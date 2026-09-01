Audi Q3 με 299 ευρώ το μήνα, 10 χρόνια εγγύηση και όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ

Το νέο Audi Q3 προσφέρεται από 299 ευρώ τον μήνα, με επιτόκιο 3,9%, εγγύηση έως 10 χρόνια και όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ.

Το νέο Audi Q3 αποκτά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπορική πρόταση στην ελληνική αγορά, η οποία αφορά τόσο το κλασικό SUV όσο και το πιο δυναμικό Q3 Sportback. Η Audi προσφέρει πλέον το μοντέλο από 299 ευρώ τον μήνα, μέσω του προγράμματος Audi Auto Credit, με χρηματοδότηση 48 μηνών και ονομαστικό επιτόκιο 3,9%.

Η πρόταση συνοδεύεται από εγγύηση Audi Platinum έως 10 χρόνια ή 150.000 km, δωρεάν οδική βοήθεια και πακέτο Premium που, ανάλογα με την έκδοση, προσφέρει όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ.

Υπάρχει βέβαια μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζει όποιος βλέπει τη δόση των 299 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει από χρηματοδοτικό πρόγραμμα με προκαταβολή 34% και μεγάλη τελευταία δόση Balloon.

Πώς βγαίνει η δόση των 299 ευρώ

Το ενδεικτικό χρηματοδοτικό παράδειγμα αφορά το Audi Q3 SUV Advanced TFSI Hybrid S tronic 150 hp, με πακέτο εξοπλισμού Premium και συνολική αξία 44.959 ευρώ.

Οι βασικοί όροι έχουν ως εξής:

Audi Q3 Auto Credit Στοιχεία Αξία οχήματος 44.959 € Προκαταβολή 15.150 € Ποσοστό προκαταβολής 34% Χρηματοδοτούμενο ποσό 29.809 € Μηνιαία δόση 299 € Διάρκεια 48 μήνες Ονομαστικό επιτόκιο 3,9% Εισφορά Ν.128/75 0,6% ΣΕΠΠΕ 4,88% Τελευταία δόση Balloon 21.517 €

Άρα τα 299 ευρώ τον μήνα δεν αποτελούν μια συμβατική χρηματοδότηση ολόκληρου του αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αρχικά 15.150 ευρώ, ακολουθούν οι μηνιαίες δόσεις για τέσσερα χρόνια και στο τέλος υπάρχει Balloon ύψους 21.517 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης άτοκα έξοδα διαχείρισης υπέρ τρίτων, Προστασία Δανείου Α και ασφάλιση Protection Gold για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Επιτόκιο 3,9% για 48 μήνες

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της προσφοράς είναι το ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, πλέον της προβλεπόμενης εισφοράς 0,6%. Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια 48 μηνών και διατίθεται μέσω του Audi Auto Credit τόσο για το Q3 SUV όσο και για το Q3 Sportback.

Το ΣΕΠΠΕ στο συγκεκριμένο παράδειγμα διαμορφώνεται σε 4,88%, στοιχείο που αποτυπώνει καλύτερα το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης σε σχέση με το ονομαστικό επιτόκιο μόνο.

Έως 10 χρόνια εγγύηση

Από τα σημαντικότερα στοιχεία της πρότασης είναι το νέο πρόγραμμα Audi Platinum. Η κάλυψη μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια ή 150.000 km, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi. Η εγγύηση ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα με κάθε προγραμματισμένο service σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

Στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση του ιδιοκτήτη σε απρόβλεπτα κόστη όσο το αυτοκίνητο μεγαλώνει ηλικιακά, διατηρώντας παράλληλα το ιστορικό συντήρησής του μέσα στο επίσημο δίκτυο. Το όριο των 10 ετών συνδυάζεται με ανώτατο όριο 150.000 km.

Και δωρεάν οδική βοήθεια

Παράλληλα παρέχεται η υπηρεσία Audi LongLife Mobility, η οποία προσφέρει δωρεάν οδική βοήθεια. Και εδώ η κάλυψη συνδέεται με την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου, καθώς η υπηρεσία ανανεώνεται με κάθε προγραμματισμένο service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Audi. Έτσι, το πακέτο δεν αφορά μόνο την αρχική αγορά του αυτοκινήτου αλλά επιχειρεί να καλύψει και ένα μεγάλο μέρος της μετέπειτα ιδιοκτησίας του.

Όφελος εξοπλισμού έως 2.400 ευρώ

Την εμπορική πρόταση συμπληρώνει το πακέτο Premium, το οποίο προσφέρει όφελος εξοπλισμού που μπορεί να φτάσει έως τα 2.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση του Q3. Στο πακέτο περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:

μεταλλικό χρώμα

ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών

αναβαθμισμένες επενδύσεις εσωτερικού

ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Το ακριβές οικονομικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου.

Q3 SUV ή Sportback

Το Audi Q3 SUV ακολουθεί την πιο κλασική προσέγγιση, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα, στους χώρους και στην καθημερινή ευχρηστία. Το Q3 Sportback διαφοροποιείται με περισσότερο coupe σχεδίαση και πιο έντονη κλίση της οροφής, απευθυνόμενο σε όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμφάνιση.

Και στις δύο περιπτώσεις, η νέα γενιά επενδύει ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον της καμπίνας, στα συστήματα υποβοήθησης και στην ποιότητα κατασκευής.

Τι κρατάμε;