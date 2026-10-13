Το «τρίτο χτύπημα» της BMW στα 450 κ.εκ.: Έρχεται η RR έκδοση!

Μετά την F 450 GS και την F 450 R, η BMW ετοιμάζει το τρίτο μέλος της νέας οικογένειας των 450 κ.εκ., αυτή τη φορά με φέρινγκ, σπορ στήσιμο και ξεκάθαρη RR αύρα

Η BMW Motorrad φαίνεται πως έχει πάρει πολύ σοβαρά την κατηγορία των μικρομεσαίων μοτοσυκλετών. Μετά την «περιπετειώδη» F 450 GS και τη γυμνή F 450 R, η γερμανική εταιρεία ετοιμάζει το τρίτο της «χτύπημα» στην ίδια πλατφόρμα: μια πλήρως «φερινγκάτη» sportbike, που όπως όλα δείχνουν, θα ονομάζεται F 450 RR.

Το μοντέλο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη επίσημα, όμως το teaser που δημοσίευσε η BMW Motorrad αφήνει ελάχιστα περιθώρια παρερμηνείας. Στη σκοτεινή εικόνα διακρίνεται μια μοτοσυκλέτα με πλήρες φέρινγκ, ψηλή ζελατίνα, clip-on και ξεκάθαρες σπορ αναλογίες, που παραπέμπουν στη μεγαλύτερη οικογένεια RR της BMW. Η επίσημη αποκάλυψη αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα μάθουμε αν η BMW θα επιβεβαιώσει και το όνομα F 450 RR.

Το νέο μοντέλο είναι σημαντικό για την BMW, η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει μια γκάμα με τις βασικές επιλογές, στην κατηγορία A2: adventure, naked και sportbike, όλες βασισμένες στην ίδια τεχνική βάση. Είναι μια κίνηση που δείχνει ότι οι Βαυαροί δεν θέλουν απλώς ένα μοντέλο εισόδου, αλλά μια ολοκληρωμένη οικογένεια για νεότερους αναβάτες ή για όσους αναζητούν κάτι πιο προσιτό.

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Η F 450 RR αναμένεται να χρησιμοποιεί τον ίδιο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 420 κ.εκ. που γνωρίσαμε στη νέα F 450 R. Στην naked έκδοση αποδίδει 48 ίππους, δηλαδή ακριβώς στο όριο της ευρωπαϊκής κατηγορίας A2, και 43 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στον πίσω τροχό μέσω κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ το πακέτο μπορεί να συνδυαστεί με Shift Assistant Pro για αλλαγές χωρίς χρήση συμπλέκτη.

Ενδιαφέρον έχει και το ενδεχόμενο να προσφερθεί το σύστημα Easy Ride Clutch, η νέα λύση της BMW που επιτρέπει εκκίνηση, στάση και αλλαγές σχέσεων χωρίς υποχρεωτική χρήση της μανέτας του συμπλέκτη. Η μανέτα παραμένει στη θέση της, όμως ο αναβάτης μπορεί να κινηθεί πολύ πιο ξεκούραστα, ειδικά μέσα στην πόλη. Αν περάσει και στη sport έκδοση, θα δώσει στη μικρή RR έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ευκολίας και σπορ χαρακτήρα.

Από πλευράς πλαισίου, η λογική λέει ότι η F 450 RR θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην F 450 R, με ατσάλινο χωροδικτύωμα, αλουμινένιο ψαλίδι, ανεστραμμένο πιρούνι KYB και τροχούς 17 ιντσών. Το φέρινγκ και η πιο επιθετική θέση οδήγησης θα αλλάξουν φυσικά τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, χωρίς όμως να τη μετατρέπουν απαραίτητα σε ακραία supersport. Το μονό μπροστινό δισκόφρενο που φαίνεται στο teaser δείχνει ότι η BMW στοχεύει περισσότερο σε μια ελαφριά, προσιτή και γρήγορη sportbike δρόμου, παρά σε μια καθαρόαιμη πίστα.

Το ηλεκτρονικό πακέτο, αν ακολουθήσει τη λογική της F 450 R, θα είναι πλούσιο για την κατηγορία. Αναμένονται TFT οθόνη 6,5 ιντσών, riding modes, ABS Pro, traction control και πιθανώς πιο σπορ ρυθμίσεις στις ακριβότερες εκδόσεις. Με λίγα λόγια, η BMW θέλει να φέρει στοιχεία από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες της στην A2 κατηγορία.

Αν τελικά η F 450 RR παρουσιαστεί όπως αναμένεται, θα βρεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Aprilia RS 457 και γενικότερα στο νέο κύμα μικρομεσαίων sportbike που δείχνουν ότι η κατηγορία ξαναζωντανεύει. Και αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στην ιπποδύναμη. Παίζεται στο βάρος, στην αίσθηση, στα ηλεκτρονικά, στην εικόνα και φυσικά στο πόσο κοντά μπορεί να φέρει μια εταιρεία την εμπειρία των μεγάλων superbike σε ένα πακέτο A2.