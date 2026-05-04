VOGE (Loncin) XWolf 550L: Παντός εδάφους «εργαλείο» σε λογική τιμή και με πλούσιο εξοπλισμό

Η Voge, μέσω της Mototrend SA, παρουσιάζει το νέο XWolf 550L, ένα ATV μεσαίας κατηγορίας που στοχεύει τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε χρήστες που αναζητούν δυνατότητες εκτός δρόμου για… αναψυχή

Το Voge XWolf 550L βασίζεται σε ένα ατσάλινο πλαίσιο και υιοθετεί ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω. Η απόσταση από το έδαφος και η γεωμετρία του έχουν επιλεγεί ώστε να υποστηρίζουν κίνηση σε δύσβατα τερέν.

Στον τομέα της μετάδοσης, διαθέτει επιλογή 2WD ή τετρακίνησης, με δυνατότητα κλειδώματος του εμπρός διαφορικού. Το αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT συνδυάζεται με επιλογή κοντών και μακριών σχέσεων (Hi/Low), καθώς και όπισθεν.

Κινητήρας και απόδοση

Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος, 499,5 cc με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής (SOHC) και τέσσερις βαλβίδες. Αποδίδει 43 ίππους και 48,5 Nm ροπής, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό Bosch EFI και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 5+.

Η συγκεκριμένη διάταξη στοχεύει κυρίως σε γραμμική απόδοση και επαρκή ροπή για μεταφορά φορτίου ή κίνηση σε ανηφορικά και απαιτητικά εδάφη.

Εξοπλισμός και πρακτικότητα

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση

με συνδυασμένη πέδηση LED φωτιστικά σώματα

Οθόνη LCD

Πρίζες USB και 12V

Ζάντες 12 ιντσών

Η έκδοση LUX προσθέτει:

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (EPS)

Εργάτη (βαρούλκο)

Κοτσαδόρο

Ζάντες αλουμινίου

Το μοντέλο μπορεί να μεταφέρει έως 255 κιλά φορτίου, ενώ το εργοστασιακό βαρούλκο έχει δυνατότητα έλξης έως 871 κιλά. Το ρεζερβουάρ των 21 λίτρων δίνει θεωρητική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως περίπου 400 km, ανάλογα με τη χρήση.

Τιμές και διάθεση

Το Voge XWolf 550L διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 6.695 ευρώ, ενώ η έκδοση LUX κοστίζει 7.395 ευρώ. Συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών και δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της αντιπροσωπείας.

Για την οδήγησή του απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, όπως ισχύει για την κατηγορία των ATV στην Ελλάδα.