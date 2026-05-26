quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το scooter υδρογόνου από την Toyota που θέλει να αλλάξει τον ανεφοδιασμό των δικύκλων

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-scooter-ydrogonou-apo-tin-toyota-pou-thelei-na-allaxei-ton-anefodiasmo-ton-dikyklon-804417
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η λογική του να αλλάζεις φιάλες σαν… γκαζάκι εξετάζεται ως εναλλακτική στο πρόβλημα του ανεφοδιασμού με υδρογόνο 

Η ιδέα του υδρογόνου ως καυσίμου για το μέλλον δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, οι περισσότερες προσπάθειες μέχρι σήμερα σκοντάφτουν σε ένα τεράστιο εμπόδιο: τις υποδομές. Η έλλειψη πρατηρίων ανεφοδιασμού έχει κρατήσει την τεχνολογία fuel cell μακριά από τη μαζική χρήση, ακόμη και σε αγορές που επενδύουν έντονα στην ηλεκτροκίνηση.

Παρόλα αυτά, η Toyota φαίνεται πως συνεχίζει να ψάχνει εναλλακτικούς δρόμους. Νέα πατέντα που κατατέθηκε στην Ιαπωνία αποκαλύπτει ένα scooter υδρογόνου διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, καθώς η φιλοσοφία του δεν βασίζεται στον κλασικό ανεφοδιασμό αλλά στην αντικατάσταση δεξαμενών καυσίμου.

Η λογική θυμίζει αλλαγή μπαταρίας

Toyota
Με τον αριθμό 8 στο διάγραμμα περιγράφεται η θέση της εναλλάξιμης δεξαμενής υδρογόνου στο scooter

Σύμφωνα με τα σχέδια της πατέντας, το scooter χρησιμοποιεί μικρές φορητές φιάλες υδρογόνου που μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα από το όχημα. Ο αναβάτης, αντί να σταματά σε πρατήριο, θα μπορεί θεωρητικά να αντικαθιστά την άδεια φιάλη με μια γεμάτη, με τρόπο αντίστοιχο των συστημάτων swappable batteries που ήδη εφαρμόζονται σε αρκετά ηλεκτρικά scooter της Ασίας.

Η προσέγγιση αυτή αλλάζει εντελώς τη λογική χρήσης ενός fuel-cell δικύκλου. Αντί να απαιτείται δίκτυο σταθμών υψηλής πίεσης, η Toyota εξετάζει ένα πιο «φορητό» μοντέλο ενέργειας, όπου το καύσιμο μεταφέρεται και ανταλλάσσεται σαν cartridge.

Οι δεξαμενές φαίνεται να τοποθετούνται χαμηλά στο κέντρο του πλαισίου, κάτι που βοηθά τόσο στη σταθερότητα όσο και στην προστασία τους σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι κυψέλες καυσίμου, δεν είναι κινητήρες εσωτερικής καύσης

Toyota
Ένας φορέας με άρθρωση θα φιλοξένει την εναλλάξιμη δεξαμενή υδρογόνου και όταν χρειάζεται αλλαγή θα «ανοίγει» προς τα έξω διευκολύνοντας την διαδικασία

Στην πράξη, το scooter χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το υδρογόνο δεν καίγεται όπως σε έναν θερμικό κινητήρα και μετατρέπεται ηλεκτροχημικά σε ρεύμα, με μοναδικό παραπροϊόν τους υδρατμούς.

Ωστόσο, η πραγματικότητα γύρω από το υδρογόνο εξακολουθεί να είναι περίπλοκη. Η αποθήκευσή του απαιτεί πολύ υψηλές πιέσεις, ενώ η μεταφορά και η δημιουργία ασφαλών υποδομών κοστίζουν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση μέσω μπαταριών.

Γι’ αυτό και αρκετοί κατασκευαστές έχουν περιορίσει τις επενδύσεις τους στις fuel-cell εφαρμογές, δίνοντας προτεραιότητα στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Τα δίτροχα και οι εγγενείς περιορισμοί

Toyota
Μια υποθετική γραφική αναπαράσταση της Toyota για το πως θα μπορούσε να μοιάζει το εναλλάξιμο κάνιστρο υδρογόνου στο scooter της Toyota

Οι εναλλακτικές / πράσινες πηγές ενέργειας δεν έχουν την ίδια άνεση εφαρμογής στα δίτροχα όπως στα αυτοκίνητα και ο κύριος λόγος είναι ότι ο χώρος είναι περιορισμένος, ενώ ο όγκος και το βάρος δεν μπορούν να ξεφύγουν σε τιμές.

Ακριβώς λοιπόν λόγω αυτών των περιορισμών οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν προχωρήσει, γιατί μικρές σε μέγεθος μπαταρίες και δεξαμενές υδρογόνου έχουν ως αποτέλεσμα κάτι που μετρά πολύ στις εναλλακτικές εφαρμογές: την αυτονομία. Ειδικά στην περίπτωση του υδρογόνου δε, το πράγμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε, το δίκτυο υποδομών πλήρωσης με υδρογόνο, είναι πρακτικά ανύπαρκτο.

Και αυτό ισχύει ακόμα και για την ιδέα των εναλλάξιμων δεξαμενών που κατoχύρωσε η Toyota.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fuel Cell#fuel cells#Scooter#Toyota#Κυψέλες καυσίμου#υδρογόνο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

oi-polemoi-tis-tachytitas-otan-oi-iapones-kynigousan-ta-300-chlm-ora-803946

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.05.2026

Οι πόλεμοι της ταχύτητας: Όταν οι Ιάπωνες κυνηγούσαν τα 300 χλμ./ώρα
um-wynwood-125-scooter-me-1-899-evro-kai-10eti-engyisi-804053

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.05.2026

UM Wynwood 125: Scooter με 1.899 ευρώ και 10ετή εγγύηση!
kranos-motosykletas-poia-einai-ta-eidi-kai-pos-epilegeis-to-sosto-gia-esena-804274

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

23.05.2026

Κράνος μοτοσυκλέτας: Ποια είναι τα είδη και πώς επιλέγεις το σωστό για εσένα
parkarisma-michanis-sto-pezodromio-ti-ischyei-kai-pote-peftei-prostimo-803647

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

20.05.2026

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο;
xanavgazeis-ti-michani-meta-ton-cheimona-oi-elegchoi-pou-prepei-na-kaneis-prin-aneveis-803455

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

16.05.2026

Ξαναβγάζεις τη μηχανή μετά τον χειμώνα; Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν ανέβεις
royal-enfield-stratigiko-plano-parousiasis-18-montelon-802676

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

12.05.2026

Royal Enfield: Στρατηγικό πλάνο παρουσίασης 18 μοντέλων

Πρόσφατες Ειδήσεις