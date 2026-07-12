Yamaha Tracer 7, Suzuki SV-7GX, Kawasaki Versys 650 και Honda NC750X – Ιαπωνικό crossover «καρέ»

Honda, Kawasaki, Suzuki και Yamaha εκπροσωπούνται πλέον στην δημοφιλή αυτή κατηγορία, με τις επιλογές να διαφοροποιούνται στα χαρακτηριστικά και στην τιμή τους, προκαλώντας ένα… ευχάριστο μπέρδεμα στους αναβάτες.Πάμε να το λύσουμε;

Γιατί μεσαίου κυβισμού crossover;

Τα crossοver αποτελούν την προσαρμοσμένη στο σήμερα «απάντηση» σε μια αιώνια «απαίτηση»: της μοτοσυκλέτας που τα κάνει όλα. Πριν αρκετά χρόνια, την ανάγκη αυτή κάλυπταν τα επονομαζόμενα On-Off (αυτά που σήμερα τα λέμε Adventure…), ωστόσο η πραγματικότητα για μια σημαντική μερίδα αναβατών που τα αγόραζαν ήταν η άσφαλτος και όχι η –έστω περιστασιακή- κίνηση στο χώμα.

Από την άλλη, η όρθια θέση οδήγησης και οι μεγαλύτερες σε σχέση με τα street πρότυπα διαδρομές των αναρτήσεων προσέφεραν άνεση και ευκολία οδήγησης στο δευτερεύων και χαμηλής ποιότητας οδικό δίκτυο.

Και κάπως έτσι, με διαδικασίες που θυμίζουν αυτές της Δαρβινικής φυσικής επιλογής, προέκυψε η συγκεκριμένη κατηγορία, με τροχούς διαμέτρου 17 ιντσών και ελαστικά δρόμου, διατηρώντας όμως τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των πάλαι ποτέ on-off.

Για την δική μας ελληνική πραγματικότητα, τα crossover και ειδικά αυτά της μεσαίας κλάσης κυβισμού, είναι… «ταμάμ», αφού μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε είδος ασφάλτινη διαδρομή και χρήση. Από καθημερινή μετακίνηση μέχρι ταξίδι σε αυτοκινητόδρομο και από ανοικτό καλοστρωμένο επαρχιακό, μέχρι «πνιχτό» στροφιλίκι με εργολαβικές…. εκπλήξεις.

Αν προστεθούν στην εξίσωση οι αποτελεσματικοί αλλά οικονομικοί κινητήρες, καθώς και το ικανοποιητικό επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προσφέρεται σε εκδόσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, τότε γίνεται αντιληπτό το γιατί οι μοτοσυκλέτες αυτές είναι τόσο δημοφιλείς στη χώρα μας.

Η ιαπωνική σύναξη

Οι εποχές έχουν πλέον αλλάξει και οι Ιάπωνες δεν παίζουν μόνοι τους το παιχνίδι αφού ο ευρωπαϊκός και ο κινεζικός ανταγωνισμός είναι έντονος. Ωστόσο, η δεδομένη συναστρία όπου οι «τέσσερις σαμουράι» βρέθηκαν να ανταγωνίζονται πάνω κάτω στο ίδιο πεδίο μας επιτρέπει μια oldschool «only Japan» παράθεση, περισσότερο για να δούμε το τι δρόμο έχει τραβήξει ο καθένας από αυτούς, κατά την τοποθέτηση στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Honda NC750X: H πρακτική και οικονομική επιλογή

Aπό 9.000 €

Το NC750X ακολουθεί το κατά «Honda» δόγμα όπου η άνεση και η πρακτικότητα έχουν τον πρώτο λόγο και αποφεύγονται οι ανούσιοι εντυπωσιασμοί. Το μοντέλο αποτελεί μια μοτοσυκλέτα «λογικής» και καρπό της modular φιλοσοφίας, από την οποία έχουν προκύψει μοντέλα όπως το X-ADV και το Forza 750 (πρώην Integra).

