quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Voge SR1 & SR16 125: Φθινοπωρινή προσφορά που δύσκολα αντιστέκεσαι

ΠΕΜΠΤΗ | 02.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
voge-sr1-sr16-125-fthinoporini-prosfora-pou-dyskola-antistekesai-777598

Aποκτήστε τα 125άρια scooter της Voge με δώρο Top Case 34 λίτρων και δυνατότητα εξόφλησης σε 18 άτοκες δόσεις

Η Voge Ελλάδας παρουσιάζει μια φθινοπωρινή προσφορά που κάνει την απόκτηση scooter ακόμα πιο προσιτή. Τα δύο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας στην κατηγορία των 125 κυβικών, SR1 και SR16, συνοδεύονται από δώρο Top Case Voge by Givi 34 λίτρων και παράλληλα διατίθενται με πρόγραμμα χρηματοδότησης που προβλέπει εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις.

Voge SR1 125: premium αστική μετακίνηση

Το SR1 125 είναι το scooter που απευθύνεται σε όσους θέλουν ποιότητα και άνεση στην καθημερινή τους μετακίνηση. Διαθέτει υγρόψυκτο κινητήρα Euro 5+, δικάναλο ABS, TCS (έλεγχος πρόσφυσης) και  ESS (σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος). Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει Full LED φώτα, Keyless εκκίνηση, έγχρωμη οθόνη LCD και ενσωματωμένη dash cam 1080p, ενώ πρακτικές λύσεις όπως ο μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα, το ντουλαπάκι με θύρα USB και τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενισχύουν τον καθημερινό χαρακτήρα του.

Με τιμή από 2.695 €, το SR1 προσφέρει χαρακτηριστικά που συναντάς σε ακριβότερες κατηγορίες.

Voge SR16 125: σταθερότητα και άνεση

Το SR16 125 διαφοροποιείται με το επίπεδο πάτωμα και τους μεγάλους τροχούς (16″ εμπρός, 14″ πίσω), στοιχεία που ενισχύουν τη σταθερότητα και την άνεση σε δύσκολες αστικές συνθήκες. Ο μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας 124,9 cc πληροί τις προδιαγραφές Euro 5+, ενώ ο εξοπλισμός είναι αντίστοιχα πλούσιος: δικάναλο ABS, TCS, ESS, Full LED φώτα και Keyless. Η έγχρωμη οθόνη LED συνδυάζεται με συνδεσιμότητα Bluetooth και δυνατότητα πλοήγησης στροφή-στροφή, στοιχείο που το καθιστά εξαιρετικά πρακτικό για όσους κινούνται εντός και εκτός πόλης.

Με τιμή από 2.645 €, το SR16 αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όσους αναζητούν ευελιξία με έμφαση στη σταθερότητα και την τεχνολογική υπεροχή.

Η ελληνική προσφορά

Σύμφωνα με την επίσημη αντιπροσωπεία Voge Ελλάδας (voge.gr), η φθινοπωρινή καμπάνια αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η δωρεάν τοποθέτηση Top Case 34 λίτρων προσθέτει σημαντική πρακτικότητα στην καθημερινότητα, ενώ το πρόγραμμα των 18 άτοκων δόσεων κάνει την αγορά προσιτή σε περισσότερους χρήστες.

Τι κρατάμε;

  • Η Voge προσφέρει τα SR1 125 και SR16 125 με δώρο Top Case 34 λίτρων
  • Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης σε 18 άτοκες δόσεις
  • Το SR1 ξεχωρίζει με premium εξοπλισμό και ενσωματωμένη dash cam
  • Το SR16 δίνει έμφαση στη σταθερότητα με μεγάλους τροχούς συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth και πλοήγηση
  • Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό μονάδων

Όλες οι ειδήσεις

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#SR 1 125#SR16 125#Voge
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

marc-marquez-kai-ducati-to-megalytero-comeback-stin-istoria-tou-motogp-777335

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.10.2025

Marc Márquez και Ducati: Το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία του MotoGP
protes-entyposeis-suzuki-dr-z4s-dr-z4sm-to-prosito-fun-epistrefei-776102

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

23.09.2025

Πρώτες εντυπώσεις Suzuki DR-Z4S & DR-Z4SM: Το προσιτό fun επιστρέφει!
erchetai-i-ekthesi-motosykletas-2026-776065

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

23.09.2025

Έρχεται η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026!
ather-redux-to-ilektriko-crossover-pou-tholonei-ta-oria-anamesa-se-scooter-kai-motosykleta-775626

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

22.09.2025

Ather Redux: Το ηλεκτρικό crossover που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε scooter και μοτοσυκλέτα
honda-ev-fun-concept-i-proti-ilektriki-motosykleta-paragogis-tis-honda-775635

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

21.09.2025

Honda EV Fun Concept: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής της Honda
agora-motosykletas-poia-einai-i-logiki-gia-tin-epilogi-tis-katalliloteris-775640

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

20.09.2025

Αγορά μοτοσυκλέτας: Ποια είναι η λογική για την επιλογή της καταλληλότερης

Πρόσφατες Ειδήσεις