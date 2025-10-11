Track Day BMW M Festival! Με τα M της BMW Motorrad στην πίστα!

Οδηγήσαμε στην πίστα των Μεγάρων τα κορυφαία μοντέλα της BMW Motorrad M

Του Ηλία Λαΐτσα Φωτογραφίες BMW Motorrad

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, η BMW Motorrad πραγματοποίησε το δεύτερο M Festival, από το οποίο δεν μπορούσαμε να λείπουμε. Πόσο μάλλον όταν η παρουσίαση αυτή έγινε στην πίστα των Μεγάρων και ειδικά όταν πέραν των αυτοκινήτων, αφορούσε και τις «M» μοτοσυκλέτες της βαυαρικής εταιρίας.

Για τα αυτοκίνητα το μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ, στο συγκεκριμένο άρθρο θα περιοριστώ σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση και την οδήγησητων μοτοσικλετών.

Με απαραίτητη προϋπόθεση να φοράμε όλο τον μοτοσικλετικό εξοπλισμό, βρέθηκα λοιπόν στις 12:00 μ. το μεσημέρι, στη πίστα των Μεγάρων. Η ζεστή υποδοχή με έκανε να νιώσω αμέσως σαν να βρισκόμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που τους γνωρίζω για χρόνια. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και η φιλοξενία, με ένα bar να προσφέρει στους καλεσμένους ελαφριά σνακ και αναψυκτικά, ενώ οι άνθρωποι της BMW Motorrad, μας συστήθηκαν ένας-ένας προσωπικά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Έπειτα από μια σύντομη αναμονή, περάσαμε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου έγινε μια mini παρουσίαση των μοντέλων που θα οδηγούσαμε στην πίστα. Τα μοντέλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να είναι άλλα εκτός από τα M 1000 R, M 1000 XR Basic και M 1000 XR Competition, με τη τελευταία φυσικά να τραβάει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό βέβαια είναι απολύτως φυσιολογικό, μιας και η BMW M1000 XR Competition είναι σύμφωνα με τη BMW το πιο σημαντικό μοντέλο «M». Εστιάζει στην απόδοση, στην οδηγική απόλαυση , καθώς και στην τεχνολογική εξέλιξη, αν και δεν παύει να είναι μια Crossover μοτοσυκλέτα. Με συνολικά -7 κιλά σε σχέση με την έκδοση «S», η M 1000 XR Competition είναι μια μοτοσυκλέτα που είναι ικανή για όλα, αν και ο προσανατολισμός της είναι κατά κύριο λόγο Sport και όχι Touring.

Κατά την παρουσίαση, η ανάλυση της M 1000 XR Competition ήταν η εκτενέστερη, αποκαλύπτοντας αρκετές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγα το «κοντύτερο» κιβώτιο ταχυτήτων στην 4η, στην 5η και την 6η σχέση (λόγω sport προσανατολισμού), τα φρένα με τις ανοδιωμένες δαγκάνα, τα ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως το Dynamic Traction Control, καθώς επίσης και τις χαρτογραφήσεις που κάποιες από αυτές μπορούν να παραμετροποιηθούν από τον αναβάτη.

Απαρατήρητο βέβαια δεν θα μπορούσε να περάσει το νέο πράσινο χρώμα που παρουσίασε η BMW Motorrad για το 2026, με ονομασία Aurelius Green Metallic!

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική της ΒΜW M 1000 XR Competition δοκιμή ΕΔΩ

Δεν θα μπορούσε βέβαια να μείνει εκτός προσοχής η M 1000 R. Είναι μια μοτοσυκλέτα που δείχνει τον επιθετικό και sport χαρακτήρα της, χωρίς ντροπές. Στην ουσία είναι μια M 1000 RR χωρίς fairing. Η πιο σημαντική αλλαγή του μοντέλου σε σχέση με το προηγούμενο είναι ο «Split Face» προβολέας, με τον κινητήρα να παραμένει ο ίδιος στους 210 ίππους, συμβαδίζοντς με τις Euro 5 προδιαγραφές. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η μικρότερης διαδρομής γκαζιέρα. Πλέον, από τελείως κλειστό γκάζι μέχρι τελείως ανοιχτό αρκούν 58° περιστροφής, έναντι των 72° που απαιτούσε το προηγούμενο μοντέλο. Οι υπόλοιπες αλλαγές περιορίζονται σε διάφορους χρωματισμούς, κάποιων αξεσουάρ πάνω στη μοτοσικλέτα.

