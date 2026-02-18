Triumph Speed Twin 1200 Café Racer: Ρετρό ψυχή, σύγχρονη απόδοση, μόνο 800 κομμάτια

Η Triumph μας θυμίζει πως μέσα στον καταιγισμό των ηλεκτρικών, υπάρχει ακόμα χώρος για καθαρόαιμο ρετρό συναίσθημα. Η νέα Speed Twin 1200 Café Racer Edition κοιτά ξεκάθαρα στο παρελθόν, στις δεκαετίες του ’60 και ’70, τότε που γεννήθηκε το κίνημα των café racers.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η Triumph μας θυμίζει πως μέσα στον καταιγισμό των ηλεκτρικών, υπάρχει ακόμα χώρος για καθαρόαιμο ρετρό συναίσθημα. Η νέα Speed Twin 1200 Café Racer Edition κοιτά ξεκάθαρα στο παρελθόν, στις δεκαετίες του ’60 και ’70, τότε που γεννήθηκε το κίνημα των café racers.

Για χρόνια, η Triumph Thruxton ήταν από τις ελάχιστες σύγχρονες μοτοσυκλέτες που δεν φορούσαν απλώς ρετρό κουστούμι, αλλά απέδιδαν αυθεντικό café racer χαρακτήρα. Έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό, όμως η Triumph δεν άφησε το κενό ανεκμετάλλευτο. Επιστρέφει με μία περιορισμένης παραγωγής πρόταση, που θυμίζει Thruxton στην όψη, αλλά βασίζεται μηχανολογικά στην Triumph Speed Twin 1200 RS.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο γνώριμος δικύλινδρος εν σειρά Bonneville των 1200cc, με στρόφαλο 270 μοιρών και χαμηλής αδράνειας στροφαλοφόρο. Αποδίδει 104 ίππους στις 7.750rpm και 112Nm ροπής στις 4.250rpm. Συνδυάζεται με κιβώτιο έξι σχέσεων, Triumph Shift Assist, ride-by-wire γκάζι και τρία riding modes: Road, Rain και Sport. Το σύστημα εξαγωγής είναι 2-σε-2 από ανοξείδωτο ατσάλι, με διπλά τελικά στο ίδιο ύφος.

Εκεί όμως που αλλάζει ο χαρακτήρας είναι στην εικόνα και στη θέση οδήγησης. Clip-on τιμόνια για πιο σκυφτή στάση, καφέ μονόσελο με αποσπώμενο cowl, bar-end καθρέπτες. Λεπτομέρειες όπως τα ραβδωτά καπάκια συμπλέκτη, τα μαύρα καλύμματα στις κεφαλές και τα σμιλευμένα knee pads ενισχύουν το κλασικό προφίλ. Ο χρωματισμός σε πράσινο με αλουμινένιες ασημί επιφάνειες, τα γραφικά Café Racer Edition, ο αριθμός 12 στα πλαϊνά και το βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος mini fairing ολοκληρώνουν το πακέτο.

Το πλαίσιο παραμένει σωληνωτό ατσάλινο με διπλές βάσεις και αλουμινένιο ψαλίδι δύο μπράτσων. Οι αναρτήσεις δεν αλλάζουν. Ανεστραμμένο πιρούνι 43mm της Marzocchi πλήρως ρυθμιζόμενο μπροστά και διπλά αμορτισέρ Öhlins πίσω με εξωτερικά δοχεία. Τα φρένα αποτελούνται από δύο δίσκους 320mm μπροστά με δαγκάνες Brembo Stylema M4.30 και έναν δίσκο 220mm πίσω, με cornering ABS και traction control. Οι τροχοί είναι 17 ιντσών, επτά ακτίνων.

Ο εξοπλισμός παραμένει RS, με στρογγυλή LCD οθόνη που ενσωματώνει έγχρωμη TFT, πλήρη LED φωτισμό και θύρα USB-C, με το βάρος να φτάνει τα 217kg.

Η τιμή στη Μεγάλη Βρετανία έχει οριστεί στις 15,995 βρετανικές λίρες, περίπου 18.390 ευρώ, με τη διάθεση να ξεκινά τον Μάρτιο. Η παραγωγή περιορίζεται σε μόλις 800 κομμάτια παγκοσμίως, κάτι που την καθιστά συλλεκτική από την πρώτη ημέρα. Μαζί με τη μοτοσυκλέτα, η Triumph προσφέρει και πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Δεν είναι Thruxton. Δεν προσπαθεί να είναι. Είναι όμως μία εργοστασιακή café racer εκδοχή της Speed Twin 1200 RS, χωρίς μετατροπές, χωρίς aftermarket ψάξιμο. Για όσους θέλουν το στυλ των ’60s με σύγχρονη απόδοση και αξιοπιστία, ίσως να είναι ακριβώς αυτό που έψαχναν.