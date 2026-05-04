quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

VOGE (Loncin) XWolf 550L: Παντός εδάφους «εργαλείο» σε λογική τιμή και με πλούσιο εξοπλισμό

ΔΕΥΤΕΡΑ | 04.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
voge-loncin-xwolf-550l-pantos-edafous-ergaleio-se-logiki-timi-kai-me-plousio-exoplismo-801548

Η Voge, μέσω της Mototrend SA, παρουσιάζει το νέο XWolf 550L, ένα ATV μεσαίας κατηγορίας που στοχεύει τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε χρήστες που αναζητούν δυνατότητες εκτός δρόμου για… αναψυχή

Το Voge XWolf 550L βασίζεται σε ένα ατσάλινο πλαίσιο και υιοθετεί ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω. Η απόσταση από το έδαφος και η γεωμετρία του έχουν επιλεγεί ώστε να υποστηρίζουν κίνηση σε δύσβατα τερέν.

Voge Loncin XWolf 550L

Στον τομέα της μετάδοσης, διαθέτει επιλογή 2WD ή τετρακίνησης, με δυνατότητα κλειδώματος  του εμπρός διαφορικού. Το αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT συνδυάζεται με επιλογή κοντών και μακριών σχέσεων (Hi/Low), καθώς και όπισθεν.

Voge Loncin XWolf 550L

Κινητήρας και απόδοση

Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος, 499,5 cc με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής (SOHC) και τέσσερις βαλβίδες. Αποδίδει 43 ίππους και 48,5 Nm ροπής, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό Bosch EFI και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 5+.

Voge Loncin XWolf 550L

Η συγκεκριμένη διάταξη στοχεύει κυρίως σε γραμμική απόδοση και επαρκή ροπή για μεταφορά φορτίου ή κίνηση σε ανηφορικά και απαιτητικά εδάφη.

Εξοπλισμός και πρακτικότητα

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση
  • LED φωτιστικά σώματα
  • Οθόνη LCD
  • Πρίζες USB και 12V
  • Ζάντες 12 ιντσών

Η έκδοση LUX προσθέτει:

  • Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (EPS)
  • Εργάτη (βαρούλκο)
  • Κοτσαδόρο
  • Ζάντες αλουμινίου

Το μοντέλο μπορεί να μεταφέρει έως 255 κιλά φορτίου, ενώ το εργοστασιακό βαρούλκο έχει δυνατότητα έλξης έως 871 κιλά. Το ρεζερβουάρ των 21 λίτρων δίνει θεωρητική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως περίπου 400 km, ανάλογα με τη χρήση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τιμές και διάθεση

Το Voge XWolf 550L διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 6.695 ευρώ, ενώ η έκδοση LUX κοστίζει 7.395 ευρώ. Συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών και δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της αντιπροσωπείας.

Για την οδήγησή του απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, όπως ισχύει για την κατηγορία των ATV στην Ελλάδα.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Loncin#Loncin XWolf550L#Voge#Voge XWolf 550L
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

honda-vision-110-to-pio-prosito-honda-apokta-nea-chromata-801585

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

03.05.2026

Honda Vision 110: Το πιο προσιτό Honda, αποκτά νέα χρώματα
kymco-neos-timokatalogos-me-meioseis-eos-500-evro-801297

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

02.05.2026

KYMCO: Νέος τιμοκατάλογος με μειώσεις έως 500 ευρώ!
ducati-pos-enas-algorithmos-kathorizei-ta-diastimata-service-sti-desmo450-mx-760877

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

02.05.2026

Ducati: Πως ένας αλγόριθμος καθορίζει τα διαστήματα service στη Desmo450 MX
voge-sr450x-xekinisan-oi-proparangelies-kai-i-prokatavoli-afaireitai-apo-tin-teliki-timi-801716

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.05.2026

Voge SR450X: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες και η προκαταβολή αφαιρείται από την τελική τιμή!
suzuki-festival-2026-kleise-thesi-gia-to-test-ride-pou-tha-ginei-801861

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.05.2026

Suzuki Festival 2026: Κλείσε θέση για το test ride – Πού θα γίνει;
otan-to-lasticho-tetragonizei-ti-simainei-kai-pos-epireazei-motosykletes-kai-scooter-801690

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

30.04.2026

Όταν το λάστιχο «τετραγωνίζει»: Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει μοτοσυκλέτες και scooter

Πρόσφατες Ειδήσεις