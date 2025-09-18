XYTE One: Ηλεκτρικό scooter αντίπαλος του BMW Vision CE

Η BMW είχε πρωτοπορήσει στον χώρο των «roof scooters» από τις αρχές του 2000 με το C1. Το project τότε εγκαταλείφθηκε, ώσπου τον περασμένο μήνα παρουσίασε το Vision CE, αναβιώνοντας ξανά την ιδέα ενός δικύκλου που δεν απαιτεί κράνος. Μόνο που τώρα, απέκτησε ανταγωνισμό. Το νέο XYTE One.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το μοντέλο διαθέτει τρεις τροχούς και προστατευτικό κλωβό ασφαλείας, κάτι που του επιτρέπει να κυκλοφορεί νόμιμα χωρίς κράνος, ακόμη και με δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορία Β). Η εταιρεία το περιγράφει ως το «πιο ασφαλές ηλεκτρικό scooter στον κόσμο», συνδυάζοντας την ευκολία ενός σκούτερ με την προστασία ενός μικρού αυτοκινήτου.

Κινείται με ηλεκτροκινητήρα 25 ίππων (19 kW) και 55 Nm ροπής, με τελική ταχύτητα τα 99 km/h. Η μπαταρία είναι 7,6 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 112 km. Φορτίζει από 20% έως 80% σε λίγο παραπάνω από 2 ώρες.

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χρηστικότητα του One ξεχωρίζει. Διαθέτει χώρο αποσκευών 72 λίτρων, αρκετό για ψώνια ή καθημερινές μετακινήσεις. Προσφέρει επίσης όπισθεν για εύκολους ελιγμούς, χαμηλό ύψος σέλας (630 mm) και μικρή διάμετρο στροφής.

Στα φρένα συναντάμε ABS τριών καναλιών με δίσκους 240 mm και στους τρεις τροχούς, ενώ η ανάρτηση είναι διπλού ψαλιδιού με δύο κάθετα αμορτισέρ. Το συνολικό βάρος φτάνει τα 206 κιλά. Στο εσωτερικό υπάρχει οθόνη αφής 10 ιντσών, LTE συνδεσιμότητα, καθώς και εφαρμογή για κινητό με δυνατότητα πλοήγησης και απομακρυσμένου ελέγχου. Ο φωτισμός είναι full LED, όπως επιβάλλει η εποχή.

Η BMW με το Vision CE παρουσίασε μια αμφίρροπη ιδέα. Αυτή του δικύκλου με αυτόματη ισορροπία, αλλά χωρίς τεχνικά στοιχεία ή ημερομηνία κυκλοφορίας. Αντίθετα, το XYTE One είναι έτοιμο προς πώληση, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν ήδη σε πόλεις όπως Βαρκελώνη, Παρίσι, Ρώμη, Μιλάνο, Μαδρίτη και Μόναχο. Η επίσημη πρεμιέρα έγινε στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο στις 8 Σεπτεμβρίου, με προωθητική τιμή 13.000€ για τις πρώτες 500 μονάδες.

Το μέλλον της αστικής μετακίνησης φαίνεται να αποκτά έναν ακόμη παίκτη. Αυτή τη φορά, χωρίς κράνος!

