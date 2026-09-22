VOGE DS800X Rally: Φθινοπωρινή προσφορά που δύσκολα αγνοείται

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Με έκπτωση 1.000 ευρώ, το VOGE DS800X Rally γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό, με την προσφορά να αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και να ισχύει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026

Το VOGE DS800X Rally έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να τραβήξει το ενδιαφέρον στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων adventure και τώρα η Mototrend SA επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην ελληνική αγορά.

Η νέα φθινοπωρινή προσφορά κατεβάζει την τιμή του από τα 8.995 στα 7.995 ευρώ, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ, και αφορά περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μοτοσυκλετών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας παρέχεται επίσης δυνατότητα άτοκου διακανονισμού έως 12 δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, ενώ η προσφορά ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου 2026.

Δικύλινδρο 800άρι με 95,2 ίππους

Στην καρδιά του DS800X Rally βρίσκεται ένας δικύλινδρος εν σειρά, υγρόψυκτος κινητήρας 798 κ.εκ., με ηλεκτρονικό ψεκασμό Bosch. Αποδίδει 70 kW, ή 95,2 ίππους, στις 9.000 σ.α.λ., με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 81 Nm στις 6.500 σ.α.λ.

Η μετάδοση γίνεται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται συμπλέκτης ολίσθησης (slipper clutch). Ο αναβάτης έχει επίσης στη διάθεσή του δύο επιλογές χαρτογράφησης, ECO και SPORT.

Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 24 λίτρων, το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 850 mm και η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 220 mm, στοιχεία που φανερώνουν τον σαφή adventure προσανατολισμό του μοντέλου. Η VOGE αναφέρει βάρος 213 κιλών.

Αναρτήσεις KYB και τροχοί 21/18 ιντσών

Το DS800X Rally δεν περιορίζεται σε μια εμφάνιση που παραπέμπει σε εκτός δρόμου χρήση. Διαθέτει ακτινωτούς τροχούς 21 ιντσών εμπρός και 18 πίσω, με tubeless ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR, σε διαστάσεις 90/90-21 και 150/70-18 αντίστοιχα.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την KYB, με πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm εμπρός και επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ πίσω.

Οι πραγματικές διαδρομές των αναρτήσεων είναι 200 mm εμπρός και 190 mm πίσω, προσφέροντας αρκετό περιθώριο για χρήση σε κακό οδόστρωμα και χώμα.

Στον τομέα της πέδησης συναντάμε δύο δίσκους εμπρός με ακτινικές δαγκάνες Nissin, καθώς και μονό δίσκο με δαγκάνα Nissin πίσω. Το ABS συμπληρώνεται από σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, με δυνατότητες προσαρμογής για χρήση και εκτός ασφάλτου.

Πλήρης εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Ένα από τα δυνατά σημεία του DS800X Rally παραμένει ο ιδιαίτερα πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός του.

Περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, Bluetooth, λειτουργία mirroring για πλοήγηση, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, καθώς και dash cam για καταγραφή της διαδρομής.

Υπάρχουν επίσης θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα, ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας, ρυθμιζόμενες μανέτες, προστατευτικές χούφτες, σταθεροποιητής τιμονιού και πλήρης φωτισμός LED με πρόσθετους προβολείς ομίχλης.

Στις παροχές περιλαμβάνονται πρίζα 12V, USB και USB-C, ενώ για την προστασία και την πρακτικότητα υπάρχουν αλουμινένια ποδιά κινητήρα, πλευρικά προστατευτικά κάγκελα, πίσω σχάρα, πλάγιο και κεντρικό σταντ.

Δείτε το στην επίσημη σελίδα της VOGE