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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το νέο CFMOTO 800MT-ES διαθέσιμο στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 16.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η MUVUS ΑΕ επίσημος εισαγωγέας της CFMOTO, ανακοινώνει την άφιξη του νέου 800 MT ES, με τις ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες, ημιενεργητικές αναρτήσεις και τον πλούσιο εξοπλισμό

Το νέο μοντέλο αποτελεί την κορυφαία έκδοση της σειράς 800 ΜΤ, με σημαντικότερη προσθήκη το σύστημα Intelligent Suspension System (ISS), δηλαδή ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αμαρτήσεις  που ρυθμίζουν αυτόματα την απόσβεση σε πραγματικό χρόνο. Το μοντέλο κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: 800MT ES και 800MT ES GT, με την δεύτερη να περιλαμβάνει τριβάλιτσο αλουμινίου στον εξοπλισμό της.

Intelligent Suspension System (ISS)

Το ISS αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου. Αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την ταχύτητα, τη γωνία κλίσης, τη διαδρομή της ανάρτησης και τη δυναμική κατάσταση της μοτοσυκλέτας, ενώ η ECU ρυθμίζει τις βαλβίδες ελέγχου της ροής λαδιού μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το σύστημα προσφέρει:

  • Ρύθμιση προφόρτισης 4 επιπέδων: μόνος αναβάτης, μόνος αναβάτης + αποσκευές, δύο αναβάτες, δύο αναβάτες + αποσκευές. Η μεταβολή προφόρτισης επηρεάζει αντίστοιχα το ύψος σέλας (από 0 έως ~20mm ανάλογα με το επίπεδο).
  • Απόσβεση 3 χαρακτήρων: Comfort, Standard, Sport, με την να γίνεται μέσω οθόνης χωρίς εργαλεία.
  • Απόσβεση ευαίσθητη στην ταχύτητα και προσαρμοζόμενη ανάλογα με το οδόστρωμα.
  • Λειτουργίες antiwheelie και antirecoil για έλεγχο της ανάρτησης κατά την επιτάχυνση.

Bosch Motorcycle Stability Control (MSC)

Το 800MT ES διαθέτει μονάδα Bosch MSC με IMU 6 αξόνων, το οποίο συντονίζει:

  • Cornering ABS και TCS με προσαρμοσμένη παρέμβαση ανάλογα με το riding mode
  • Drag Torque Control (DTC)
  • Wheelie Control (WCS)

Riding Modes

Το μοντέλο διαθέτει έξι διαμορφώσεις οδήγησης: Sport, Rain, Off-Road, Off-Road+, All-Terrain και All-Terrain+, με διαφορετικές ρυθμίσεις ABS, TCS, DTC και WCS σε κάθε mode. Στο Off-Road+ και All-Terrain το πίσω ABS απενεργοποιείται, ενώ στο All-Terrain+ απενεργοποιείται και το εμπρός ABS μαζί με TCS και DTC.

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Riding Aid — Πλούσιος Εξοπλισμός Αναβάτη

  • Smart οθόνη TFT 8″
  • Σύστημα ανίχνευσης ραντάρ (RDS)
  • Σταθεροποιητής τιμονιού
  • Bi-Directional Quickshifter
  • Cruise control
  • Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών (TPM)
  • Θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα

Εκδόσεις, χρωματισμοί και τιμές

 Το 800MT-ES διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

800MT ES (Π.Λ.Τ: 11.390€) — Βασική έκδοση με πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό

800MT ES GT (Π.Λ.Τ: 11.990€) — Περιλαμβάνει τριβάλιτσο αλουμινίου (δύο πλαϊνές βαλίτσες + top case) ως standard εξοπλισμό

Και οι δύο εκδόσεις διατίθενται στους χρωματισμούς Glacier White και Neptune Blue.

Δείτε την μοτοσυκλέτα στην επίσημη ιστοσελίδα της CFMOTO 

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Tags
#CFMOTO#CFMOTO 800MT-ES
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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