Η Honda δεν προσπάθησε ποτέ να δημιουργήσει ένα σπορ μοντέλο, αλλά ένα εξαιρετικά πρακτικό εργαλείο μετακίνησης και ταξιδιού.

Ο κινητήρας των 745 κυβικών μπορεί να προσφέρει –στα χαρτιά- λιγότερη ισχύ από τους ανταγωνιστές (59 ίππους), αλλά είναι διαφορετικής φιλοσοφίας και προσέγγισης. Χαμηλόστροφος με βάση τα μοτοσυκλετιστικά δεδομένα αλλά αποτελεσματικός, με πλούσια ροπή από χαμηλές στροφές, διαπρέποντας σε θέματα διαχείρισης καυσίμου και οικονομίας.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του μοντέλου παραμένει ο αποθηκευτικός χώρος στη θέση όπου συνήθως βρίσκεται το ρεζερβουάρ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής έκδοσης με το αυτόματο / ημιαυτόματο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DCT.

Στο πέρασμα του χρόνου, το NC750X έχει ανανεωθεί σχεδιαστικά αλλά και ουσιαστικά με αύξηση κυβισμού και προσθήκη δεύτερου δισκόφρενου μπροστά, παραμένοντας πάντα επίκαιρό σε ότι αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα ηλεκτρονικά, τα οποία περιλαμβάνουν traction control και riding modes, με δυνατότητα παραμετροποίησης στα μέτρα του αναβάτη.

Η Honda απέφυγε –σκοπίμως- να του προσδώσει sport χαρακτηριστικά κατά την εξέλιξη του, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε «ενθουσιώδη» οδήγηση όταν ο αναβάτης το θελήσει.

Kawasaki Versys 650: Εξελισσόμενο διαρκώς

Από 8.895 €

Το Versys 650, αποτελεί το μακροβιότερο μοντέλο συγκριτικά με τα υπόλοιπα, αφού η Kawasaki ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκε στα crossover, παρουσιάζοντας το, το 2007.

Παρά το ότι αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές της κατηγορίας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η Kawasaki, έχει εξελίξει σταδιακά το μοντέλο, διατηρώντας τα στοιχεία που το έκαναν επιτυχημένο.

Στο σήμερα, το Versys 650 έχει υϊοθετήσει την σχεδιαστική ταυτότητα του μεγαλύτερου αδελφού, Versys 1000, επενδύοντας παράλληλα στην άνεση και στις ταξιδιωτικές αρετές.

Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εκκληφθεί ως απώλεια των sport χαρακτηριστικών -και το ανεστραμμένο πιρούνι αποτελεί απόδειξη για αυτό- αλλά ως διεύρυνση των δυνατοτήτων του. Άλλωστε, το όνομα «Versys» προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «Versatile System»

Ο δικύλινδρος κινητήρας των 649 κ.εκ. αποδίδει 67 ίππους, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει traction control, TFT οθόνη και συνδεσιμότητα με smartphone. Εκεί όμως που η Versys εξακολουθεί να υπερέχει είναι στην άνεση. Η όρθια θέση οδήγησης, η αποτελεσματική προστασία από τον αέρα και η φιλική εργονομία την καθιστούν μία από τις πιο ταξιδιάρικες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας.

Αξίζει επόσης να σημειωθεί, ότι πέραν της βασικής έκδοσης, το Versys 650 προσφέρεται επίσης στις Τourer, Tourer Plus και Grand Tourer, με κλιμακτωτή προσθήκη εργoστασικών αξεσουάρ, που βελτιώνουν τις τουριστικές αρετές του.

Yamaha Tracer 7: Η πιο σπορ πρόταση

Aπό 9.990 €

Η Yamaha ανανέωσε σημαντικά την Tracer 7 για το 2026. Ο γνωστός CP2 δικύλινδρος κινητήρας των 689 κυβικών εκατοστών αποδίδει περίπου 73 ίππους και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μοτοσυκλέτας. Το μπροστινό σύστημα, είναι το μοναδικό της κατηγορίας που προσφέρει ανεστραμμένο πιρούνι και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες, δείχνοντας ότι πρόθεση της Yamaha ήταν να εξελίξει την μοτοσυκλέτας προς μια δυναμική κατεύθυνση.

