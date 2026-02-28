quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το τραγικό λάθος στη μοτοσυκλέτα που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιο ατύχημα (Video)

ΣΑΒΒΑΤΟ | 28.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-tragiko-lathos-sti-motosykleta-pou-borei-na-odigisei-se-tetoio-atychima-video-794201

Η αντανακλαστική κίνηση που πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση και οδηγεί μαθηματικά σε πτώση ή ατύχημα

Το πρόσφατο –viral- περιστατικό με μοτοσυκλέτα στην Κίνα, δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τα αίτια που το προκάλεσαν και επανάφερε στο δημόσιο διάλογο ένα γνωστό και επικίνδυνο ζήτημα σχετικά με την οδήγηση μοτοσυκλέτας.

Η αρχική εντύπωση είναι ότι «κόλλησε» το γκάζι αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική αιτία, το γκάζι έμεινε ανοικτό για άλλο λόγο και αυτό θα αναλύσουμε στη συνέχεια:

Στο video λοιπόν, φαίνονται δύο αναβάτες  adventure μοτοσυκλετών, να διασχίζουν έναν ήπιο χωματόδρομο με μικρή ταχύτητα, ενώ υπάρχουν οχήματα μπροστά τους και πίσω τους, αφού το υλικό έχει προκύψει από την dashcam του αυτοκινήτου που ακολουθούσε.

Το συγκεκριμένο οδηγικό σενάριο δεν προμήνυε κάποιον κίνδυνο αλλά τελικά τα πράγματα πήραν μια πολύ άσχημη τροπή. Συγκεκριμένα, η αναβάτρια της δεύτερης μοτοσυκλέτας, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο όταν η προπορευόμενη μηχανή «κόβει» για λίγο την πορεία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτό είναι το σημείο που ξεκινά η… καταστροφή. Στην προσπάθεια της να αποφύγει την άλλη μοτοσυκλέτα πάει δεξιά, ανεβαίνει τις προσχώσεις του δρόμου και προσπαθεί να ανακτήσει την ισορροπία κατεβάζοντας το πόδι και κόβοντας απότομα δεξιά.

Πλέον ο έλεγχος έχει χαθεί και αυτό που κάνει η αναβάτρια είναι απλά να προσπαθεί να κρατηθεί επάνω στην μοτοσυκλέτα, λες και είναι στη ράχη αλόγου σε ροντέο. Μόνο που αντί για χαλινάρια, η λαβή της είναι στο τιμόνι και όπως είναι γνωστό, στις μοτοσυκλέτες, στην δεξιά πλευρά, βρίσκεται το grip του γκαζιού.

Έτσι λοιπόν, ανοίγει το γκάζι τέρμα και η μοτοσυκλέτα καταλήγει… airborne, κάνοντας αλματάρα με ράμπα τα μεγάλα πρανή.

Το φαινόμενο λοιπόν προκαλείται όταν ο αναβάτης χάνει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσπαθεί να κρατηθεί απ΄ όπου βρει. Δυστυχώς, δεν υπάρχει λύση σε αυτό, ούτε μπορεί κάποιος να ελέγξει τόσο καλά την αντανακλαστική αντίδραση του όταν τρομοκρατείται και χάνει το σημείο αναφοράς (δηλαδή την μοτοσυκλέτα). Τότε πλέον, είναι πολύ αργά.

Η μόνη λύση είναι να μην χάνεται αρχικά ο έλεγχος ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις και φυσικά, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση όταν οδηγούμε.

Για την ιστορία, η αναβάτης δεν έπαθε το παραμικρό σε αντίθεση με την μοτοσυκλέτα της που υπέστη σοβαρότατες ζημίες

Πρόσφατες Ειδήσεις