Το όχημα που σου γλιτώνει χρόνο, βενζίνη και ταλαιπωρία – 10 λόγοι για να το σκεφτείς

Καύσιμα, μποτιλιάρισμα και χαμένος χρόνος σε πνίγουν καθημερινά, αλλά ίσως αγνοείς την πιο απλή και πρακτική διέξοδο: τα δίτροχα που προσπερνούν όσα εσύ απλώς υπομένεις

Υπάρχει ένας όρος στην γνωστική ψυχολογία που ονομάζεται «λειτουργική αγκύλωση». Είναι η τάση των ανθρώπων να αγνοούν τις πασιφανείς λύσεις στα προβλήματα τους, επειδή για τους εκάστοτε λόγους, έχουν «κλειδώσει» στο να τις αγνοούν.

Με λίγα λόγια, είναι αυτό που λέμε …βρίσκεται μπροστά τα μάτια σου αλλά δεν το βλέπεις.

«Και τι με νοιάζει εμένα;» θα αναρωτηθείς εύλογα. Κι όμως, μπορεί να σε νοιάζει καθώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ταλαιπωρείσαι άδικα, να έχεις μπροστά σου την λύση με νέον πινακίδα που αναβοσβήνει και απλά να την αγνοείς.

Ας δούμε ορισμένα facts: Οι τιμές στα καύσιμα έχουν αρχίσει και πάλι ανοδική κούρσα λόγω γεωπολιτικού αναβρασμού, το κυκλοφοριακό και η δυσκολία εύρεσης parking αποτελούν παγιωμένες καταστάσεις και όλα αυτά σου κοστίζουν σε χρήμα και χρόνο. Πολύ.

Μπορεί να έχεις μάθει να το υπομένεις και να το ανέχεσαι με την επίφαση του «έτσι είναι τι να κάνουμε» αλλά αυτό δεν εξαφανίζει το πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για το 2024, ένας μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε 111 ώρες λόγω της κίνησης και χρειάστηκε 30 λεπτά για να διανύσει μα απόσταση 10 χιλιομέτρων.

Δηλαδή στα 5 χρόνια έχεις περάσει σχεδόν ένα μήνα ακινητοποιημένος ή «σερνάμενος» μέσα στο αυτοκίνητο ενώ κινείσαι με ταχύτητα 20 χλμ. / ώρα. Να σημειωθεί επίσης, ότι αυτά ήταν τα στοιχεία του 2024, με τις προβλέψεις για το μέλλον να συντείνουν ξεκάθαρα προς το «επιδείνωση».

Τι θα έλεγες λοιπόν αν υπήρχε μια λύση για όλα αυτά, η οποία λύση είναι μπροστά στα μάτια σου και απλά συνεχίζεις να την αγνοείς λόγω «λειτουργικής αγκύλωσης»;

Ο λόγος για τα δίτροχα, μοτοσυκλέτες ή scooter, που τα βλέπεις καθημερινά γύρω σου να ξεγλιστράνε από τις συμπληγάδες της κίνησης. Σου θυμίζουν κάτι;

Πριν βιαστείς να φύγεις, διάβασε παρακάτω, ακολουθούν 10 λόγοι που ίσως σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη…

1. Μπορείς να οδηγήσεις χωρίς να «βγάλεις» δίπλωμα

Αρκετός κόσμος αγνοεί το ότι για δίτροχα μέχρι 125 κ.εκ. (κατηγορία Α1) δεν χρειάζεται να δώσει ξανά εξετάσεις. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 27o έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορία Β) για 6+ έτη, μπορούν να οδηγήσουν μοτοσυκλέτες και scooter μέχρι 125 κ.εκ., με μοναδική προϋπόθεση να παρακολουθήσουν 5 πρακτικά μαθήματα σε σχολή οδηγών.

Για την κατηγορία ΑΜ, δηλαδή μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.εκ., δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ή προϋπόθεση και όλοι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης B (δλδ. δίπλωμα αυτοκινήτου), επιτρέπεται να τα οδηγήσουν.

2. Οικονομία καυσίμου

Προφανές. Δεν είναι μόνο ότι μοτοσυκλέτες και scooter 125 κ.εκ. καίνε πολύ λιγότερο από την συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων (2 με 3 λίτρα / 100 χιλιόμετρα), είναι επίσης το ότι χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να διανύσουν μια δεδομένη απόσταση μέσα στην πόλη σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λιγότερος χρόνος λειτουργίας, σημαίνει ότι ο κινητήρας σβήνει και ως γνωστόν, σβηστό ένα μοτέρ… δεν καίει τίποτα.

3. Κερδίζεις χρόνο

Πέραν του ότι με ένα δίτροχο φτάνεις πιο γρήγορα παντού, είναι ότι μπορείς επίσης να παρκάρεις (νόμιμα) έξω από τον εκάστοτε προορισμό σου, στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου, χωρίς να αναλώνεσαι και να χάνεις πρόσθετο χρόνο σε ατελείωτους γύρους τετραγώνων μόνο και μόνο για να ανακαλύψεις ότι πάρκαρες κάπου τόσο μακριά που έχει αλλάξει ο ταχυδρομικός κώδικας…

4. Νόμιμη κίνηση

Πλέον η διήθηση, δηλαδή η κίνηση των δίτροχων ανάμεσα στις σειρές των αυτοκινήτων επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, οπότε δεν παρανομείς αν επιδίδεσαι στην πρακτική που αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μοτοσυκλετών και scooter απέναντι στην κίνηση.

