quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Aυτό είναι το υβριδικό SUV που κινείται έως και 94% ηλεκτρικά στην πόλη, χωρίς να έχει premium τιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 05.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ayto-einai-to-yvridiko-suv-pou-kineitai-eos-kai-94-ilektrika-stin-poli-choris-na-echei-premium-timi-792091

Προστίθεται στη γκάμα της εταιρείας ως μια πλήρης υβριδική πρόταση που στοχεύει ξεκάθαρα στην ισορροπία μεταξύ απόδοσης, κατανάλωσης, χώρων και τιμής

Το KGM Torres HEV είναι στρατηγικά τοποθετημένο ανάμεσα στα compact και mid-size SUV, απευθυνόμενοσε όσους θέλουν καθημερινή ευχρηστία στην πόλη, άνεση στα ταξίδια και εκτός ασφάλτου αποδράσεις.

Στον αστικό κύκλο, το Torres HEV μπορεί να κινείται έως και 94% με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη και ομαλή λειτουργία, ενώ εκτός πόλης αξιοποιεί πλήρως τη συνδυαστική ισχύ των 204 PS. Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,8 l/100 km, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.

Το υβριδικό σύστημα Dual Tech Hybrid συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα 130 kW και αυτόματο κιβώτιο e-DHT, με τρεις τρόπους λειτουργίας (EV, HEV και Engine Drive). Παράλληλα, τα driving modes COMFORT, ECO και SPORT προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες και τις προτιμήσεις του οδηγού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με μήκος 4.705 mm και χώρο αποσκευών έως 1.662 λίτρα, το Torres HEV δίνει έμφαση στους χώρους, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζει η διπλή πανοραμική οθόνη 12,3 ιντσών, η εργονομική φιλοσοφία Slim & Wide και ο προσεγμένος εξοπλισμός άνεσης. Στον τομέα της ασφάλειας, το 78% του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα περιμετρικής θέασης 3D και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Το KGM Torres HEV είναι διαθέσιμο από 33.190 ευρώ στην έκδοση Urban και φιλοδοξεί να προσφέρει την υβριδική τεχνολογία σε πιο προσιτό επίπεδο τιμής, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους και εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και test drive, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της KGM ή στο kgm.com.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#KGM#KGM Torres
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-pio-elkystiko-oikogeneiako-suv-stin-ellada-tora-me-ofelos-eos-4-500-evro-778405

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.10.2025

Το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV στην Ελλάδα τώρα με όφελος έως 4.500 ευρώ
to-omorfotero-yvridiko-b-suv-stin-ellada-tora-me-ekptosi-1-400-evro-des-timi-769605

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.10.2025

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή
afto-einai-to-fthinotero-44-yvridiko-jeep-stin-ellada-nea-chamiloteri-timi-785245

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

30.01.2026

Αυτό είναι το φθηνότερο 4×4 υβριδικό Jeep στην Ελλάδα – Νέα χαμηλότερη τιμή
megales-ekptoseis-cupra-ta-yvridika-pou-echoun-meiosi-4-000-evro-779698

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

30.01.2026

Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρώ
ekptosi-4-000-evro-gia-to-yvridiko-seat-me-tous-204-ps-kanei-100-km-choris-na-kapsei-stagona-venzinis-790828

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

27.01.2026

Έκπτωση 4.000 ευρώ για το υβριδικό SEAT με τους 204 PS – Κάνει 100 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης
polyteles-suv-gia-oikogeneia-me-0-epitokio-kai-e239-mina-790756

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

26.01.2026

Πολυτελές SUV για οικογένεια με 0% επιτόκιο και €239/μήνα

Πρόσφατες Ειδήσεις