Έπειτα από μερικές ερωτήσεις – απορίες που απαντήθηκαν άμεσα τους υπευθύνους της BMW Motorrad, σειρά είχε η ολιγόλεπτη ενημέρωση από τον Βασίλη Μπούδρο, εκπαιδευτή και Brand Ambassador της εταιρίας.

Όσοι έχουν τη τύχη να γνωρίζουν τον Βασίλη Μπούδρο, ξέρουν περί τίνος πρόκειται! Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να οδηγεί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ενημέρωση που μας έκανε να είναι σύντομη, ουσιώδης και περιεκτική, ώστε να μη χάσουμε χρόνο από το κύριο event της εκδήλωσης : την οδήγηση μέσα στην πίστα.

Ο Βασίλης Μπούδρος εξήγησε τον τρόπο που θα γίνεται η εναλλαγή των μοτοσυκλετών μεταξύ των δημοσιογράφων, έτσι ώστε να οδηγήσουμε όλοι και τα τρία «Μ» μοντέλα, καθώς και τον χρόνο που θα τα είχε ο καθένας στη διάθεσή του/

Αν στάθηκε κάπου πολύ ήταν σε θέματα ασφαλείας εντός πίστας και πόσο σημαντικά είναι για όλους μας να τα εφαρμόσουμε. Κάποια από αυτά ήταν η απαγόρευση προσπεράσεων στον πλοηγό, καθώς επίσης και των αναβατών μεταξύ τους. Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ήταν ελεύθερα προς παραμετροποίηση, με θερμή παράκληση όμως να μην απενεργοποιηθεί πλήρως το Traction Control. Κάτι το οποίο είναι πλήρως κατανοητό!

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΙΣΤΑ

Η ώρα για οδήγηση είχε πλέον φτάσει και χωρίς πολλές καθυστερήσεις, τα πρώτα μέτρα μέσα στην πίστα των Μεγάρων με βρήκαν στη σέλα της M 1000 XR Basic. Η χαρτογράφηση που χρησιμοποίησα για την εξοικείωσή μου στους πρώτους γύρους ήταν η Road. Η μοτοσυκλέτα είχε άψογη συμπεριφορά! Ακόμη και με αυτήν τη χαρτογράφηση, το γκάζι ήταν αρκετό ώστε να με βγάλει με ταχύτητα στην έξοδο της στροφής, τα φρένα δεν χαλούσαν χατίρι και η συμπεριφορά της μέσα στη στροφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη εκτός από άψογη.

Με τη χαρτογράφηση στην επιλογή Race, τα πράγματα έγιναν λίγο πιο άγρια. Το άνοιγμα του γκαζιού στην έξοδο της στροφής δεν περιοριζόταν σε ένα απλό τράβηγμα από τη μοτοσικλέτα, αλλά σε ένα μικρό χορό του εμπρός τροχού, μιας και εκείνος βρισκόταν ελαφρώς στον αέρα.

Η σειρά της M 1000 R είχε πλέον φτάσει. Από την πρώτη στιγμή που έκατσα στη σέλα της, η μοτοσυκλέτα έδειξε τον ακραίο sport χαρακτήρα της. Η θέση οδήγησης σε τοποθετεί αρκετά ψηλά, ενώ το τιμόνι βρίσκεται τοποθετημένο σε μια αρκετά βολική θέση. Η εναλλαγή μεταξύ των χαρτογραφήσεων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, μιας και η μοτοσυκλέτα δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια. Ξεχείλισε Sport από παντού!

