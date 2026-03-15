Υβριδικό Yamaha MT-07 με κίνηση στον μπροστινό τροχό

Αποδίδει πάνω από 20 ίππους και σχεδόν 300Nm ροπής στον μπροστινό τροχό. Ο κινητήρας CP2 συνεχίζει να αποδίδει περίπου 73 ίππους πίσω.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Πριν περίπου μία δεκαετία, η γαλλική Furion Motorcycles είχε παρουσιάσει την M1. Εκείνη η εντυπωσιακή κατασκευή συνδύαζε έναν περιστροφικό κινητήρα Wankel 654cc με ηλεκτροκινητήρα 40kW. Το αποτέλεσμα έφτανε τους 180 ίππους και τα 205Nm ροπής. Για την εποχή της, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Σήμερα η εταιρεία επιστρέφει με τον διάδοχο. Ονομάζεται M2. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο βασισμένο στην Yamaha MT-07 με τον γνωστό κινητήρα CP2.

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Η M2 είναι “all wheel drive” μοτοσυκλέτα. Ο πίσω τροχός κινείται από τον δικύλινδρο κινητήρα 689cc, ενώ ο μπροστινός διαθέτει ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα στο κέντρο του τροχού. Ο μπροστινός ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιεί διάταξη axial-flux με πηνία, μαγνήτη και δύο δίσκους. Αποδίδει πάνω από 20 ίππους και σχεδόν 300Nm ροπής στον μπροστινό τροχό. Ο κινητήρας CP2 συνεχίζει να αποδίδει περίπου 73 ίππους πίσω. Ο συνδυασμός δημιουργεί ένα υβριδικό σύστημα με συνολική ισχύ περίπου 93 ίππων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που ονομάζεται Eversor. Διαχειρίζεται τη ροπή και κατανέμει σε πραγματικό χρόνο την ισχύ ανάμεσα στους δύο τροχούς. Στόχος του είναι η βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Το μπροστινό μοτέρ συμβάλλει και στην ανάκτηση ενέργειας. Κατά το φρενάρισμα μπορεί να ανακτήσει έως και πέντε φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με συμβατικά συστήματα, μετατρέποντας μέχρι και το 27% της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Η μπαταρία βρίσκεται στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται, αφού ο κινητήρας ήδη παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω του stator. Ο λόγος είναι η λειτουργία του υβριδικού συστήματος.

Η μπαταρία επιτρέπει στιγμιαία παροχή ηλεκτρικής ισχύος όταν ο θερμικός κινητήρας δεν περιστρέφεται αρκετά γρήγορα. Χωρίς αυτήν, η υποβοήθηση σε χαμηλές στροφές θα ήταν αδύναμη και ασταθής. Παράλληλα αποθηκεύει ενέργεια από την ανάκτηση στο φρενάρισμα, σταθεροποιεί την τάση του συστήματος και προστατεύει τα ηλεκτρονικά.

Το πρωτότυπο δοκιμάστηκε ήδη στην πίστα Pôle Mécanique d’Alès Cévennes. Την οδήγησε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Supermoto Adrien Chareyre, ο οποίος ανέφερε θετικά σχόλια για την πρόσφυση και την οδηγική αίσθηση.

Η Furion σκοπεύει να περάσει την τεχνολογία Eversor σε μοντέλο παραγωγής. Η μοτοσυκλέτα θα ονομάζεται F1, σχεδιασμένη από τον Takumi Yamamoto. Η παραγωγή θα είναι περιορισμένη με περίπου 100 μονάδες τον χρόνο.

Το πλάνο της Furion όμως φτάνει ακόμη πιο μακριά. Μέχρι το 2029 σκοπεύει να προσφέρει την τεχνολογία Eversor σε άλλους κατασκευαστές μέσω licensing. Στόχος της είναι να μετατρέψει συμβατικές μοτοσυκλέτες σε υβριδικά μοντέλα με κίνηση και στους δύο τροχούς.

Η ιδέα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική υποβοήθηση στον μπροστινό τροχό. Περιορίζει το άγχος της αυτονομίας των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Διατηρεί παράλληλα την αίσθηση αλλαγής ταχυτήτων και τον χαρακτήρα ενός θερμικού κινητήρα. Ταυτόχρονα ανοίγει νέες δυνατότητες σε πρόσφυση, επιτάχυνση και σταθερότητα, ειδικά σε βρεγμένο ή γλιστερό οδόστρωμα.