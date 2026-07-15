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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Waze: Η δωρεάν εφαρμογή πλοήγησης αποκτά λειτουργία για μοτοσυκλέτες – Τι αλλάζει για τους αναβάτες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Waze παρουσιάζει μια σειρά νέων λειτουργιών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους μοτοσυκλετιστές

Εδώ και χρόνια η Waze αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές πλοήγησης παγκοσμίως, χάρη στην ενημέρωση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο που βασίζεται στις αναφορές εκατομμυρίων χρηστών. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εφαρμογές GPS, η Waze λειτουργεί ως μια ζωντανή κοινότητα οδηγών που ενημερώνουν ο ένας τον άλλο για όσα συμβαίνουν στον δρόμο.

Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, η εφαρμογή γίνεται ακόμη πιο έξυπνη, εισάγοντας λειτουργίες που υπόσχονται ασφαλέστερη και πιο άνετη μετακίνηση, τόσο για οδηγούς αυτοκινήτων όσο και για αναβάτες μοτοσυκλετών.

Motorcycle Mode: Η σημαντικότερη νέα λειτουργία

Η μεγαλύτερη καινοτομία αφορά τη νέα λειτουργία Motorcycle Mode, η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους αναβάτες μοτοσυκλετών.

Μέχρι σήμερα, η Waze σχεδίαζε τις διαδρομές αντιμετωπίζοντας τη μοτοσυκλέτα ουσιαστικά ως αυτοκίνητο. Πλέον, η εφαρμογή προσαρμόζει την πλοήγηση στις ιδιαιτερότητες του δικύκλου, επιλέγοντας διαδρομές που θεωρούνται πιο κατάλληλες για μοτοσυκλέτες.

Παράλληλα, ενημερώνει για κινδύνους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους αναβάτες, όπως:

  • λακκούβες
  • σαμαράκια
  • υπερυψωμένες διαβάσεις
  • στενές γέφυρες
  • απότομες αλλαγές στην ποιότητα του οδοστρώματος

Πρόκειται για πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια ενός δικυκλιστή, ειδικά κατά την καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Η τεχνητή νοημοσύνη Gemini μπαίνει στην πλοήγηση

Η Waze αξιοποιεί πλέον την Gemini AI, επιτρέποντας στον οδηγό να επικοινωνεί με την εφαρμογή με φυσική ομιλία.

Έτσι, αντί για συγκεκριμένες φωνητικές εντολές, ένας αναβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσεις πιο φυσική γλώσσα, όπως:

  • «Βρες μου το φθηνότερο πρατήριο καυσίμων κοντά μου»
  • «Θέλω έναν καφέ που ναι είναι ανοιχτός τώρα»
  • «Βρες χώρο στάθμευσης κοντά στον προορισμό μου»

Το ίδιο ισχύει και για τις αναφορές συμβάντων. Αν ο αναβάτης πει για παράδειγμα, «ο δρόμος είναι κλειστός λόγω έργων», η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα το περιστατικό και δημιουργεί την αντίστοιχη αναφορά.

Πλοήγηση που προσαρμόζεται στις συνήθειες του οδηγού

Μία ακόμη νέα δυνατότητα είναι η προσωποποιημένη πλοήγηση. Η εφαρμογή αρχίζει να «μαθαίνει» τις συνήθειες του χρήστη και να προτείνει διαδρομές που ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις του. Αν κάποιος επιλέγει συστηματικά αυτοκινητόδρομους ή αποφεύγει συγκεκριμένες περιοχές, η Waze θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις επιλογές στις επόμενες διαδρομές.

Επίσης, με τη νέα επιλογή Less Chatty, οι φωνητικές οδηγίες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

Η εφαρμογή συνεχίζει να ειδοποιεί για σημαντικές στροφές, αλλαγές λωρίδας και πιθανούς κινδύνους, αποφεύγοντας όμως τις συνεχείς παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν ενοχλητικές.

