ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Verge TS Pro: ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με έως 600 km αυτονομία

ΔΕΥΤΕΡΑ | 26.01.2026
Autotypos Team
verge-ts-pro-ilektriki-motosykleta-me-eos-600-km-aftonomia-790843

Η Verge από την Εσθονία βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όχι τυχαία.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε δύο τομείς που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν το παιχνίδι στα ηλεκτρικά δίτροχα. Τον hubless ηλεκτροκινητήρα και την προηγμένη τεχνολογία μπαταριών. Τώρα, ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, μετατρέποντας το Verge TS Pro στη μοτοσυκλέτα με τη μεγαλύτερη αυτονομία που μπορείς να αγοράσεις σήμερα.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του TS Pro εξοπλίζεται με μία τεράστια μπαταρία στερεάς κατάστασης χωρητικότητας 33,3 kWh. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως και 600 km. Η μπαταρία αναπτύχθηκε από τη Donut Lab, spin-off της Verge, η οποία τη χαρακτηρίζει ως την πρώτη πλήρως έτοιμη για παραγωγή all-solid-state μπαταρία παγκοσμίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το θέμα της φόρτισης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 200 kW, επιτρέποντας την προσθήκη περίπου 300 km αυτονομίας σε λιγότερο από 10 λεπτά. Αν ισχύει στην πράξη, μιλάμε για νούμερα που αφήνουν πίσω κατασκευαστές όπως Zero, Livewire και Energica.

Με τέτοια αυτονομία, το άγχος της φόρτισης πρακτικά εξαλείφεται. Τα μεγάλα ταξίδια εκτός πόλης γίνονται ρεαλιστικό σενάριο, χωρίς συνεχή προγραμματισμό στάσεων ή πολύωρες αναμονές δίπλα σε φορτιστές.

Το μυστικό βρίσκεται στη χημεία της μπαταρίας. Οι solid-state μπαταρίες χρησιμοποιούν στερεό υλικό, κεραμικό ή ειδικό πολυμερές, αντί για υγρό ή gel ηλεκτρολύτη. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα στον ίδιο όγκο, ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα.

Ο λόγος που δεν τις βλέπουμε ακόμη μαζικά είναι γνώριμος. Το κόστος και η δυσκολία παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. Μόλις πρόσφατα είδαμε το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με τέτοια μπαταρία από την MG στην Κίνα. Η Verge δηλώνει ότι έχει δουλέψει εκτενώς τόσο στη διάρκεια ζωής των κύκλων φόρτισης όσο και στη θερμική διαχείριση, ώστε η απόδοση να παραμένει σταθερή για χρόνια.

Πέρα από τη νέα μπαταρία, η TS Pro παραμένει μηχανικά το ίδιο εντυπωσιακή. Ροπή 1.000 Nm, ισχύς 137 ίππων και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,5 δευτερόλεπτα. Για σύγκριση, πριν από μόλις λίγους μήνες η μέγιστη αυτονομία του μοντέλου περιοριζόταν στα 350 km με μπαταρία 20,2 kWh.

Η Verge αναφέρει ότι οι παραγγελίες για την αναβαθμισμένη έκδοση έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Στον διαμορφωτή της εταιρείας, η τιμή του TS Pro με τη μεγάλη μπαταρία εμφανίζεται στα 34.900 δολάρια, χωρίς φόρους και έξοδα. Ωστόσο, εκεί αναφέρεται αυτονομία 553 km, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι τελικές προδιαγραφές να μην έχουν “κλειδώσει” ακόμη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το προνόμιο να οδηγείς την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με τη μεγαλύτερη αυτονομία από κάθε άλλη, δε θα είναι φθηνό. Τουλάχιστον, όμως, δεν μιλάμε για υπόσχεση ή concept. Είναι γεγονός και όπως φαίνεται, σύντομα θα κυκλοφορεί στους δρόμους.

