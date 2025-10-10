quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ετοιμοπαράδοτο με τιμή 14.990 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
Στέλιος Παππάς
afto-einai-to-fthinotero-yvridiko-aftokinito-stin-ellada-gia-to-2025-etoimoparadoto-me-timi-14-990-evro-775945

Το FIAT Panda Hybrid έρχεται ετοιμοπαράδοτο από 14.990 € σε μπλε και λευκό. Ήπια υβριδικό με μοτέρ 1.0 65 ίππων, ψηφιακό πίνακα και πρακτικό εσωτερικό. Ισχύει έως εξαντλήσεως αποθέματος.

Αν ψάχνεις υβριδικό με την χαμηλότερη τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά για το 2025, το FIAT Panda Hybrid μπαίνει πρώτο στη λίστα: 14.990 €, ετοιμοπαράδοτο και μάλιστα σε δύο χρώματα (μπλε, λευκό). Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος — οπότε ο χρόνος μετράει.

υβριδικό πόλης fiat panda

Τι παίρνεις με 14.990 €

Το Panda Hybrid δεν είναι απλώς η οικονομικότερη είσοδος στον κόσμο των υβριδικών. Είναι και εύχρηστο στην πόλη, με σύγχρονα στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας:

  • Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με 3 προσαρμόσιμες απεικονίσεις για να βλέπεις ό,τι σε νοιάζει (κατανάλωση, βοηθήματα οδήγησης, trip info κ.λπ.).
  • Ατσάλινες ζάντες 14” με ασημένιες τάπες που κρατούν χαμηλό κόστος αντικατάστασης και εμφάνιση πιο «καθαρή».
  • Καθίσματα με μαύρο ύφασμα, διπλές κίτρινες ραφές και μοτίβο Pandina που δίνουν λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.

Υβριδική τεχνολογία – ό,τι χρειάζεται για την πόλη

Κάτω από το καπό βρίσκεται το ήπια υβριδικό σύνολο της FIAT. 3κύλινδρος 1.0 βενζίνης με 65 ίππους και 92 Nm, συνδυασμός που λειτουργεί με 6άρι χειροκίνητο. Το υβριδικό κύκλωμα υποβοηθά στις εκκινήσεις/συνεχόμενα σταμάτα-ξεκίνα και συμβάλλει σε χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές. Καλύπτει τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις Euro 6e-bis, ώστε να έχεις το κεφάλι ήσυχο σε ό,τι αφορά τέλη/περιορισμούς.

Εμφάνιση & πρακτικότητα

Το Panda αποτελεί μία από τις πιο σταθερές αξίες στην μικρή κατηγορία. Παρκάρει όπου οι άλλοι δυσκολεύονται, με καλή κάθετη ορατότητα και ελαφρύ τιμόνι. Το πορτμπαγκάζ είναι έτοιμο για καθημερινά ψώνια/βόλτες, ενώ ο τετραγωνισμένος σχεδιασμός βοηθά στο φόρτωμα αντικειμένων. Το συνολικό πακέτο είναι κομμένο και ραμμένο για αστικό περιβάλλον.

Εκδόσεις & εξοπλισμός

Διατίθεται με δύο επίπεδα εξοπλισμού, ξεκινώντας από το απαραίτητο πακέτο άνεσης/ασφάλειας και ανεβαίνοντας σε extra στοιχεία εμφάνισης/συνδεσιμότητας. Η ουσία μένει ίδια: υβριδικό σε τιμή βενζίνης.

Για ποιον είναι

  • Για τον οδηγό που θέλει νέο αυτοκίνητο με υβριδικό σύνολο χωρίς να ξεπεράσει τα 15 χιλιάρικα.
  • Για καθημερινές μετακινήσεις σε πόλη/προάστια με χαμηλό κόστος χρήσης και εύκολη συντήρηση.

  • Για όσους θέλουν άμεση παράδοση: υπάρχει ετοιμοπαράδοτο απόθεμα (μπλε/λευκό).

Τι κρατάμε;

  • FIAT Panda Hybrid από 14.990 €: σήμερα η φθηνότερη υβριδική πρόταση της αγοράς.
  • Ετοιμοπαράδοτο σε μπλε και λευκό, έως εξαντλήσεως.
  • 1.0 MHEV 65 PS, 6MT, συμμόρφωση Euro 6e-bis.
  • Ψηφιακός πίνακας με 3 layouts, πρακτικό εσωτερικό, 14” τροχοί για χαμηλό running cost.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
