ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Υπάρχει και 1000άρα μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα – Έχεις ξαναδεί;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.08.2025
Autotypos Team
yparchei-kai-1000ara-motosykleta-nekrofora-echeis-xanadei-770569

Άμα μια απλή ταφή σου φαίνεται αρκετά μπανάλ, με τη Superbike Funerals μπορείς την τελευταία σου βόλτα να την κάνεις με… 1000άρι.

  • Ένα Suzuki GSX-R1000 Superstock μετατράπηκε σε μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα.

  • Δημιουργία του Darren Abey για να προσφέρει την «τελευταία βόλτα» σε φίλους των δύο τροχών.

  • Το εγχείρημα κόστισε 30.000 λίρες και απαιτούσε εκτεταμένες μηχανολογικές αλλαγές.

  • Διακοσμημένο με Isle of Man TT θεματολογία και φόρους τιμής σε θρύλους όπως οι Joey Dunlop και Mike Hailwood.

Στον κόσμο των μοτοσυκλετών έχουμε δει πολλά, αλλά μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα; Ο Βρετανός Darren Abey κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο ασυνήθιστα και εντυπωσιακά οχήματα για την τελευταία αποχαιρετιστήρια βόλτα: ένα Suzuki GSX-R1000 K4 σε προδιαγραφές Superstock, εξοπλισμένο με ειδικά σχεδιασμένο πλευρικό κάνιστρο για φέρετρο.

Από ιδέα σε πραγματικότητα

Η έμπνευση πίσω από το Superbike Funerals ήταν απλή αλλά τολμηρή: να συνδυαστεί το πάθος για τις σπορ  μοτοσυκλέτες με έναν διαφορετικό, λιγότερο «μαύρο» τρόπο αποχαιρετισμού. Ο δημιουργός του εξηγεί:

«Αν κάποιος αγαπούσε τις σπορ μοτοσυκλέτες, είναι ο ιδανικός τρόπος να φύγει με στυλ. Είναι 100% χειροποίητο – δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο».

Το κόστος του εγχειρήματος έφτασε τις 30.000 λίρες, ενώ η μετατροπή απαίτησε ριζικές αλλαγές ώστε η μοτοσυκλέτα να αντέχει το βάρος και τις δυνάμεις ενός sidecar.

Μηχανολογική πρόκληση

Για την υποστήριξη του sidecar χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ψαλίδια και έγιναν τροποποιήσεις στο πλαίσιο. Η συνολική κατασκευή ανακατασκευάστηκε τρεις φορές μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • Πάνω από 100 ώρες δουλειάς μόνο στο sidecar.

  • Μείωση βάρους με σωληνώσεις 1,5 mm αντί για 3 mm.

  • Συνολικό βάρος: 240-250 κιλά.

  • Δοκιμασμένες ταχύτητες έως 200 km/h – αν και σε αποστολές λογικά κινείται με ταχύτητες βαδίσματος.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός πιάστηκε να πηγαίνει με 321 km/h – Τι πλήρωσε αφού πήγαινε με 200 km/h πάνω από το όριο;

Αφιερωμένο στους ήρωες των δύο τροχών

Το sidecar είναι διακοσμημένο με θεματολογία Isle of Man TT και φόρους τιμής σε θρύλους όπως οι Joey Dunlop, Mike Hailwood και Barry Sheene. Ο Darren το περιγράφει ως «διαφορετικό, πολύχρωμο, όχι μαύρο και όχι μακάβριο».

Μέρος ενός μοναδικού στόλου

Η GSX-R νεκροφόρα έχει ήδη συμμετάσχει σε περίπου δέκα αποστολές, αποτελώντας μέλος ενός στόλου «εναλλακτικών νεκροφόρων» που περιλαμβάνει:

  • Triumph Bonneville

  • Harley-Davidson

  • Suzuki Hayabusa

  • Κλασικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, ακόμα και… τεθωρακισμένο ερπυστριοφόρο.

Τι κρατάμε;

  • Το Suzuki GSX-R1000 του Darren Abey είναι ίσως η πιο ασυνήθιστη νεκροφόρα στον κόσμο.

  • Συνδυάζει μηχανολογική και αισθητική δημιουργικότητα με το πάθος για τις μοτοσυκλέτες.

  • Μια «τελευταία βόλτα» που σίγουρα μένει αξέχαστη σε όσους αγαπούν τους δύο τροχούς.

Φωτογραφίες: Superbikefunerals.co.uk

Tags
#Suzuki#μοτοσυκλέτα
