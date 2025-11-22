V4 SR-RR: Η CFMoto μπαίνει στα βαθιά της superbike κατηγορίας

Η CFMoto έγινε ξανά θέμα συζήτησης στην EICMA με ένα πρωτότυπο superbike που ήδη βαδίζει προς την παραγωγή

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Πέρσι είδαμε τον εντελώς νέο V4 κινητήρα των 997cc και το concept “Master of Speed”. Φέτος, η εταιρεία επέστρεψε με κάτι πιο ώριμο. Το V4 SR-RR. Ένα πρωτότυπο superbike που ήδη βαδίζει προς την παραγωγή.

Ο κινητήρας είναι V4 90 μοιρών. Αποδίδει πάνω από 210 ίππους. Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ροπής, όμως η ισχύς το βάζει απέναντι σε Yamaha R1M, Fireblade, ZX-10RR. Η διάταξη V4 το φέρνει πιο κοντά στην Panigale V4. Η σύγκριση όμως δε μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, αφού ακόμη λείπουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες.

Το βάρος παραμένει κάτω από τα 200 κιλά. Η αναλογία κιλών ανά ίππο αγγίζει τα 1,05 hp/kg. Η τελική ξεπερνά τα 300km/h, σύμφωνα με την εταιρεία. Ο αριθμός όμως κινείται στη γνωστή περιοχή του “gentlemen’s agreement”.

Η CFMoto το παρουσιάζει ως βάση για μελλοντικά μοντέλα. Η ανακοίνωση όμως ρίχνει υπαινιγμούς και για πιο σοβαρή εμπλοκή σε αγώνες. Οπτικά, το SR-RR φορά μεγάλα εμπρός φτερά τα οποία δεν είναι στατικά. Ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες. Είναι πιθανό να δουλεύουν σε συνεργασία με ημι-ενεργητικές αναρτήσεις.

Οι φωτογραφίες δείχνουν λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τις προθέσεις του. Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί ως τμήμα του πλαισίου, παρόμοια με την Panigale V4. Προς τα πίσω εντοπίζεται αλουμινένιο bracket για τον άξονα του ψαλιδιού, δεμένο στο κιβώτιο και την πίσω κυλινδροκεφαλή. Η εξάτμιση θα είναι πλήρης τιτανίου, twin-exit Akrapovic, με στόχο το Euro5+.

Το εμπρός μέρος δείχνει αγωνιστικό. Clip-ons, διπλά LED εκατέρωθεν της κεντρικής εισαγωγής αέρα και αεραγωγοί τύπου MotoGP γύρω από τις Brembo δαγκάνες. Εικόνα που μας προϊδεάζει για κάτι πολύ σοβαρό.

Με το SR-RR της CFMoto και το νέο Manx R της Norton, η superbike σκηνή αποκτά δύο εντελώς φρέσκες παρουσίες. Η τελική έκδοση αναμένεται ως το τέλος του 2026. Μέχρι τότε, μένει να δούμε πόσο κοντά θα φτάσει το μοντέλο παραγωγής στο πρωτότυπο. Προς το παρόν, το δείγμα είναι εντυπωσιακό.

