quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Το «τρίτο χτύπημα» της BMW στα 450 κ.εκ.: Έρχεται η RR έκδοση!

ΤΡΙΤΗ | 13.10.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-trito-chtypima-tis-bmw-sta-450-k-ek-erchetai-i-rr-ekdosi-819725
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την F 450 GS και την F 450 R, η BMW ετοιμάζει το τρίτο μέλος της νέας οικογένειας των 450 κ.εκ., αυτή τη φορά με φέρινγκ, σπορ στήσιμο και ξεκάθαρη RR αύρα

Η BMW Motorrad φαίνεται πως έχει πάρει πολύ σοβαρά την κατηγορία των μικρομεσαίων μοτοσυκλετών. Μετά την «περιπετειώδη» F 450 GS και τη γυμνή F 450 R, η γερμανική εταιρεία ετοιμάζει το τρίτο της «χτύπημα» στην ίδια πλατφόρμα: μια πλήρως «φερινγκάτη» sportbike, που όπως όλα δείχνουν, θα ονομάζεται F 450 RR.

BMW F 450 GS

Το μοντέλο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη επίσημα, όμως το teaser που δημοσίευσε η BMW Motorrad αφήνει ελάχιστα περιθώρια παρερμηνείας. Στη σκοτεινή εικόνα διακρίνεται μια μοτοσυκλέτα με πλήρες φέρινγκ, ψηλή ζελατίνα, clip-on και ξεκάθαρες σπορ αναλογίες, που παραπέμπουν στη μεγαλύτερη οικογένεια RR της BMW. Η επίσημη αποκάλυψη αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα μάθουμε αν η BMW θα επιβεβαιώσει και το όνομα F 450 RR.

Το νέο μοντέλο είναι σημαντικό για την BMW, η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει  μια γκάμα με τις βασικές επιλογές, στην κατηγορία A2: adventure, naked και sportbike, όλες βασισμένες στην ίδια τεχνική βάση. Είναι μια κίνηση που δείχνει ότι οι Βαυαροί δεν θέλουν απλώς ένα μοντέλο εισόδου, αλλά μια ολοκληρωμένη οικογένεια για νεότερους αναβάτες ή για όσους αναζητούν κάτι πιο προσιτό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BMW Motorrad (@bmwmotorrad)

Η F 450 RR αναμένεται να χρησιμοποιεί τον ίδιο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 420 κ.εκ. που γνωρίσαμε στη νέα F 450 R. Στην naked έκδοση αποδίδει 48 ίππους, δηλαδή ακριβώς στο όριο της ευρωπαϊκής κατηγορίας A2, και 43 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στον πίσω τροχό μέσω κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ το πακέτο μπορεί να συνδυαστεί με Shift Assistant Pro για αλλαγές χωρίς χρήση συμπλέκτη.

Ενδιαφέρον έχει και το ενδεχόμενο να προσφερθεί το σύστημα Easy Ride Clutch, η νέα λύση της BMW που επιτρέπει εκκίνηση, στάση και αλλαγές σχέσεων χωρίς υποχρεωτική χρήση της μανέτας του συμπλέκτη. Η μανέτα παραμένει στη θέση της, όμως ο αναβάτης μπορεί να κινηθεί πολύ πιο ξεκούραστα, ειδικά μέσα στην πόλη. Αν περάσει και στη sport έκδοση, θα δώσει στη μικρή RR έναν ιδιαίτερο συνδυασμό ευκολίας και σπορ χαρακτήρα.

BMW F 450 R

Από πλευράς πλαισίου, η λογική λέει ότι η F 450 RR θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην F 450 R, με ατσάλινο χωροδικτύωμα, αλουμινένιο ψαλίδι, ανεστραμμένο πιρούνι KYB και τροχούς 17 ιντσών. Το φέρινγκ και η πιο επιθετική θέση οδήγησης θα αλλάξουν φυσικά τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, χωρίς όμως να τη μετατρέπουν απαραίτητα σε ακραία supersport. Το μονό μπροστινό δισκόφρενο που φαίνεται στο teaser δείχνει ότι η BMW στοχεύει περισσότερο σε μια ελαφριά, προσιτή και γρήγορη sportbike δρόμου, παρά σε μια καθαρόαιμη πίστα.

Το ηλεκτρονικό πακέτο, αν ακολουθήσει τη λογική της F 450 R, θα είναι πλούσιο για την κατηγορία. Αναμένονται TFT οθόνη 6,5 ιντσών, riding modes, ABS Pro, traction control και πιθανώς πιο σπορ ρυθμίσεις στις ακριβότερες εκδόσεις. Με λίγα λόγια, η BMW θέλει να φέρει στοιχεία από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες της στην A2 κατηγορία.

Αν τελικά η F 450 RR παρουσιαστεί όπως αναμένεται, θα βρεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Aprilia RS 457 και γενικότερα στο νέο κύμα μικρομεσαίων sportbike που δείχνουν ότι η κατηγορία ξαναζωντανεύει. Και αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στην ιπποδύναμη. Παίζεται στο βάρος, στην αίσθηση, στα ηλεκτρονικά, στην εικόνα και φυσικά στο πόσο κοντά μπορεί να φέρει μια εταιρεία την εμπειρία των μεγάλων superbike σε ένα πακέτο A2.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW F 450 GS#BMW F 450 R#BMW F 450 RR#BMW Motorrad
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

bmw-meta-tin-f-450-gs-tora-echoume-tin-f-450-r-818392

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

02.10.2026

BMW: Μετά την F 450 GS τώρα έχουμε την F 450 R
neo-bmw-f-450-gs-to-pio-megalo-mikro-gs-781912

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.11.2025

Νέο BMW F 450 GS – To πιο «μεγάλο»… μικρό GS
bmw-m-1000-rs-etoimazetai-sport-touring-pyravlos-205-ippon-814099

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.08.2026

BMW M 1000 RS: Ετοιμάζεται sport – touring «πύραυλος» 205 ίππων!
i-limited-edition-bmw-ton-115-monadon-pou-kostizei-50-000-evro-804605

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

27.05.2026

Η Limited Edition BMW των 115 μονάδων που κοστίζει 50.000 ευρώ
bmw-r-1300-r-superhooligan-foros-timis-ston-steve-mclaughlin-796526

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

19.03.2026

BMW R 1300 R Superhooligan: Φόρος τιμής στον Steve McLaughlin
elastika-motosykletas-giati-glistrane-otan-einai-kainourgia-ti-prepei-na-xereis-785640

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.10.2026

Ελαστικά μοτοσυκλέτας: Γιατί γλιστράνε όταν είναι καινούργια; – Τι πρέπει να ξέρεις

Πρόσφατες Ειδήσεις