Υamaha – Σχέδια αποκαλύπτουν ηλεκτρικό sport μοντέλο παραγωγής

Μια νέα πατέντα που κατατέθηκε από την ιαπωνική εταιρεία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για ένα μελλοντικό e-μοντέλο, το οποίο δείχνει να βασίζεται στο πρωτότυπο Proto BEV που παρουσιάστηκε στο Τόκιο το 2025

Το Proto BEV είχε σχεδιαστεί ως μοτοσυκλέτα αποκλειστικά για χρήση σε πίστα. Ωστόσο, τα σχέδια που συνοδεύουν τη νέα πατέντα αποκαλύπτουν ένα μοντέλο με φώτα, εξοπλισμό δρόμου και διαστάσεις που θυμίζουν έντονα τη Yamaha YZF-R7.

Η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο που συνδυάζει στοιχεία deltabox και περιμετρικού, «αγκαλιάζοντας» μια μεγάλη συστοιχία μπαταριών. Συνολικά, ο σχεδιασμός της μοτοσυκλέτας παραπέμπει περισσότερο σε συμβατική supersport παρά σε κάποιο φουτουριστικό ηλεκτρικό concept.

Η πατέντα αφορά τα φρένα, αλλά αποκαλύπτει πολλά περισσότερα

Επισήμως, η νέα πατέντα αφορά τις αναπόφευκτες χωροταξικές αλλαγές που προέρχονται από την ηλεκτρική φύση του μοντέλου και συγκεκριμένα, τη θέση της μονάδας ABS. Αντί αυτή να βρίσκεται κάτω από τη σέλα, όπως συμβαίνει συνήθως, η Yamaha την τοποθετεί πίσω από τον λαιμό του πλαισίου, κοντά στο τιμόνι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάταξη αυτή μειώνει το μήκος των σωληνώσεων του υδραυλικού κυκλώματος και βελτιώνει τον χρόνο απόκρισης του συστήματος πέδησης. Παρότι το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί το αντικείμενο της πατέντας, το ότι ως φορέας χρησιμοποιήθηκε μια μοτοσυκλέτα που θυμίζει το Proto BEV και μάλιστα με εξοπλισμό δρόμου, όπως είναι η βάση της πινακίδας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ετοιμάζεται ένα πολιτικής χρήσης e-μοντέλο.

Φόρτιση που θυμίζει ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι επίσης και η ύπαρξη υποδοχής φόρτισης Type 2, δηλαδή του ίδιου προτύπου που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη επιλογή σημαίνει ότι η Yamaha στοχεύει σε σημαντικά ταχύτερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με τις περισσότερες σημερινές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πατέντας, το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίζει φόρτιση AC έως 7,4 kW σε μονοφασική παροχή και έως 22 kW σε τριφασική εγκατάσταση.

Πρόκειται για δυνατότητες που συναντώνται σήμερα σε ελάχιστα μοντέλα της αγοράς, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Yamaha εξετάζει σοβαρά τη χρηστικότητα της μοτοσυκλέτας στην καθημερινή χρήση και όχι μόνο τις επιδόσεις.

Περιμένει το κατάλληλο timing

Η Yamaha ασχολείται με ηλεκτρικά δίκυκλα εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό έχει εμπορικό αντίκρισμα μόνο σε μικρά αστικά scooter που διατίθενται σε ορισμένες αγορές της Ασίας και στην Ευρώπη. Παράλληλα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία παρουσιάζει κατά καιρούς πρωτότυπα ηλεκτρικά sport μοντέλα χωρίς όμως να προχωρήσει σε παραγωγή.

Οι συνεχείς πατέντες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η εταιρεία δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά της. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να εισέλθει στην κατηγορία των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών υψηλών επιδόσεων, ακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και τις κινήσεις των υπόλοιπων Ιαπώνων κατασκευαστών.