Yamaha Tricity 300: Το πρώτο scooter με αερόσακο

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η ασφάλεια σε μία μοτοσυκλέτα ήταν πάντα μία λεπτή ισορροπία. Από τη μία θέλεις προστασία, από την άλλη δε θέλεις να χαθεί η ευχαρίστηση της οδήγησης. Η Yamaha προσπαθεί να δώσει τη δική της απάντηση με το νέο Yamaha Tricity 300.

Μιλάμε για ένα τρίτροχο scooter, τύπου reverse trike, που φέρνει κάτι πρωτόγνωρο για την κατηγορία. Αερόσακο. Μέχρι τώρα τέτοια τεχνολογία υπήρχε μόνο σε λίγες, ακριβές μοτοσυκλέτες όπως η Honda Gold Wing. Στα scooter απουσίαζε πλήρως. Αυτό μόλις άλλαξε.

Για να το πετύχει, η Yamaha συνεργάστηκε με την Autoliv. Μία εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στα συστήματα παθητικής ασφάλειας. Ο αερόσακος τοποθετείται στο μπροστινό τμήμα, ενώ συνδέεται με δύο αισθητήρες G στο κέντρο του οχήματος.

Η λειτουργία είναι απλή στη θεωρία, σύνθετη στην πράξη. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν απότομη επιβράδυνση που θυμίζει μετωπική σύγκρουση. Τα δεδομένα περνούν σε ECU, η οποία αποφασίζει εάν θα ενεργοποιηθεί το σύστημα ή όχι. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, ο αερόσακος φουσκώνει προς τα επάνω, μειώνοντας την πιθανότητα να χτυπήσει ο αναβάτης στο τιμόνι ή σε άλλα σκληρά σημεία.

Στόχος είναι να απορροφηθεί μέρος της κινητικής ενέργειας, ώστε να μην εκτοξευτεί ο αναβάτης προς τα εμπρός. Η λύση της Autoliv είναι πιο συμπαγής σε σχέση με άλλα συστήματα, με σχήμα που θυμίζει “μαξιλάρι” αντί για πιο σύνθετες διατάξεις.

Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Το σύστημα λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες μετωπικής σύγκρουσης. Δεν ενεργοποιείται σε χτυπήματα από το πλάι ή πίσω. Ούτε εάν το scooter πέσει ή παγιδευτεί κάτω από άλλο όχημα. Η Yamaha είναι ξεκάθαρη σε αυτό.

Οι δοκιμές έγιναν με προσομοιώσεις, αλλά και πραγματικά crash tests, σύμφωνα με τα πρότυπα εξέλιξης. Ο υπεύθυνος του project, Daisuke Asano, ανέφερε ότι το Tricity 300 απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Ακόμη και σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά το scooter για τη δουλειά τους. Μία τέτοια λύση σίγουρα προσφέρει επιπλέον σιγουριά.

Πέρα από τον αερόσακο, το μοντέλο έχει δεχθεί ανανέωση στη σχεδίαση. Το μπροστινό μέρος είναι πιο αιχμηρό, με νέα φωτιστικά σώματα. Μπροστά υπάρχουν κάθετα τοποθετημένα τριπλά LED, ενώ πίσω το φανάρι έχει επίσης νέα μορφή.

Ο κινητήρας παραμένει ο γνωστός μονοκύλινδρος 292cc Blue Core, σε συνδυασμό με CVT (Continuously Variable Transmission). Η βασική αλλαγή αφορά την εξάτμιση, η οποία διαθέτει νέο καταλύτη για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

Ως τρίτροχο, χρησιμοποιεί το σύστημα Leaning Multi-Wheel για τους δύο εμπρός τροχούς. Υπάρχει επίσης το Standing Assist, που βοηθά το scooter να μένει όρθιο όταν σταματά.

Ο πίνακας οργάνων είναι νέος, με δύο οθόνες. Μία LCD 2,8 ιντσών και μία TFT 4,2 ιντσών. Υποστηρίζεται πλοήγηση μέσω Garmin StreetCross, εφόσον συνδεθεί με smartphone. Η συνδεσιμότητα έρχεται στάνταρ μέσω της εφαρμογής Yamaha MyRide.

Στον εξοπλισμό βρίσκεις smart key, χειρόφρενο, θύρα USB-C, αποθηκευτικό χώρο 45 λίτρων κάτω από τη σέλα. Χωράει δύο full-face κράνη χωρίς πρόβλημα.

Τα ηλεκτρονικά δεν λείπουν. Traction control, ABS με λειτουργία ανάλογα με την κλίση χάρη στο IMU (Inertial Measurement Unit), Unified Braking System που κατανέμει τη δύναμη πέδησης στους τρεις δίσκους.

Η Yamaha δείχνει ξεκάθαρα πού στοχεύει. Περισσότερη ασφάλεια, άρα λιγότερο άγχος για τον αναβάτη. Εάν λύσεις σαν αυτή ωθήσουν περισσότερους να ανέβουν σε δύο, ή πιο συγκεκριμένα, τρεις τροχούς, τότε μιλάμε για μία εξέλιξη που έχει ουσία.