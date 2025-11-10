Yamaha Tenere 700 World Raid: Πιο ώριμη, πιο άνετη, έτοιμη για περιπέτεια

Η Yamaha ανανεώνει την Tenere 700 World Raid, δίνοντάς της ακόμα περισσότερη άνεση και τεχνολογία για τις μεγάλες αποστάσεις

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η adventure με τα διπλά ρεζερβουάρ αποκτά ηλεκτρονικό γκάζι (ride-by-wire), αντικαθιστώντας το κλασικό μηχανικό σύστημα. Χάρη σε αυτό, προσφέρει πλέον δύο προγράμματα ισχύος, cruise control και περιοριστή ταχύτητας. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο Sport, για άμεση απόκριση και μέγιστη δύναμη και στο Explorer, που κάνει τη ροπή πιο ομαλή για κακοτράχαλα ή βρεγμένα εδάφη.

Ένα νέο IMU (Inertial Measurement Unit) έξι αξόνων καταγράφει την κλίση της μοτοσυκλέτας και συνεργάζεται με πλήθος ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Το Cornering Traction Control και το Slide Control System επιτρέπουν ελεγχόμενο γλίστρημα του πίσω τροχού. Ενώ το ABS με ευαισθησία στην κλίση της μοτοσυκλέτας προσφέρει επιπλέον ασφάλεια σε κάθε συνθήκη. Όλα διαθέτουν πολλαπλές ρυθμίσεις ώστε να προσαρμόζονται στον τρόπο οδήγησης και το έδαφος.

Κάτω από το ρεζερβουάρ βρίσκεται ο γνώριμος δικύλινδρος CP2 των 689 cc, με 72 ίππους και 68 Nm ροπής. Έχοντας αποκτήσει νέο σύστημα εισαγωγής αέρα προσφέρει καλύτερη απόδοση στις χαμηλές στροφές. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στο χώμα.

Οι αναρτήσεις έχουν δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις. Το πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι KYB διαθέτει 20 mm μεγαλύτερη διαδρομή και καλύτερη απόσβεση. Ενώ το Monocross πίσω έχει νέα εξαρτήματα και 5 mm επιπλέον διαδρομή. Το αποτέλεσμα είναι πιο άνετη συμπεριφορά, ειδικά για μεγάλες αποστάσεις.

Στον πίνακα οργάνων δεσπόζει μια έγχρωμη TFT οθόνη 6,3 ιντσών, ίδια με των μοντέλων του 2025. Ο αναβάτης επιλέγει ανάμεσα σε τρεις θεματικές προβολές, ενώ μέσω της εφαρμογής Yamaha MyRide μπορεί να έχει πληροφορίες πλοήγησης, ειδοποιήσεις και μουσική. Τα νέα κουμπιά στο τιμόνι διευκολύνουν τον χειρισμό, ενώ η θύρα USB-C επιτρέπει τη φόρτιση του κινητού ή της κάμερας εν κινήσει.

Σχεδιαστικά, η νέα LED πρόσοψη με το βελτιωμένο ανεμοθώρακα ενισχύουν την άνεση στα ταξίδια, ενώ ένα νέο ρυθμιζόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού με 16 θέσεις επιτρέπει στον αναβάτη να διαλέξει το ιδανικό επίπεδο απόκρισης.

Με διπλό ρεζερβουάρ 23 λίτρων, αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων και βάρος προσεκτικά μειωμένο, η World Raid στοχεύει σε όσους θέλουν να φτάσουν κυριολεκτικά μακριά. Με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, πλούσια γκάμα αξεσουάρ και αναμενόμενη τιμή κοντά στα 10.000€, η Yamaha τοποθετεί τη νέα Tenere 700 World Raid απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους όπως η Aprilia Tuareg 660 και η Honda Africa Twin.

Μπορείτε να τη θαυμάσετε στο παρακάτω βίντεο:

