Verge TS Pro: Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με 600 km αυτονομία στα χέρια αναβατών

Η Verge Motorcycles περνά από τη θεωρία στην πράξη. Μετά από αρκετό διάστημα εξέλιξης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πρώτες μοτοσυκλέτες με μπαταρία solid-state έχουν ήδη βγει από τη γραμμή παραγωγής.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η νέα γενιά της Verge TS Pro παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της. Ο κινητήρας είναι ενσωματωμένος στον πίσω τροχό, κάτι που αλλάζει εντελώς τη διάταξη σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Η απόδοση φτάνει τους 137 ίππους, με ροπή που αγγίζει τα 1.000 Nm. Η επιτάχυνση 0–100χλμ/ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό της.

Η ουσία όμως εδώ δεν είναι μόνο οι επιδόσεις. Είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα φτάνει πλέον σε πελάτες με τη νέα γενιά μπαταριών από τη Donut Lab. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα εφαρμογής της τεχνολογίας σε κανονική παραγωγή, εκτός πλαισίου δοκιμών.

Η Verge προσφέρει δύο επιλογές. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 20,2kWh με αυτονομία περίπου 350χλμ. Η μεγαλύτερη έκδοση ανεβαίνει στα 33,3kWh, με αυτονομία που φτάνει έως 600χλμ. Οι τιμές αυτές τοποθετούν το μοντέλο πολύ ψηλότερα από ό,τι κυκλοφορεί σήμερα στην κατηγορία.

Η μετάβαση από τις δοκιμές στην παραγωγή είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Μέχρι τώρα, τα περισσότερα δεδομένα προέρχονταν από ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Πλέον, οι πρώτοι ιδιοκτήτες θα δώσουν την πραγματική εικόνα, τόσο σε καθημερινή χρήση όσο και σε βάθος χρόνου.

Η Verge ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την αξιολόγηση αυτής της τεχνολογίας εκτός εργαστηρίου. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη μοτοσυκλέτα. Εάν το σύστημα αποδειχθεί αξιόπιστο, τότε μιλάμε για εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την ηλεκτροκίνηση.

Η τιμή της έκδοσης με τη μεγάλη μπαταρία φτάνει περίπου τα 30.000 ευρώ χωρίς φόρους. Τοποθετείται ξεκάθαρα στην premium κατηγορία, κάτι που συμβαδίζει με τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η Verge έκανε απλώς μία εντυπωσιακή αρχή ή εάν βρισκόμαστε μάρτυρες μίας ουσιαστικής αλλαγής για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.