Σημαντική επίσης προσθήκη είναι το ride-by-wire γκάζι, που επιτρέπει την ενσωμάτωση προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων όπως traction control και cruise control. Παράλληλα, η TFT οθόνη και η βελτιωμένη εργονομία αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία.

Η Tracer 7 φαίνεται ως η πιο «οδηγοκεντρική» επιλογή της κατηγορίας, Με το μικρότερο βάρος της κατηγορίας (203 κιλά), απευθύνεται σε όσους θέλουν μία μοτοσυκλέτα που να μπορεί να κινείται άνετα στην καθημερινότητα της πόλης, χωρίς όμως να χάνει τον σπορ χαρακτήρα της όταν ο δρόμος αρχίζει να στρίβει.

Διαθέσιμη, είναι και η έκδοση με Y-ΑΜΤ σύστημα, που προσδίδει χαρακτηριστικά αυτόματης / ημιαυτόματης (αλλαγές με κουμπιά) λειτουργίας στο κιβώτιο. Παράλληλα, η έκδοση Tracer 7 GT, προσθέτει standard πλαϊνές βαλίτσες, ψηλότερη ζελατίνα fairing, σέλες με περισσότερο αφρώδες για άνεση και εύκολη ρύθμιση προσφόρτισης πίσω αμορτισέρ με περιστροφικό χειριστήριο, διευρύνοντας τις τουριστικές αρετές του μοντέλου.

Βέβαια, η GT έκδοση με Y-AMT διατίθεται στα 12.790 €, τιμή που ξεφεύγει από τα όρια της κατηγορίας, ωστόσο πρόκειται για την πιο πλούσια εξοπλισμένη πρόταση των μεσαίων crossover.

Suzuki SV-7GX: O V2 εκπρόσωπος

Από 8.295 €

Η νέα SV-7GX αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη, συμπληρώνοντας το «καρέ» των ιαπωνικών crossover. H Suzuki συνεχίζει να επενδύει στον «αειθαλή» και συνεχώς εξελισσόμενο V2 κινητήρα της, ο οποίο αποτελεί το μοναδικό μοτέρ της κατηγορίας με αυτή την διάταξη.

Με ισχύ 73 ίππων, η μοτοσυκλέτα υπόσχεται διαφορετική αίσθηση λειτουργίας και ξεχωριστό χαρακτήρα, ενώ το σύγχρονο πακέτο ηλεκτρονικών περιλαμβάνει τρία riding modes, traction control, quickshifter (ανεβάσματα και κατεβάσματα) και έγχρωμη TFT οθόνη.

Στα χαρτιά, η SV-7GX δείχνει να τοποθετείται κάπου ανάμεσα στην Tracer 7 και τη Versys 650. Ο προσδιορισμός της, όμως, ίσως ορίζεται καλύτερα από το ποιες μοτοσυκλέτες «αντικαθιστά» και διαδέχεται στην γκάμα της Suzuki και αυτές δεν είναι άλλες από το V-Strom 650 και το SV650, αποτελώντας μια «μίξη» των χαρτακτηριστικών τους.

Με ύψος σέλας 795 χλστ., λεπτή σιλουέτα και το σύστημα Low RPM Assist, που αυξάνει στις στροφές λειτουργίας ότον το μοτέρ λειτουργεί χαμηλά για έυκολες εκκινήσεις και κυκλοφορία με μικρές ταχύτητες, το μοντέλο δείχνει έτοιμο να αντιμετωπίσει την ασφυκτική καθημερινότητα στις πόλεις και απευθύνεται και σε νεοεισερχόμενους στην μεσαία κατηγορία αναβάτες.

Σημαντικό «ατού» είναι και η τιμή του, που ξεκινά από τα 8.295 € αποτελώντας την πιο οικονομική πρόταση ανάμεσα στον ιαπωνικό ανταγωισμό της κατηγορίας.