Στις ευθείες, οι 210 ίπποι με κολλούσαν πίσω, ο εμπρός τροχός βρισκόταν στον αέρα και πριν καλά-καλά το καταλάβω, έμπαινα στη ζώνη επιβράδυνσης και προσέγγισης της στροφής, με τα φρένα να μην δείχνουν ποτέ σημάδια κόπωσης. Το πίσω ελαστικό βέβαια, έπειτα από αρκετή οδήγηση μέσα στην πίστα, είχε αρχίσει να εκφράζει μερικά… παράπονα κατά την επιβράδυνση. Κατά τη διάρκεια της στροφής, η M 1000 R παραμένει ακλόνητη και σταθερή, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τέλος, η M 1000 XR Competition ήταν επιτέλους στα χέρια μου! Τι να πρωτοπεί κάποιος για αυτήν τη μοτοσικλέτα! Όπως είχα πει και στη δοκιμή της, αυτός που εμπνεύστηκε αυτήν τη μοτοσυκλέτα… δεν πάει καλά στα μυαλά του. Είναι μια Crossover με πολλά Super Sport χαρακτηριστικά. Οι 201 ίπποι είναι ικανοί να σε κρατήσουν για πολλή ώρα με το χαμόγελο στα χείλη. Όπως και η M 1000 R, έτσι και η M 1000 XR Competition δεν μου άφησαν τον χρόνο να πειραματιστώ με τα ηλεκτρονικά τους εντός πίστας. Για να πω την αλήθεια βέβαια, αυτό δεν με πείραξε καθόλου.

Η χαρτογράφηση ρυθμίστηκε στην επιλογή Race Pro και παρέμεινε εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής της. Λίγο πριν ανέβω στη σέλα της, κάποιος μου είπε «είναι τρομερή μοτοσυκλέτα αλλά πολύ δυνατή! Πρέπει να της επιβληθείς για να έχεις τον έλεγχό της»! Πόσο λάθος έκανε. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι πρόθυμη να επιταχύνει σαν πύραυλος, να στρίψει με ακρίβεια και να φρενάρει λες και πέταξες άγκυρα, με πολύ εύκολο τρόπο, κάνοντας κάθε υπερβολική προσπάθεια περιττή. Αρκούσε να κοιτάξεις εκεί που θέλεις να πας και εκείνη το πραγματοποιούσε με απόλυτη ακρίβεια, σαν να ήταν το πιο εύκολο πράγμα στη Γη, άσχετα τη ταχύτητα που κινούταν. Η επιτάχυνση σε χτυπούσε με δύναμη στο στομάχι και ο εμπρός τροχός βρισκόταν μονίμως στον αέρα, όμως όλα αυτά φαίνονταν τόσο «φυσιολογικά» και απλά!

Με ένα ελαφρύ πάτημα των φρένων, η μοτοσυκλέτα επιβράδυνε χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ με λίγη παραπάνω πίεση, ο πίσω τροχός σταματούσε να πατάει στη γη. Τοποθετούταν με απίστευτη ευκολία και ακρίβεια για τη στροφή και πριν καλά-καλά το καταλάβω, ο κύκλος επιτάχυνση-επιβράδυνση-στροφή είχε ξεκινήσει και πάλι. Για άλλη μία φορά, ένιωσα πως οδηγούσα την καλύτερη μοτοσυκλέτα παραγωγής. Ήταν σαν ξαφνικά να μην υπήρχαν άλλα δίτροχα στον πλανήτη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έπειτα από μερικούς γύρους στην πίστα, είχε έρθει η ώρα να αποχωρήσω. Όλη η διοργάνωση ήταν εξαιρετική και το M Festival διεξήχθη ακόμη μία φορά με επιτυχία.

Εδώ βέβαια θα ήθελα σαν εκπαιδευτής του Riding School – Θανάσης Χούντρας να επισημάνω ότι η ασφάλεια όλων μας είναι πάνω απ’ όλα. Ειδικά όταν μας έχει ζητηθεί από τον διοργανωτή να τηρούμε θέματα ασφαλείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε τέτοιου είδους events, ο σκοπός είναι να δοκιμάσουμε μοτοσυκλέτες και όχι να κάνουμε αγώνα με επικίνδυνες προσπεράσεις. Η ασφάλεια όλων είναι το σημαντικότερο.

Για το κλείσιμο, η BMW Motorrad προσέφερε γεύμα στους καλεσμένους, κλείνοντας έτσι μία υπέροχη μέρα στη πίστα. Ήδη ανυπομονούμε για το M Festival 3!

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος έλεγχος για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Δοκιμή Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;