5. Ασφάλεια

Μπορεί να σου ακούγεται περίεργο το να μπαίνει η ασφάλεια στη λίστα, ισχύει όμως. Αρχικά να πούμε ότι τα σύγχρονα μοντέλα 125 κ.εκ. πρέπει να φέρουν δια νόμου συνδυασμένο σύστημα φρένων ή ABS στον μπροστινό τροχό, ενώ οι βελτιώσεις σε πλαίσια, ελαστικά και περιφερειακά έχουν ως αποτέλεσμα μια τουλάχιστον καλή οδηγική συμπεριφορά ακόμα και στα πιο «budget» μοντέλα.

Ανάλογά άλματα βελτίωσης έχουν σημειωθεί επίσης σε κράνη αλλά και στον προστατευτικό εξοπλισμό ένδυσης που πρέπει δια νόμου να πληρούν αυστηρότατες προδιαγραφές.

Πέραν αυτού και τους όρους παθητικής ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει να εξετάζουμε στα αυτοκίνητα όταν ένα ατύχημα θεωρείται δεδομένο, τα δίτροχα έχουν εγγενή πλεονεκτήματα σε αυτό που ονομάζουμε ενεργητική ασφάλεια, δηλαδή μπορούν να αποφύγουν ευκολότερα το ατύχημα η να απεμπλακούν πιο γρήγορα από δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Έχουν προφανώς μικρότερη μετωπική επιφάνεια, όγκο και βάρος σε σχέση με ένα αυτοκίνητο και ες εκ τούτων ελίσσονται αστραπιαία, φρενάρουν άμεσα και μπορούν να «τρυπώσουν» παντού.

6. Εκπαίδευση

Σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν πριν από πολλά χρόνια, υπάρχουν πλέον σχολές που μπορούν να σε μάθουν ουσιαστικά και με σοβαρότητα το πώς μπορείς να κινείσαι με ασφάλεια στην πόλη -και όχι μόνο- αλλά και το πώς να οδηγάς όπως πρέπει ένα δίτροχο. Το Riding School του συνεργάτη μας Θανάση Χούντρα, προτείνεται ανεπιφύλακτα!

7. Μικρό κόστος χρήσης

Πέραν της οικονομίας στα καύσιμα, η συντήρηση και τα service κοστίζουν λίγα, αφού τα αναλώσιμα είναι σε πολλές περιπτώσεις τα μισά από αυτά ενός αυτοκινήτου, ενώ οι κινητήρες απλοί και τα μηχανικά μέρη, εύκολα προσβάσιμα.

8. Σώζεις το αυτοκίνητο σου και την τσέπη σου

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται «ενάντια» στο αυτοκίνητο αλλά δεν είναι, σε καμία περίπτωση ένα δίτροχο δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τετράτροχο. Πρόκειται για δύο μέσα που λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, εξυπηρετώντας διαφορετικές χρήσεις και σκοπούς.

Όσο και αν φαινομενικά υπάρχουν πρόσθετα έξοδα αν διατηρείς έναν… στόλο δυο οχημάτων, το δίτροχο απαλλάσσει το αυτοκίνητο από τα χιλιόμετρα που το φθείρουν και το καταπονούν περισσότερο, αυτά δηλαδή που διανύονται μέσα στην κίνηση, στις πόλεις.

Κάπως έτσι, αυτό που μοιάζει σαν σπατάλη χρημάτων, τελικά αρχίζει να λειτουργεί ως επένδυση, που αποσβαίνει από την πρώτη μέρα τόσο το κόστος αγοράς του (οικονομία καυσίμου) αλλά και σου γλυτώνει χρήματα από τα service που θα χρειαζόσουν αν χρησιμοποιούσες καθημερινά το αυτοκίνητο.

Γιατί το κόστος ανά χιλιόμετρο μέσα στην κίνηση, είναι πολύ μικρότερο σε ένα δίτροχο 125 κ.εκ., σε σχέση με ένα αυτοκίνητο.

9. Ποιότητα ζωής

Λιγότερο άγχος, εκατοντάδες κερδισμένες ώρες που μπορείς να τις επενδύσεις ποιοτικά σε κάτι ευχάριστο και όχι στην κίνηση και τελικά, οικονομία χρημάτων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν αρκεί μια μικρή αλλαγή για να βελτιώσει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, εδώ μιλάμε για κάτι που μπορεί να σου αλλάξει την ζωή, αποκαλύπτοντας έναν νέο θαυμαστό κόσμο, τον οποίο -που ξέρεις;- μπορεί να θελήσεις να τον εξερευνήσεις. Έχει «κάτι» η κίνηση στον χώρο ως μέρος αυτού και όχι ως παρατηρητής.

10. Πολλές επιλογές

Οι τιμές για ένα δίτροχο 125 κ.εκ. ξεκινούν λίγο πιο πάνω από τα 2.000 ευρώ, και τα διαθέσιμα μοντέλα στην αγορά είναι δεκάδες. Οι κατηγορίες δε στις οποίες ανήκουν είναι επίσης πολλές (υποσχόμαστε ένα ξεχωριστό σχετικό θέμα), οπότε το να μην βρει κανείς αυτό που ταιριάζει στο budget, στις ανάγκες και στο γούστο του, θεωρείται αδύνατο. Όλα στρωμένα λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Γιατί η λύση, είναι μπροστά στα μάτια σου!