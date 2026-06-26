Vespa Edizione Ottantesimo: Η πιο συλλεκτική Vespa των τελευταίων ετών γιορτάζει τα 80 χρόνια ενός θρύλου

Η Vespa συμπληρώνει φέτος οκτώ δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στους δρόμους του κόσμου και γιορτάζει τη σημαντική αυτή επέτειο με μια συλλεκτική έκδοση που συνδυάζει την ιστορία, την ιταλική αισθητική και τη σύγχρονη τεχνολογία

Η νέα Vespa Edizione Ottantesimo παρουσιάστηκε στη Ρώμη, με φόντο το εμβληματικό Foro Italico, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του διασημότερου scooter στον κόσμο.

Η συγκεκριμένη έκδοση δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ειδική σειρά παραγωγής. Η Vespa επέλεξε να περιορίσει την παραγωγή της σε μόλις 1.946 αριθμημένα αντίτυπα, ένας αριθμός που παραπέμπει στο έτος κατά το οποίο παρουσιάστηκε η πρώτη Vespa 98 και ξεκίνησε η ιστορία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα δίτροχα όλων των εποχών.

Ένα σχέδιο που επιστρέφει στις ρίζες

Η νέα Edizione Ottantesimo αντλεί έμπνευση από την ίδια την κατασκευή που έκανε τη Vespa να ξεχωρίσει ήδη από τα πρώτα της βήματα: το αυτοφερόμενο ατσάλινο αμάξωμα. Η νέα μεταλλική γκρι απόχρωση έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει το ακατέργαστο ατσάλι, αναδεικνύοντας το υλικό που αποτελεί διαχρονικά την «ψυχή» της Vespa.

Στο σύγχρονο αυτό φόντο προστίθενται λεπτομέρειες σε μια ιδιαίτερη πράσινη απόχρωση, εμπνευσμένη από τα πρώτα μονόχρωμα μοντέλα της εταιρείας. Το πράσινο συναντάται στη σέλα, στις ζάντες αλλά και στα διακοσμητικά γραφικά των πλαϊνών, δημιουργώντας μια έντονη αλλά ιδιαίτερα κομψή αντίθεση.

Ρετρό λεπτομέρειες με σύγχρονη αισθητική

Ξεχωριστή θέση στην εμφάνιση καταλαμβάνει η σέλα, η οποία θυμίζει μονοθέσια αγωνιστική κατασκευή χάρη στο αφαιρούμενο κάλυμμα στο πίσω μέρος, χωρίς όμως να θυσιάζει την πρακτικότητα, αφού παραμένει εγκεκριμένη για δύο επιβάτες. Οι οριζόντιες θερμοκολλημένες ραφές και οι λεπτομέρειες στο ίδιο χρώμα ολοκληρώνουν μια εικόνα υψηλής αισθητικής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν και οι νέες ζάντες, των οποίων η σχεδίαση αποτελεί σύγχρονη ερμηνεία των χαρακτηριστικών τροχών της πρώτης Vespa του 1946, ενώ το ασημί φινίρισμα προσθέτει μια διακριτική νότα πολυτέλειας.

Στα πλαϊνά δεσπόζει το τρισδιάστατο λογότυπο με τον αριθμό «80», του οποίου το περίγραμμα παραπέμπει τόσο στο εξαγωνικό σήμα της Vespa όσο και στα μεταλλικά μπουλόνια, υπογραμμίζοντας τη χειροποίητη προσέγγιση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το μοντέλο.

Κάθε μοτοσικλέτα φέρει επίσης ειδική αριθμημένη μεταλλική πλακέτα κάτω από τη σέλα, επιβεβαιώνοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της.

Ο ισχυρότερος κινητήρας που φόρεσε ποτέ Vespa

Κάτω από το κλασικό αμάξωμα βρίσκεται η σύγχρονη τεχνολογία της οικογένειας Vespa GTS 310. Η Edizione Ottantesimo κινείται από τον νέο μονοκύλινδρο κινητήρα 310 hpe, ο οποίος αποδίδει 25 ίππους, αποτελώντας τον ισχυρότερο κινητήρα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της Vespa.

Σύγχρονος εξοπλισμός χωρίς συμβιβασμούς

Παρά τον έντονα νοσταλγικό χαρακτήρα της, η συλλεκτική Vespa ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες της ιταλικής εταιρείας.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

προβολείς Full LED,

έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών,

σύστημα συνδεσιμότητας Vespa MIA,

σύστημα keyless,

φωτισμός στον αποθηκευτικό χώρο και στην ποδιά,

ABS δύο καναλιών,

σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ASR.

Ειδικό κράνος και αποκλειστικά αξεσουάρ

Η Vespa συνοδεύει την επετειακή έκδοση με ένα αποκλειστικό κράνος σχεδιασμένο ειδικά για το μοντέλο. Το γκρι ματ φινίρισμα ακολουθεί το χρώμα του scooter, ενώ οι πράσινες λεπτομέρειες και το χαρακτηριστικό λογότυπο «80» δημιουργούν ένα απόλυτα εναρμονισμένο σύνολο.

Παράλληλα, διατίθεται βαλιτσάκι 36 λίτρων στο χρώμα του οχήματος, με δυνατότητα προσθήκης πλάτης συνεπιβάτη στο ίδιο υλικό και χρώμα με τη σέλα, καθώς και πλήρης σειρά γνήσιων αξεσουάρ, όπως παρμπρίζ, προστατευτικές μπάρες, σχάρες αποσκευών και ηλεκτρονικός συναγερμός.

Ένα συλλεκτικό βιβλίο μαζί με κάθε Vespa

Κάθε μία από τις 1.946 Vespa Edizione Ottantesimo συνοδεύεται από έναν πολυτελή φωτογραφικό τόμο της Assouline, αφιερωμένο στην ιστορία και την πολιτιστική επιρροή της Vespa.

Το βιβλίο περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα ιστορικά αρχεία της Piaggio και παρουσιάζει την εξέλιξη του μοντέλου μέσα στις τελευταίες οκτώ δεκαετίες, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η Vespa μετατράπηκε από ένα απλό μέσο μετακίνησης σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, ιταλικού design και τρόπου ζωής.

Η Vespa Edizione Ottantesimo είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω της ειδικής πλατφόρμας της εταιρείας και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο περιζήτητες συλλεκτικές εκδόσεις στην ιστορία της μάρκας.