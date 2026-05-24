UM Wynwood 125: Scooter με 1.899 ευρώ και 10ετή εγγύηση!

Με την καλοκαιρινή προσφορά, το UM Wynwood 125, αποκτά μία από τις χαμηλότερες τιμές, συνδυάζοντας μεγάλους τροχούς 16 ιντσών, χαμηλή κατανάλωση και 10ετή εργοστασιακή εγγύηση

Η αγορά των οικονομικών scooter πόλης αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς το UM Wynwood 125 διατίθεται πλέον με μειωμένη τιμή στα 1.899 ευρώ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προωθητικής ενέργειας της εταιρείας. Η προσφορά αφορά όλα τα διαθέσιμα χρώματα – Ασημί, Μπλε και Γκρι – φέρνοντας το scooter της UM σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο για την κατηγορία των 125 κυβικών.

Το Wynwood 125 απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο μέσο καθημερινής μετακίνησης μέσα στην πόλη. Οι τροχοί 16 ιντσών υπόσχονται καλύτερη σταθερότητα και άνεση σε κακό οδόστρωμα, ενώ το επίπεδο πάτωμα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή χρήση, είτε πρόκειται για μεταφορά αντικειμένων είτε για ευκολότερη επιβίβαση και χειρισμούς στο παρκάρισμα.

Η σχεδίασή του κινείται σε σύγχρονη αισθητική, με compact διαστάσεις και στοιχεία που στοχεύουν σε ένα ευρύ κοινό αναβατών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας.

Κινητήρας 125 cc με χαμηλή κατανάλωση

Στην καρδιά του Wynwood 125 βρίσκεται ένας τετράχρονος Euro5+ κινητήρας 125 κυβικών εκατοστών με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ο οποίος αποδίδει 11 ίππους και 8,8 Nm ροπής. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT, προσφέροντας εύκολη οδήγηση στην αστική καθημερινότητα.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 3 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 7 λίτρων η θεωρητική αυτονομία μπορεί να φτάσει περίπου τα 240 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, στοιχείο που ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του scooter.

Εξοπλισμός με έμφαση στην πρακτικότητα

Στον εξοπλισμό του Wynwood 125 περιλαμβάνονται σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS, δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ψηφιακός πίνακας οργάνων, καθώς και αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα για ένα jet κράνος.

Ένα ακόμη δυνατό χαρτί του μοντέλου είναι η εργοστασιακή εγγύηση των 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία παραμένει από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει και προγράμματα χρηματοδότησης, με δυνατότητα αγοράς είτε με 0% προκαταβολή και αποπληρωμή έως 60 μήνες με τόκο, είτε με 35% προκαταβολή και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις μέσω τραπεζικού προγράμματος.

Tην αντιπροσώπευση της UM Motorcycles στην Ελλάδα, έχει αναλάβει η ΤΕΟREN MOTORS AE, μπορείτε να δείτε όλη την γκάμα των μοτοσυκλετών και των scooter της, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

