλής οδήγηση μοτοσυκλέτας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη. Όσο νωρίτερα εντοπίσει ένας αναβάτης μια πιθανή απειλή, τόσο περισσότερο χρόνο έχει στη διάθεσή του για να αντιδράσει ομαλά και αποτελεσματικά.

Ένας έμπειρος αναβάτης δεν επικεντρώνεται στο σημείο όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό έχει ήδη «σκαναριστεί» και αναλυθεί σε πρότερο χρόνο.  Αντίθετα, παρατηρεί διαρκώς τι συμβαίνει αρκετές δεκάδες μέτρα μπροστά ή όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες.  Βλέπει και αναγνωρίζει τα εμπόδια πριν αυτά βρεθούν κοντά του, ενώ η περιφερειακή του όραση τσεκάρει διαρκώς για  πιθανές εξόδους αυτοκινήτων από κάθετους δρόμους, πεζούς που μπορεί να επιχειρήσουν να διασχίσουν το οδόστρωμα ή αλλαγές στην κυκλοφορία.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αγνοεί τον δρόμο μπροστά του. Σημαίνει ότι η προσοχή του κατανέμεται σε μεγαλύτερο βάθος πεδίου, επιτρέποντάς του να «διαβάζει» την κατάσταση πριν εξελιχθεί σε κίνδυνο.

Πως «διαστέλλεται» ο χρόνος αλλάζοντας το που κοιτάμε 

Ένας αναβάτης που κοιτάζει μόλις 5 ή 10 μέτρα μπροστά του έχει ελάχιστο χρόνο για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να αντιδράσει. Αντίθετα, όταν το βλέμμα μεταφέρεται πολύ πιο μακριά, ο εγκέφαλος αποκτά πολύ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο ομαλά φρεναρίσματα, καλύτερη τοποθέτηση στη λωρίδα, λιγότερες απότομες κινήσεις και σημαντικά μικρότερο άγχος κατά την οδήγηση. Πολλοί νέοι αναβάτες εκπλήσσονται όταν διαπιστώνουν ότι η οδήγηση γίνεται πιο εύκολη και πιο ξεκούραστη απλώς αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα μάτια τους.

Το μεγαλύτερο βήμα εξέλιξης

Οι περισσότεροι αναβάτες θυμούνται μια συγκεκριμένη στιγμή στην πορεία τους όπου κατάλαβαν ότι δεν αρκεί να κοιτάζουν μπροστά από τον τροχό τους. Από εκείνο το σημείο και μετά η οδήγηση έγινε πιο ασφαλής, πιο ομαλή και πιο ξεκούραστη.

Γιατί τελικά, η ασφαλής οδήγηση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο γρήγορα αντιδράς αλλά από το πόσο νωρίς αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αντιδράσεις. Όλα αυτά βέβαια, οι αλλαγές στον τρόπο που οδηγούμε (και κοιτάμε), δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μια ημέρα. Χρειάζονται χρόνο και σταδιακή προσαρμογή, σε κάθε περίπτωση πάντως η επίγνωση του ότι υπάρχει άλλος -σωστός- τρόπος είναι το πρώτο βήμα.

Τι κρατάμε

  • Το συνηθέστερο λάθος των αρχάριων αναβατών είναι ότι κοιτούν πολύ κοντά μπροστά τους.
  • Το βλέμμα πρέπει να κατευθύνεται όσο το δυνατόν πιο μακριά στον δρόμο.
  • Η έγκαιρη παρατήρηση αυξάνει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης.
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Tags
#Scooter#Αναβάτης#μοτοσυκλέτα#οδήγηση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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