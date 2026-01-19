UM Rockville 125: Νέο ADV scooter 125 cc διαθέσιμο στην ελληνική αγορά

Το νέο μοντέλο της UM Motorcycles, που διατίθεται αποκλειστικά από την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., συνδυάζει αστική χρηστικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και χαμηλή κατανάλωση

Ο αμερικανικός οίκος δικύκλων UM Motorcycles, μέσω της ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο ADV scooter Rockville 125, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.

Το Rockville 125 ανήκει στην κατηγορία των adventure scooters και υιοθετεί σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν σε πιο σπορ και πολυχρηστικό χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα compact διαστάσεις κατάλληλες για αστική χρήση. Το συνολικό βάρος του ανέρχεται στα 140 κιλά, στοιχείο που συμβάλλει στην ευελιξία και τη σταθερότητα κατά την καθημερινή μετακίνηση.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με ελαστικά μικτής χρήσης διαστάσεων 110/80-14 εμπρός και 130/70-13 πίσω, τηλεσκοπικό πιρούνι στον εμπρός τροχό και δύο πίσω αμορτισέρ με δοχείο αερίου. Στον τομέα της ασφάλειας διαθέτει σύστημα πέδησης με ABS, καθώς και TCS, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Την κίνηση αναλαμβάνει ένας σύγχρονος, υδρόψυκτος, τετράχρονος κινητήρας 125 cc με ηλεκτρονικό ψεκασμό, απόδοσης 12,1 ίππων (PS). Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 12,5 λίτρων, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 2,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη TFT 7 ιντσών, τιμόνι τύπου fat bar, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, σύστημα keyless για εκκίνηση και άνοιγμα σέλας και ρεζερβουάρ, αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα για full-face κράνος, καθώς και θύρα USB.

Η τιμή του UM Rockville 125 ξεκινά από 2.799 ευρώ και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών.

Λεωφ. Κηφισού 138-140

121 31, Περιστέρι, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.: 210-57.61.101