Δωρεάν, χωρίς συνδρομή

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Waze είναι ότι παραμένει εντελώς δωρεάν για συσκευές Android και iPhone.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση χωρίς καμία συνδρομή σε:

  • Πλοήγηση GPS με φωνητικές οδηγίες.
  • Ενημέρωση για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.
  • Αναφορές για ατυχήματα, έργα, κλειστούς δρόμους και εμπόδια.
  • Προειδοποιήσεις για ελέγχους ταχύτητας και άλλους κινδύνους που δηλώνουν οι ίδιοι οι χρήστες.
  • Αυτόματο επαναϋπολογισμό της διαδρομής όταν αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες.

Η εφαρμογή χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς όλες οι πληροφορίες ενημερώνονται συνεχώς μέσω των διακομιστών της Waze.

Waze ή Google Maps;

Παρότι και οι δύο εφαρμογές ανήκουν στη Google, έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Η Waze απευθύνεται κυρίως σε όσους οδηγούν καθημερινά και θέλουν την ταχύτερη δυνατή διαδρομή, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προέρχονται από την κοινότητα των χρηστών. Αντίθετα, το Google Maps αποτελεί μια πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή χαρτών και αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος.

Τα πλεονεκτήματα της Waze

  • Εξαιρετικά γρήγορη ενημέρωση για την κυκλοφορία.
  • Αναφορές σε πραγματικό χρόνο για ατυχήματα, έργα και κινδύνους.
  • Συνεχής αναζήτηση της ταχύτερης διαδρομής.
  • Νέα λειτουργία για μοτοσυκλέτες.
  • Δυνατότητα αναφοράς συμβάντων με φυσική ομιλία.
  • Δωρεάν χρήση χωρίς συνδρομή.

Τα πλεονεκτήματα του Google Maps

  • Πληρέστερη βάση δεδομένων με επιχειρήσεις και σημεία ενδιαφέροντος.
  • Offline χάρτες για χρήση χωρίς σύνδεση στο Internet.
  • Καλύτερη υποστήριξη για πεζούς, ποδήλατα και μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Αναλυτικές αξιολογήσεις, φωτογραφίες και πληροφορίες για καταστήματα και εστιατόρια.

Τα μειονεκτήματα της Waze

Το βασικό μειονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν και μπορεί να συνεχίσει μια ήδη υπολογισμένη διαδρομή, δεν προσφέρει την ίδια ολοκληρωμένη offline εμπειρία με το Google Maps.

Επιπλέον, η ποιότητα των αναφορών εξαρτάται από το πόσο ενεργή είναι η κοινότητα χρηστών στην εκάστοτε περιοχή.

Πότε θα είναι διαθέσιμο το Motorcycle Mode;

Η νέα λειτουργία κάνει το ντεμπούτο της αρχικά σε επτά χώρες:

  • Αργεντινή
  • Βραζιλία
  • Κολομβία
  • Μαλαισία
  • Μεξικό
  • Περού
  • Φιλιππίνες

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία διάθεσης για την Ελλάδα, ωστόσο η Waze έχει ανακοινώσει ότι η λειτουργία θα επεκταθεί σταδιακά και σε επιπλέον αγορές.

Μια δοκιμή θα σας πείσει (ή μπορεί και όχι…)

Με τις νέες λειτουργίες, η Waze επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της απέναντι στο Google Maps, εστιάζοντας στην καθημερινή οδήγηση και στην αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας των χρηστών της. Η προσθήκη του Motorcycle Mode καλύπτει ένα σημαντικό κενό για τους αναβάτες δικύκλων, ενώ η ενσωμάτωση του Gemini AI φέρνει μια πιο φυσική και εύχρηστη εμπειρία αλληλεπίδρασης.

Για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους, η Waze παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και χρήσιμες εφαρμογές πλοήγησης της αγοράς – και μάλιστα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Δεδομένου αυτού του τελευταίου, μπορείτε φυσικά να το δοκιμάσετε. Δεν κοστίζει τίποτα.

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Tags
#Google Maps#Waze#μοτοσυκλέτα#Πλοήγηση
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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