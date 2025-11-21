quattroruote-icon
Black Freeday BYD: Δώρο αξίας έως 1.100 ευρώ 24-29 Νοεμβρίου – Δες τι είναι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
Autotypos Team
H BYD μπαίνει σε ρυθμούς Black Friday με το δικό της Freeday και είναι έτοιμη να σου κάνει δώρο το αγαπημένο σου χρώμα

Η Black Friday είναι εδώ και η BYD την καλωσορίζει με μια μοναδική προσφορά για όσους θέλουν να γίνουν μέλη της ηλεκτρικής της οικογένειας. Η κινέζικη μάρκα σου δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσεις… ηλεκτρικά με μοναδικά οφέλη.

BYD Atto 2

Black Freeday όνομα και πράμα!

Από τις 24 έως τις 29 Νοεμβρίου, με κάθε παραγγελία ενός ετοιμοπαράδοτου μοντέλου της BYD, το μαύρο χρώμα εξωτερικού, αξίας έως 1.100 ευρώ, είναι εντελώς δωρεάν, πλέον της κρατικής επιδότησης και του BYD Electric Bonus.

Η προσφορά ισχύει για τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα: DOLPHIN SURFATTO 2ATTO 3 και SEAL U.

Διαβάστε επίσης: Η μάρκα που μόλις ήρθε στην Ελλάδα πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση φτάνοντας στο επίπεδο 3

Αυτή δεν είναι απλά μια περίοδος προσφορών, αλλά μια πραγματική ευκαιρία για όποιον σκέφτεται να κάνει το μεγάλο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση, αγοράζοντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η BYD δεν είναι απλώς μια από τις δεκάδες μάρκες που εστιάζουν στα ηλεκτρικά, αλλά ένας πραγματικός ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση.

Η BYD προσφέρει πληθώρα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων με τεχνολογία αιχμής και εξαιρετική αισθητική, δίνοντας στους πελάτες της την ευκαιρία να επιλέξουν όχι μόνο ένα αυτοκίνητο, αλλά έναν τρόπο ζωής που σέβεται το περιβάλλον, χωρίς να ξεχνά την οδηγική απόλαυση.

Τι κρατάμε:

  • Black Friday στην BYD με μοναδικά οφέλη
  • Από 24 έως 29 Νοεμβρίου, με κάθε ετοιμοπαράδοτο BYD δώρο το μαύρο χρώμα αξίας 1.100 ευρώ
  • Η προσφορά ισχύει για τα ετοιμοπαράδοτα, DOLPHIN SURF, ATTO 2, ATTO 3 και SEAL U

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ

Tags
#Black Friday#BYD#BYD ATTO 2#BYD ATTO 3#BYD Dolphin Surf#BYD SEAL U DM-i
Πρόσφατες Ειδήσεις