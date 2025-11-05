quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αυτό είναι το πιο premium οικογενειακό SUV που μπορείς να πάρεις με 28.990 ευρώ στην Ελλάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.11.2025
Autotypos Team
afto-einai-to-pio-premium-oikogeneiako-suv-pou-boreis-na-pareis-me-28-990-evro-stin-ellada-782012

Ένα οικογενειακό SUV που ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό του, τον εξοπλισμό του και τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει

Το νέο Geely EX5 αποτελεί μια δυναμική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, ξεχωρίζοντας για τον σύγχρονο σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που διαθέτει. Συνδυάζοντας πρακτικότητα και επιδόσεις, το premium οικογενειακό SUV της Geely προσφέρει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον.

Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές επιδόσεις, κάνουν το νέο EX5 σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Νέα προνομιακή τιμή από 28.990 ευρώ

Η Geely συνεχίζει να επενδύει σε προσιτές λύσεις ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογία και αξία. Η Geely Auto Group, με έδρα την Κίνα, είναι μια εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Με νέα προνομιακή τιμή από €28.990, το Geely EX5 PRO είναι πλέον μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του.

Η τιμή περιλαμβάνει:

  • την κρατική επιδότηση €3.000 του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3,
  • την προωθητική ενέργεια Freedom Bonus του προγράμματος Freedom 100, καθώς και
  • επιπλέον όφελος €1.000 αποκλειστικά για παραγγελίες της έκδοσης PRO

Παράλληλα, για όσους προτιμούν ευέλικτη χρηματοδότηση, το Geely EX5 PRO είναι διαθέσιμο με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 254€ μέσω του προγράμματος Freedom Finance, καθιστώντας την απόκτηση ενός ηλεκτρικού SUV πιο προσιτή από ποτέ.

Διαβάστε επίσης: Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ηλεκτροκίνηση με την αξιοπιστία, τον εξοπλισμό, την σχεδίαση και την τεχνολογία της Geely.

Τι κρατάμε:

  • Με το νέο EX5, η Geely κάνει την ελευθερία της ηλεκτροκίνησης πιο προσιτή από ποτέ.
  • Από 28.990€ με κρατική επιδότηση & αποκλειστικά οφέλη προγράμματος Freedom 100
  • Εναλλακτικά με 0% επιτόκιο & 254€/μήνα μέσω Freedom Finance
  • Πλούσιος εξοπλισμός, αυτονομία και σχεδιασμός που ξεχωρίζει



Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

