Όταν το cringe χτυπάει κόφτες: Το τραγούδι –ύμνος- για τον Έλον Μασκ και τα Tesla

Νικήστε την υπόταση της σκορδαλιάς με αυτό το έπος ρεπουμπλικανικής αμερικανίλας που θυμίζει ιλουστρασιόν έκδοση Βόρειας Κορέας

Πολύς κόσμος ρωτάει τι είναι το cringe. Ένα λάθος που κάνουν μερικοί είναι ότι το ερμηνεύουν ως «ετεροντροπή», δηλαδή να ντρέπεσαι και να αισθάνεσαι άβολα για λογαριασμού κάποιου άλλου. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αν και το εμπεριέχει. Cringe μπορεί να είναι η υπερ-επιτήδευση με την αναπαραγωγή στερεότυπων.

Cringe είναι ο θείος με κρίση μέσης ηλικίας που θα κάτσει «με την νεολαία» στο οικογενειακό τραπέζι και θα προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ενταχθεί, πετώντας άκυρα τσιτάτα και επικαιροποιημένες «αργκό» εκφράσεις, για να δείξει ότι είναι «μοντέρνος» και «μέσα στα πράγματα».

Είναι δύσκολο να εξηγήσεις κάτι που βασίζεται σε ένα μεγάλο φάσμα συμπεριφορών και επειδή αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, ένα βίντεο, είναι εκατομμύρια από αυτές, σας έχουμε το απόλυτο cringe παράδειγμα.

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Έλον Μασκ και στα επιτεύγματα του, με την ερμηνεύτρια να φορά καπέλο τεξανού γελαδάρη και να τραγουδά μέσα, δίπλα και από την καρότσα ενός Tesla Cybertruck. Ακόμα και συνθετικά το τραγούδι είναι τέρμα cringe αφού αναπαράγει δομή και αρμονία που έχουμε ακούσει μόνο άλλες 1.789.567 φορές σε «λιγωτικά» pop / rock κομμάτια από τις ΗΠΑ.

Χωρίς άλλο μπλα – μπλά, ορίστε το «We Thank You, Elon Musk» της Alessandra Basher:

We thank you, Elon Musk. pic.twitter.com/6JwIgyB8Jy

— Alessandra Basher ⚡️All in Tesla Humor (@alessandrajokes) March 24, 2025