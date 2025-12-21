Yadea: Από την Κίνα στην Ευρώπη

Η κινεζική εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών δίτροχων παγκοσμίως

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η παγκόσμια αγορά μοτοσυκλέτας φιλοξενεί δεκάδες μεγάλους παίκτες. Άλλοι ξεχωρίζουν για τη μηχανολογία, άλλοι για το design, ενώ αρκετοί για την ιστορία τους. Στον κόσμο των ηλεκτρικών όμως, υπάρχει ένα όνομα που υπερέχει σε όγκο παραγωγής. Αυτό είναι η Yadea. Η κινεζική εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών δίτροχων παγκοσμίως. Πουλά περισσότερα από 6 εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο σε πάνω από 80 χώρες.

Για σύγκριση, η Tesla διέθεσε παγκοσμίως λιγότερα από 1,8 εκατομμύρια οχήματα την ίδια περίοδο.

Πρόσφατα, η Yadea παρουσίασε τέσσερα μοντέλα στο Motorcycle Live. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Είσοδος στη δυτική αγορά, με αρχή το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη διανομή και την υποστήριξη αναλαμβάνει η βρετανική True Enterprises. Τα τέσσερα μοντέλα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Το GFX απευθύνεται στη μικροκινητικότητα. Το Owin παίζει τον ρόλο του καθημερινού σκούτερ. Το Velax στοχεύει στην αστική μετακίνηση με πιο σπορ χαρακτήρα, ενώ το Keeness είναι η καθαρόαιμη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της τετράδας.

Το GFX είναι μικρό, ελαφρύ, προσανατολισμένο για την πόλη. Η αυτονομία φτάνει περίπου τα 48 χιλιόμετρα, με τελική 45 km/h. Δεν προορίζεται για επιδόσεις. Μπορεί όμως να μεταφέρει φορτίο έως 180 κιλά, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση στα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Το Owin υιοθετεί πιο κλασική ευρωπαϊκή αισθητική. Η τελική παραμένει στα 45 km/h, όμως η αυτονομία αυξάνεται στα 80 χιλιόμετρα. Προσφέρει περισσότερο χώρο και άνεση. Σε άλλες αγορές διαθέτει cruise control και όπισθεν, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν θα συμπεριληφθούν στη “δυτική” έκδοση.

Το Velax διαφοροποιείται αισθητά. Η σχεδίαση είναι πιο δυναμική. Η τελική φτάνει τα 110 km/h, με αυτονομία 80 χιλιομέτρων. Η ροπή αγγίζει τα 176 Nm, σαφώς υψηλότερη από του Owin. Ο εξοπλισμός ενισχύεται με δισκόφρενα εμπρός και πίσω.

Στην κορυφή βρίσκεται το Keeness. Πρόκειται για ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με τελική 110 km/h και αυτονομία έως 128 χιλιόμετρα. Ο μεσαίος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 7kW, με ροπή που φτάνει τα 300Nm. Κυλά σε τροχούς 17 ιντσών, με ελαστικά ανθεκτικά στα τρυπήματα. Είναι εφοδιασμένο με αντικλεπτικό μέσω εφαρμογής, GPS, ειδοποίηση μετακίνησης, σύστημα keyless.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από 2 χρόνια εγγύηση, αφαιρούμενες μπαταρίες, συνδεσιμότητα και αντικλεπτικά συστήματα. Σε πρώτο στάδιο, η Yadea στοχεύει ιδιώτες, στόλους και εταιρείες ενοικίασης. Η ευρωπαϊκή επέκταση έχει ήδη ξεκινήσει. Πρώτοι σταθμοί είναι η Βουδαπέστη, το Μιλάνο, το Μόναχο και η Ζυρίχη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τις τιμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το GFX κοστίζει 2.200 λίρες, το Owin 2.700 λίρες, το Velax 3.900 λίρες, ενώ το Keeness φτάνει τις 5.900 λίρες. Με δεδομένο το εύρος του εξοπλισμού, η Yadea δείχνει αποφασισμένη να μπει δυναμικά στο παιχνίδι της ηλεκτρικής μετακίνησης.

Τι κρατάμε: