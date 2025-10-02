Voge SR1 & SR16 125: Φθινοπωρινή προσφορά που δύσκολα αντιστέκεσαι

Aποκτήστε τα 125άρια scooter της Voge με δώρο Top Case 34 λίτρων και δυνατότητα εξόφλησης σε 18 άτοκες δόσεις

Η Voge Ελλάδας παρουσιάζει μια φθινοπωρινή προσφορά που κάνει την απόκτηση scooter ακόμα πιο προσιτή. Τα δύο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας στην κατηγορία των 125 κυβικών, SR1 και SR16, συνοδεύονται από δώρο Top Case Voge by Givi 34 λίτρων και παράλληλα διατίθενται με πρόγραμμα χρηματοδότησης που προβλέπει εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις.

Το SR1 125 είναι το scooter που απευθύνεται σε όσους θέλουν ποιότητα και άνεση στην καθημερινή τους μετακίνηση. Διαθέτει υγρόψυκτο κινητήρα Euro 5+, δικάναλο ABS, TCS (έλεγχος πρόσφυσης) και ESS (σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος). Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει Full LED φώτα, Keyless εκκίνηση, έγχρωμη οθόνη LCD και ενσωματωμένη dash cam 1080p, ενώ πρακτικές λύσεις όπως ο μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα, το ντουλαπάκι με θύρα USB και τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενισχύουν τον καθημερινό χαρακτήρα του.

Με τιμή από 2.695 €, το SR1 προσφέρει χαρακτηριστικά που συναντάς σε ακριβότερες κατηγορίες.

Το SR16 125 διαφοροποιείται με το επίπεδο πάτωμα και τους μεγάλους τροχούς (16″ εμπρός, 14″ πίσω), στοιχεία που ενισχύουν τη σταθερότητα και την άνεση σε δύσκολες αστικές συνθήκες. Ο μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας 124,9 cc πληροί τις προδιαγραφές Euro 5+, ενώ ο εξοπλισμός είναι αντίστοιχα πλούσιος: δικάναλο ABS, TCS, ESS, Full LED φώτα και Keyless. Η έγχρωμη οθόνη LED συνδυάζεται με συνδεσιμότητα Bluetooth και δυνατότητα πλοήγησης στροφή-στροφή, στοιχείο που το καθιστά εξαιρετικά πρακτικό για όσους κινούνται εντός και εκτός πόλης.

Με τιμή από 2.645 €, το SR16 αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όσους αναζητούν ευελιξία με έμφαση στη σταθερότητα και την τεχνολογική υπεροχή.

Η ελληνική προσφορά

Σύμφωνα με την επίσημη αντιπροσωπεία Voge Ελλάδας (voge.gr), η φθινοπωρινή καμπάνια αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η δωρεάν τοποθέτηση Top Case 34 λίτρων προσθέτει σημαντική πρακτικότητα στην καθημερινότητα, ενώ το πρόγραμμα των 18 άτοκων δόσεων κάνει την αγορά προσιτή σε περισσότερους χρήστες.

Τι κρατάμε;

