Υπάρχει και 1000άρα μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα – Έχεις ξαναδεί;

Άμα μια απλή ταφή σου φαίνεται αρκετά μπανάλ, με τη Superbike Funerals μπορείς την τελευταία σου βόλτα να την κάνεις με… 1000άρι.

Ένα Suzuki GSX-R1000 Superstock μετατράπηκε σε μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα .

Δημιουργία του Darren Abey για να προσφέρει την «τελευταία βόλτα» σε φίλους των δύο τροχών.

Το εγχείρημα κόστισε 30.000 λίρες και απαιτούσε εκτεταμένες μηχανολογικές αλλαγές.

Διακοσμημένο με Isle of Man TT θεματολογία και φόρους τιμής σε θρύλους όπως οι Joey Dunlop και Mike Hailwood.

Στον κόσμο των μοτοσυκλετών έχουμε δει πολλά, αλλά μοτοσυκλέτα-νεκροφόρα; Ο Βρετανός Darren Abey κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο ασυνήθιστα και εντυπωσιακά οχήματα για την τελευταία αποχαιρετιστήρια βόλτα: ένα Suzuki GSX-R1000 K4 σε προδιαγραφές Superstock, εξοπλισμένο με ειδικά σχεδιασμένο πλευρικό κάνιστρο για φέρετρο.

Από ιδέα σε πραγματικότητα

Η έμπνευση πίσω από το Superbike Funerals ήταν απλή αλλά τολμηρή: να συνδυαστεί το πάθος για τις σπορ μοτοσυκλέτες με έναν διαφορετικό, λιγότερο «μαύρο» τρόπο αποχαιρετισμού. Ο δημιουργός του εξηγεί:

«Αν κάποιος αγαπούσε τις σπορ μοτοσυκλέτες, είναι ο ιδανικός τρόπος να φύγει με στυλ. Είναι 100% χειροποίητο – δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο».

Το κόστος του εγχειρήματος έφτασε τις 30.000 λίρες, ενώ η μετατροπή απαίτησε ριζικές αλλαγές ώστε η μοτοσυκλέτα να αντέχει το βάρος και τις δυνάμεις ενός sidecar.

Μηχανολογική πρόκληση

Για την υποστήριξη του sidecar χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ψαλίδια και έγιναν τροποποιήσεις στο πλαίσιο. Η συνολική κατασκευή ανακατασκευάστηκε τρεις φορές μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πάνω από 100 ώρες δουλειάς μόνο στο sidecar.

Μείωση βάρους με σωληνώσεις 1,5 mm αντί για 3 mm.

Συνολικό βάρος: 240-250 κιλά .

Δοκιμασμένες ταχύτητες έως 200 km/h – αν και σε αποστολές λογικά κινείται με ταχύτητες βαδίσματος.

Αφιερωμένο στους ήρωες των δύο τροχών

Το sidecar είναι διακοσμημένο με θεματολογία Isle of Man TT και φόρους τιμής σε θρύλους όπως οι Joey Dunlop, Mike Hailwood και Barry Sheene. Ο Darren το περιγράφει ως «διαφορετικό, πολύχρωμο, όχι μαύρο και όχι μακάβριο».

Μέρος ενός μοναδικού στόλου

Η GSX-R νεκροφόρα έχει ήδη συμμετάσχει σε περίπου δέκα αποστολές, αποτελώντας μέλος ενός στόλου «εναλλακτικών νεκροφόρων» που περιλαμβάνει:

Triumph Bonneville

Harley-Davidson

Suzuki Hayabusa

Κλασικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, ακόμα και… τεθωρακισμένο ερπυστριοφόρο.

Τι κρατάμε;

Το Suzuki GSX-R1000 του Darren Abey είναι ίσως η πιο ασυνήθιστη νεκροφόρα στον κόσμο.

Συνδυάζει μηχανολογική και αισθητική δημιουργικότητα με το πάθος για τις μοτοσυκλέτες.

Μια «τελευταία βόλτα» που σίγουρα μένει αξέχαστη σε όσους αγαπούν τους δύο τροχούς.

Φωτογραφίες: Superbikefunerals.co.uk

