ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Voge SR450X: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες και η προκαταβολή αφαιρείται από την τελική τιμή!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
voge-sr450x-xekinisan-oi-proparangelies-kai-i-prokatavoli-afaireitai-apo-tin-teliki-timi-801716

Η Voge ξεκινά την εμπορική διάθεση του Voge SR450X, συνοδεύοντάς το με προωθητική ενέργεια προπαραγγελιών που μειώνει την τελική τιμή αγοράς

Το Voge SR450X ανήκει στην κατηγορία των adventure scooter και εξοπλίζεται με δικύλινδρο κινητήρα 43,5 ίππων, ενώ δίνει έμφαση στον εξοπλισμό και τη διπλή χρήση, τόσο στην πόλη όσο και εκτός δρόμου.

Η τιμή του έχει οριστεί στα 6.795 ευρώ, με την εταιρεία να εφαρμόζει μια απλή πολιτική έκπτωσης: το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται ισόποσα από την τελική τιμή, έως τα 500 ευρώ. Έτσι, όποιος καταβάλει π.χ. 300 ευρώ προκαταβολή, λαμβάνει αντίστοιχη έκπτωση 300 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

  • Με 100€ προκαταβολή → 100€ έκπτωση
  • 200€ προκαταβολή → 200€ έκπτωση
  • 300€ προκαταβολή → 300€ έκπτωση
  • 400€ προκαταβολή → 400€ έκπτωση
  • 500€ προκαταβολή → 500€ έκπτωση

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ το μοντέλο θα διατίθεται σε μαύρο και γκρι χρώμα.

Νέα πρόταση στην κατηγορία

Το SR450X τοποθετείται στην κατηγορία των adventure scooter, με στόχο να καλύψει τόσο αστική χρήση όσο και μετακινήσεις εκτός δρόμου. Διαθέτει δικύλινδρο κινητήρα με απόδοση 43,5 ίππων, στοιχείο που το διαφοροποιεί σε σχέση με πολλά μοντέλα της κατηγορίας που βασίζονται σε μονοκύλινδρες λύσεις.

Παράλληλα, η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείχνουν προσανατολισμό και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, πέρα από την καθημερινή μετακίνηση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Εξοπλισμός με έμφαση στην τεχνολογία

Το μοντέλο εξοπλίζεται με πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Kayaba και σύστημα πέδησης με ακτινική δαγκάνα J.Juan, ενώ διαθέτει δικάναλο ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), αμφότερα απενεργοποιούμενα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

  • Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)
  • Σύστημα ραντάρ για ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση σύγκρουσης
  • Έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα
  • Ενσωματωμένες κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω

Η πρακτικότητα ενισχύεται από αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, καθώς και σύστημα keyless.

Χαρακτήρας διπλής χρήσης

Η δυνατότητα όρθιας οδήγησης, τα προστατευτικά στοιχεία και ο συνολικός σχεδιασμός υποδηλώνουν ότι το SR450X έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και πιο απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου, πέρα από την αστική χρήση.

Ταυτόχρονα, στοιχεία όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, οι θύρες φόρτισης και η άνεση στον εξοπλισμό δείχνουν σαφή προσανατολισμό και στην καθημερινότητα.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

