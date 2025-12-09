quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

ΤΡΙΤΗ | 09.12.2025
AutoTypos Team
afto-einai-to-fthinotero-suv-tis-mercedes-benz-stin-ellada-tora-diathesimo-me-299-evro-mina-693396

Το compact SUV της Mercedes-Benz προσφέρεται τώρα με όφελος τιμής και πρόγραμμα χρηματοδότησης από 299 €/μήνα. Τεχνικά, εξοπλισμός, όροι.

Η Mercedes-Benz GLA παραμένει το Νο1 μοντέλο της μάρκας και ένα από τα πιο δημοφιλή SUV στην ελληνική αγορά (1.264 ταξινομήσεις φέτος μέχρι τον Οκτώβριο). Η έκδοση GLA 200 Progressive διατίθεται πλέον και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με όφελος τιμής και νέο χρηματοδοτικό, καθιστώντας την την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της γερμανικής μάρκας.

  • Τελική τιμή: 44.990 € για την GLA 200 Progressive

  • Κινητήρας/μετάδοση: 1.3 τούρμπο 163 PS, αυτόματο 7G-DCT

  • Επιδόσεις/κατανάλωση: 0-100 km/h σε 8,9 s, τελική 210 km/h, μέση κατανάλωση 6,7 l/100 km (κατασκευαστή)

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται MBUX με ψηφιακές οθόνες και φωνητικό βοηθό, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού, αυτόματος κλιματισμός και όλες οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες που περιμένεις από ένα premium C-SUV.

Πώς την αποκτάς με 299 €/μήνα: το Welcome

Η GLA διατίθεται με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome, το οποίο δίνει δόση από 299 €/μήνα και δυνατότητες εξατομίκευσης ως προς προκαταβολή/διάρκεια.

Κύρια χαρακτηριστικά προγράμματος (ενδεικτικά):

  • Ελάχιστη προκαταβολή: 35%

  • Διάρκεια δανείου: 37 / 49 / 61 μήνες (με Balloon στην τελευταία δόση)

  • Ονομαστικό επιτόκιο: 6,9% (+ εισφ. Ν.128/75 0,60%)

  • Διαχειριστικά έξοδα: 280 €

  • Επιλογές στη λήξη:

    1. Εξόφληση της τελευταίας δόσης και απόκτηση του οχήματος

    2. Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης (Balloon)

  • Δικαιούχοι: ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Παράδειγμα προσφοράς:
GLA 200 αξίας 44.990 € με συνολική διάρκεια 61 μήνες: 60 δόσεις × 299 € και τελευταία δόση (Balloon) 20.246 €. Ενσωματώνεται το παραπάνω επιτόκιο και τα 280 € διαχειριστικά έξοδα. ΣΕΠΠΕ 8,05% (ενδεικτικά από τον πάροχο χρηματοδότησης).
Σημ.: Το τελικό ποσό και οι δόσεις διαμορφώνονται βάσει της προκαταβολής και της διάρκειας που θα επιλέξεις.

Τι προσφέρει η GLA 200 Progressive στην πράξη

Ο 1.3 τούρμπο με 163 PS σε συνδυασμό με το 7G-DCT δίνει την απαιτούμενη ευκολία στο αστικό περιβάλλον και επαρκή επιτάχυνση στον αυτοκινητόδρομο. Η κατανάλωση στα 6,7 l/100 km (εργ.) κρατά το κόστος χρήσης σε λογικά επίπεδα για premium C-SUV, ενώ το MBUX με φωνητικές εντολές και over-the-air ενημερώσεις αναβαθμίζει την καθημερινότητα. Τα συστήματα ασφαλείας/ADAS (AEB, υποβοήθηση λωρίδας, ενεργό cruise, κάμερες/αισθητήρες στάθμευσης κ.ά., ανά έκδοση/πακέτο) ενισχύουν την άνεση και την ηρεμία στο ταξίδι.

Τι κρατάμε;

  • GLA 200 Progressive στα 44.990 €: η πιο προσιτή είσοδος σε SUV της Mercedes-Benz.

  • Χρηματοδότηση από 299 €/μήνα με Welcome (προκαταβολή από 35%, Balloon στη λήξη).

  • 1.3 τούρμπο 163 PS + 7G-DCT, 6,7 l/100 km, 0-100 σε 8,9 s, 210 km/h.

  • Πλούσιος εξοπλισμός με MBUX και προηγμένα ADAS.

Όλες οι ειδήσεις

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 19.000 ευρώ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#C SUV#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz GLA 200#SUV
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kinezikos-antagonistis-tou-nissan-qashqai-me-204-ippous-tora-xekina-apo-25-500-evro-782725

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

12.11.2025

Κινέζικος ανταγωνιστής του Nissan Qashqai με 204 ίππους τώρα ξεκινά από 25.500 ευρώ
prosfora-black-friday-to-fthinotero-c-suv-stin-ellada-me-aftomato-kivotio-timi-kato-apo-19-000-evro-781673

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

03.11.2025

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ
neo-audi-q3-fthinotero-2-000-evro-stin-ellada-poia-ekdosi-afora-772175

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05.09.2025

Νέο Audi Q3: Φθηνότερο 2.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποια έκδοση αφορά;
bmw-x1-tora-to-best-seller-suv-me-atokes-doseis-kai-4-chronia-engyisi-679806

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

28.06.2025

BMW X1: Τώρα το best-seller SUV με άτοκες δόσεις και 4 χρόνια εγγύηση
to-best-seller-oikogeneiako-suv-tis-dacia-pou-kanei-1-400-km-me-ena-gemisma-tora-me-20-000-evro-722151

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.12.2025

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 20.000 ευρώ
ta-pio-oikonomika-yvridika-montela-tis-volkswagen-me-ekptosi-eos-8-000-evro-des-poia-einai-785647

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05.12.2025

Τα πιο οικονομικά υβριδικά μοντέλα της Volkswagen με έκπτωση έως 8.000 ευρώ – Δες ποια είναι

Πρόσφατες Ειδήσεις