Aυτό είναι το υβριδικό SUV που κινείται έως και 94% ηλεκτρικά στην πόλη, χωρίς να έχει premium τιμή

Προστίθεται στη γκάμα της εταιρείας ως μια πλήρης υβριδική πρόταση που στοχεύει ξεκάθαρα στην ισορροπία μεταξύ απόδοσης, κατανάλωσης, χώρων και τιμής

Το KGM Torres HEV είναι στρατηγικά τοποθετημένο ανάμεσα στα compact και mid-size SUV, απευθυνόμενοσε όσους θέλουν καθημερινή ευχρηστία στην πόλη, άνεση στα ταξίδια και εκτός ασφάλτου αποδράσεις.

Στον αστικό κύκλο, το Torres HEV μπορεί να κινείται έως και 94% με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη και ομαλή λειτουργία, ενώ εκτός πόλης αξιοποιεί πλήρως τη συνδυαστική ισχύ των 204 PS. Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,8 l/100 km, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.

Το υβριδικό σύστημα Dual Tech Hybrid συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα 130 kW και αυτόματο κιβώτιο e-DHT, με τρεις τρόπους λειτουργίας (EV, HEV και Engine Drive). Παράλληλα, τα driving modes COMFORT, ECO και SPORT προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες και τις προτιμήσεις του οδηγού.

Με μήκος 4.705 mm και χώρο αποσκευών έως 1.662 λίτρα, το Torres HEV δίνει έμφαση στους χώρους, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζει η διπλή πανοραμική οθόνη 12,3 ιντσών, η εργονομική φιλοσοφία Slim & Wide και ο προσεγμένος εξοπλισμός άνεσης. Στον τομέα της ασφάλειας, το 78% του αμαξώματος αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα περιμετρικής θέασης 3D και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Το KGM Torres HEV είναι διαθέσιμο από 33.190 ευρώ στην έκδοση Urban και φιλοδοξεί να προσφέρει την υβριδική τεχνολογία σε πιο προσιτό επίπεδο τιμής, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους και εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και test drive, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της KGM ή στο kgm.com.gr