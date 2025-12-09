Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

Το compact SUV της Mercedes-Benz προσφέρεται τώρα με όφελος τιμής και πρόγραμμα χρηματοδότησης από 299 €/μήνα. Τεχνικά, εξοπλισμός, όροι.
Η Mercedes-Benz GLA παραμένει το Νο1 μοντέλο της μάρκας και ένα από τα πιο δημοφιλή SUV στην ελληνική αγορά (1.264 ταξινομήσεις φέτος μέχρι τον Οκτώβριο). Η έκδοση GLA 200 Progressive διατίθεται πλέον και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με όφελος τιμής και νέο χρηματοδοτικό, καθιστώντας την την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της γερμανικής μάρκας.
Τελική τιμή: 44.990 € για την GLA 200 Progressive
Κινητήρας/μετάδοση: 1.3 τούρμπο 163 PS, αυτόματο 7G-DCT
Επιδόσεις/κατανάλωση: 0-100 km/h σε 8,9 s, τελική 210 km/h, μέση κατανάλωση 6,7 l/100 km (κατασκευαστή)
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται MBUX με ψηφιακές οθόνες και φωνητικό βοηθό, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού, αυτόματος κλιματισμός και όλες οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες που περιμένεις από ένα premium C-SUV.
Πώς την αποκτάς με 299 €/μήνα: το Welcome
Η GLA διατίθεται με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome, το οποίο δίνει δόση από 299 €/μήνα και δυνατότητες εξατομίκευσης ως προς προκαταβολή/διάρκεια.
Κύρια χαρακτηριστικά προγράμματος (ενδεικτικά):
Ελάχιστη προκαταβολή: 35%
Διάρκεια δανείου: 37 / 49 / 61 μήνες (με Balloon στην τελευταία δόση)
Ονομαστικό επιτόκιο: 6,9% (+ εισφ. Ν.128/75 0,60%)
Διαχειριστικά έξοδα: 280 €
Επιλογές στη λήξη:
Εξόφληση της τελευταίας δόσης και απόκτηση του οχήματος
Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης (Balloon)
Δικαιούχοι: ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις
Παράδειγμα προσφοράς:
GLA 200 αξίας 44.990 € με συνολική διάρκεια 61 μήνες: 60 δόσεις × 299 € και τελευταία δόση (Balloon) 20.246 €. Ενσωματώνεται το παραπάνω επιτόκιο και τα 280 € διαχειριστικά έξοδα. ΣΕΠΠΕ 8,05% (ενδεικτικά από τον πάροχο χρηματοδότησης).
Σημ.: Το τελικό ποσό και οι δόσεις διαμορφώνονται βάσει της προκαταβολής και της διάρκειας που θα επιλέξεις.
Τι προσφέρει η GLA 200 Progressive στην πράξη
Ο 1.3 τούρμπο με 163 PS σε συνδυασμό με το 7G-DCT δίνει την απαιτούμενη ευκολία στο αστικό περιβάλλον και επαρκή επιτάχυνση στον αυτοκινητόδρομο. Η κατανάλωση στα 6,7 l/100 km (εργ.) κρατά το κόστος χρήσης σε λογικά επίπεδα για premium C-SUV, ενώ το MBUX με φωνητικές εντολές και over-the-air ενημερώσεις αναβαθμίζει την καθημερινότητα. Τα συστήματα ασφαλείας/ADAS (AEB, υποβοήθηση λωρίδας, ενεργό cruise, κάμερες/αισθητήρες στάθμευσης κ.ά., ανά έκδοση/πακέτο) ενισχύουν την άνεση και την ηρεμία στο ταξίδι.
Τι κρατάμε;
GLA 200 Progressive στα 44.990 €: η πιο προσιτή είσοδος σε SUV της Mercedes-Benz.
Χρηματοδότηση από 299 €/μήνα με Welcome (προκαταβολή από 35%, Balloon στη λήξη).
1.3 τούρμπο 163 PS + 7G-DCT, 6,7 l/100 km, 0-100 σε 8,9 s, 210 km/h.
Πλούσιος εξοπλισμός με MBUX και προηγμένα ADAS.
