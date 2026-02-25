quattroruote-icon
Αυτό είναι το πιο premium supermini στα 18.500 ευρώ – Έχει 5 και 8 χρόνια εγγύηση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
AutoTypos Team
afto-einai-to-pio-premium-supermini-sta-18-500-evro-echei-5-kai-8-chronia-engyisi-782758

Dongfeng Box από 18.500 € με επιδότηση και promo. Έως 310 km WLTP, φόρτιση 30–80% ~30’, εγγύηση 5 έτη/100.000 km και μπαταρίας 8 έτη/160.000 km.

Το Dongfeng Box γίνεται πιο προσιτό στην Ελλάδα, μετά από νέα προωθητική ενέργεια που αυξάνει την έκπτωση και ρίχνει την τιμή εισόδου σε επίπεδα που το τοποθετούν ευθέως απέναντι σε «συμβατικά» supermini. Πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης μήκους 4,02 m, με στοιχεία σχεδίασης που παραπέμπουν σε πιο premium κατηγορία, όπως πόρτες χωρίς πλαίσιο και πτυσσόμενες χειρολαβές.

Νέα τιμή από 18.500 €

Η νέα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας προβλέπει έκπτωση 3.000 € (από περίπου 2.000 € μέχρι σήμερα), η οποία ισχύει για όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού και μπαταρίας.

Οι τιμές που ακολουθούν έχουν υπολογιστεί με βάση:

  • την τρέχουσα προωθητική ενέργεια και

  • την κρατική επιδότηση 3.000 € του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Οι νέες τιμές είναι:

  • Box 31 kWh City: 18.500 €


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • Box 42 kWh City: 20.350 €

  • Box 42 kWh Prime: 22.500 €

Διαστάσεις και χώροι: «μεταξόνιο εκτός κατηγορίας»

Το Box διαθέτει μεταξόνιο 2,66 m, στοιχείο που στοχεύει σε καλύτερη εκμετάλλευση χώρων. Το πορτμπαγκάζ είναι 326 λίτρα, ενώ με αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 945 λίτρα.

Εξοπλισμός καμπίνας και τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το Box δίνεται με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών

  • σύστημα πανοραμικής απεικόνισης 360°

  • ασύρματη φόρτιση κινητού

  • αυτόματο κλιματισμό

  • ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και κλιματιζόμενο κάθισμα οδηγού

ADAS από τη βασική City: τι περιλαμβάνει

Από τη βασική έκδοση City αναφέρεται ότι υπάρχει σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, όπως:

  • ενεργή διατήρηση λωρίδας

  • adaptive cruise control

  • λειτουργίες υποβοήθησης σε μποτιλιάρισμα και ταξίδι (Traffic Jam Assist και Highway Assist)

Μπαταρίες, αυτονομία και φόρτιση

Το Box διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας:

31,4 kWh (City)

  • έως 230 km αυτονομία σε μεικτές συνθήκες

  • έως 338 km σε αστικό κύκλο

42,3 kWh (City και Prime)

  • έως 310 km αυτονομία σε μεικτές συνθήκες (WLTP)

Σε κάθε περίπτωση, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 PS και 160 Nm.

Ταχυφόρτιση και V2L

Η φόρτιση 30–80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή, με ισχύ έως 88 kW. Στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία διατίθεται και λειτουργία V2L για τροφοδότηση ηλεκτρικών συσκευών.

5 χρόνια για το αυτοκίνητο, 8 χρόνια για τη μπαταρία

Το μοντέλο συνοδεύεται από:

  • εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km για τη μπαταρία

  • εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη

Τι κρατάμε;

  • Το Dongfeng Box ξεκινά από 18.500 € (με promo και επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

  • Διαθέσιμο με μπαταρίες 31,4 kWh και 42,3 kWh, έως 310 km WLTP στη μεγάλη.

  • Ισχύς 95 PS και ροπή 160 Nm σε όλες τις εκδόσεις.

  • Ταχυφόρτιση 30–80% σε ~30’ με έως 88 kW και V2L στη μεγάλη μπαταρία.

  • Εγγύηση 5 έτη/100.000 km και μπαταρίας 8 έτη/160.000 km.

#Dongfeng#Dongfeng BOX#supermini#προσφορές
