UM, BENDA, Phelon & Moore και SkyTeam: Νέα μοντέλα και καλοκαιρινές προσφορές

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Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης παρουσιάζει τη γκάμα των τεσσάρων brands της, με επιλογές που καλύπτουν από scooter έως cruiser, adventure μοτοσυκλέτες, mini bikes και ATV, συνοδευόμενες από ειδικές καλοκαιρινές προσφορές

Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης παρουσιάζει τη συνολική γκάμα των UM Motorcycles, BENDA, Phelon & Moore και SkyTeam, προσφέροντας επιλογές που απευθύνονται τόσο σε όσους αναζητούν ένα οικονομικό μέσο καθημερινής μετακίνησης όσο και σε αναβάτες που ενδιαφέρονται για cruiser, adventure μοτοσυκλέτες ή ακόμη και ATV.

Παράλληλα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται προωθητικές ενέργειες σε επιλεγμένα μοντέλα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν τη μοτοσυκλέτα της επιλογής τους με επιπλέον όφελος.

UM Motorcycles: Από τα scooter μέχρι τις cruiser

Ιστοσελίδα: https://ummotorcycles.gr

Η γκάμα της UM Motorcycles περιλαμβάνει λύσεις για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης. Στα scooter συναντάμε τα Wynwood 125 και Carmel 125, ενώ η οικογένεια εμπλουτίζεται με τα νέα Rockville 125 και Rockville 300, δύο ADV crossover scooter που απευθύνονται τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στις εκτός πόλης διαδρομές.

Για όσους προτιμούν τον χαρακτήρα των cruiser, διαθέσιμη είναι η σειρά Renegade, η οποία αποτελείται από τις Commando 300, Classic 300 και ST 300, συνδυάζοντας κλασική αισθητική με σύγχρονο εξοπλισμό.

Τη γκάμα ολοκληρώνει το underbone Flash 125 LZ, το οποίο έως τις 31 Αυγούστου 2026 προσφέρεται στην ειδική τιμή των 1.600 ευρώ.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), η οποία συνοδεύει όλα τα μοντέλα UM προδιαγραφών Euro 5+.

BENDA: Έμφαση στον σχεδιασμό και τις επιδόσεις

Ιστοσελίδα: https://bendamoto.com

Η BENDA συνεχίζει να επενδύει στον ιδιαίτερο σχεδιασμό και στην προηγμένη τεχνολογία, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά μία πλήρη γκάμα cruiser και bobber μοντέλων.

Οι διαθέσιμες προτάσεις περιλαμβάνουν τις Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500, Napoleonbob 250 και Napoleonbob 500, ενώ στην κορυφή της σειράς βρίσκεται η LFC700 PRO. Η flagship της εταιρείας ξεχωρίζει χάρη στον τετρακύλινδρο κινητήρα, το εντυπωσιακό πίσω ελαστικό πλάτους 300 mm και την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτηση.

Στη γκάμα περιλαμβάνονται επίσης τα νέα ATV Redstone 550R2 και Redstone 1000R2, που προορίζονται τόσο για αναψυχή όσο και για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου.

Phelon & Moore: Η βρετανική ιστορία επιστρέφει

Iστοσελίδα: https://phelonandmoore.com

Η ιστορική Phelon & Moore, με ρίζες που φτάνουν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, επανέρχεται στην ελληνική αγορά με μοντέλα που συνδυάζουν τη βρετανική αισθητική με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η γκάμα περιλαμβάνει τα premium scooter Panthette X 125 και Panthette X 300, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες adventure μοτοσυκλέτες Capetown 7S και Capetown 7X, οι οποίες εξοπλίζονται με δικύλινδρο κινητήρα 693 κ.εκ. και απευθύνονται σε όσους αναζητούν δυνατότητες τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου.

Παράλληλα, οι 40 πρώτοι αγοραστές των Panthette X 125 και Panthette X 300 θα αποκτήσουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση εργοστασιακό Top Case αξίας 120 ευρώ.

SkyTeam: Mini μοτοσυκλέτες με ρετρό χαρακτήρα

Ιστοσελίδα: https://skyteam-motors.gr

Η SkyTeam συνεχίζει να απευθύνεται στους φίλους των mini μοτοσυκλετών, συνδυάζοντας κλασική σχεδίαση με σύγχρονα μηχανικά μέρη.

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει τα Skymini, Skymax, Skybongo και X-Bongo, μοντέλα που ξεχωρίζουν για τις μικρές διαστάσεις, την ευελιξία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.