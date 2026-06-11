Audi: Μείωση τιμών έως 8.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

Η Audi μειώνει τιμές έως 8.000 ευρώ σε A6 e-tron, S6 e-tron και Q6 Sportback e-tron. Δες εκδόσεις και όφελος.

Η Audi προχωρά σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε επιλεγμένες ηλεκτρικές εκδόσεις που περνούν σε Model Year 2027, με το όφελος να φτάνει έως τις 8.000 ευρώ. Οι αλλαγές αφορούν μοντέλα της νέας ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας, με επίκεντρο τα A6 Sportback e-tron, A6 Avant e-tron, S6 e-tron και Q6 Sportback e-tron.

Η μεγαλύτερη μείωση αφορά τις εκδόσεις S6 Sportback e-tron quattro και S6 Avant e-tron quattro, οι οποίες γίνονται φθηνότερες κατά 8.000 ευρώ. Στις εκδόσεις A6 e-tron η μείωση φτάνει τις 4.000 ευρώ, ενώ στα Q6 Sportback e-tron το όφελος διαμορφώνεται στις 1.000 ευρώ.

Ποια Audi γίνονται φθηνότερα

Η αλλαγή τιμών αφορά συγκεκριμένες εκδόσεις που άλλαξαν σε Model Year 2027. Στην περίπτωση της οικογένειας A6 e-tron, οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες, ειδικά στα S μοντέλα, ενώ στο Q6 Sportback e-tron η προσαρμογή είναι μικρότερη αλλά αφορά όλη τη σχετική γκάμα.

Μοντέλο Έκδοση Ισχύς Μείωση τιμής Audi A6 Sportback e-tron Progressive performance 367 PS 4.000 € Audi A6 Sportback e-tron Progressive quattro 428 PS 4.000 € Audi S6 Sportback e-tron quattro 503 PS 8.000 € Audi A6 Avant e-tron Progressive performance 367 PS 4.000 € Audi A6 Avant e-tron Progressive quattro 428 PS 4.000 € Audi S6 Avant e-tron quattro 503 PS 8.000 € Audi Q6 Sportback e-tron Progressive 252 PS 1.000 € Audi Q6 Sportback e-tron Progressive performance 306 PS 1.000 € Audi Q6 Sportback e-tron Progressive quattro 428 PS 1.000 € Audi SQ6 Sportback e-tron quattro 490 PS 1.000 €

Audi A6 Sportback e-tron: Με αυτονομία έως 769 km

Το Audi A6 Sportback e-tron είναι ένα από τα πιο σημαντικά νέα ηλεκτρικά μοντέλα της Audi, καθώς μεταφέρει την οικογένεια A6 στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Βασίζεται στην πλατφόρμα PPE και δίνει έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση, στην αυτονομία και στην ταχεία φόρτιση.

Η έκδοση A6 Sportback e-tron Progressive performance αποδίδει 367 PS, ενώ η τετρακίνητη Progressive quattro ανεβαίνει στους 428 PS. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Audi, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως τα 769 km WLTP, ανάλογα με την έκδοση και τη διαμόρφωση, ενώ η κατανάλωση κινείται σε επίπεδα από 13,4 έως 16,6 kWh/100 km.

Η τεχνολογία των 800 V επιτρέπει ταχεία φόρτιση έως 270 kW DC, στοιχείο που μειώνει σημαντικά τον χρόνο στάσης σε ταξίδι. Σε πρακτικό επίπεδο, το A6 Sportback e-tron τοποθετείται ως ένα ηλεκτρικό μεγάλων αποστάσεων, με premium χαρακτήρα και υψηλές επιδόσεις.

Audi A6 Avant e-tron: Η πρακτική πλευρά της ηλεκτρικής A6

Για όσους θέλουν μεγαλύτερη πρακτικότητα, η Audi διαθέτει και το A6 Avant e-tron, το οποίο συνδυάζει την ίδια ηλεκτρική τεχνολογία με αμάξωμα station wagon. Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Progressive performance με 367 PS και Progressive quattro με 428 PS, αμφότερες με μείωση τιμής 4.000 ευρώ.

Το A6 Avant e-tron έχει αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως περίπου τα 743 km WLTP, ανάλογα με την έκδοση, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 270 kW DC. Η βασική του διαφορά σε σχέση με το Sportback είναι η πιο πρακτική διαμόρφωση του πίσω μέρους και ο μεγαλύτερος οικογενειακός/ταξιδιωτικός χαρακτήρας.

Με δεδομένο ότι η αγορά των ηλεκτρικών station wagon παραμένει περιορισμένη, το A6 Avant e-tron έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους θέλουν ηλεκτρική αυτονομία, premium περιβάλλον και αυξημένη πρακτικότητα χωρίς να στραφούν σε SUV.

S6 Sportback και S6 Avant e-tron: Η μεγαλύτερη μείωση

Η μεγαλύτερη μείωση τιμής αφορά τα S6 Sportback e-tron quattro και S6 Avant e-tron quattro, τα οποία γίνονται φθηνότερα κατά 8.000 ευρώ.

Οι δύο εκδόσεις αποδίδουν 503 PS, ενώ με Launch Control η ισχύς μπορεί να αυξηθεί προσωρινά έως τους 551 PS. Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 km/h.

Η Audi τοποθετεί τα S6 e-tron ως τις πιο δυναμικές εκδόσεις της ηλεκτρικής A6, με τετρακίνηση quattro, υψηλή ισχύ και πιο σπορ προσανατολισμό. Παράλληλα, διατηρούν μεγάλη αυτονομία για μοντέλα επιδόσεων, με το Sportback να ξεπερνά τα 670 km WLTP και το Avant να κινείται πάνω από τα 640 km WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Audi Q6 Sportback e-tron: Μείωση σε όλη τη γκάμα

Η Audi μειώνει κατά 1.000 ευρώ τις τιμές στις εκδόσεις του Q6 Sportback e-tron που περνούν σε Model Year 2027. Πρόκειται για το πιο coupe SUV μέλος της οικογένειας Q6 e-tron, με πιο αεροδυναμική σιλουέτα σε σχέση με το συμβατικό SUV αμάξωμα.

Στη βάση βρίσκεται η έκδοση Progressive με 252 PS, ενώ ακολουθεί η Progressive performance με 306 PS. Πιο πάνω τοποθετείται η τετρακίνητη Progressive quattro, η οποία στον νέο τιμοκατάλογο εμφανίζεται με 428 PS, και στην κορυφή βρίσκεται το SQ6 Sportback e-tron quattro με 490 PS.

Το Q6 Sportback e-tron μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως περίπου 678 km WLTP, ανάλογα με την έκδοση, ενώ η αρχιτεκτονική των 800 V επιτρέπει ταχεία φόρτιση. Οι εκδόσεις με τη μικρότερη μπαταρία φορτίζουν έως 225 kW DC, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις μπορούν να φτάσουν έως 260 ή 270 kW DC.

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