Black Friday από την Peugeot: Πρόλαβε προσφορές που ξεκινούν από 17.500 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 13.11.2025
Autotypos Team
black-friday-apo-tin-peugeot-prolave-prosfores-pou-xekinoun-apo-17-500-evro-782970

Στα πλαίσια του Black Friday η Peugeot παρουσιάζει τον Μαύρο Λέοντα, προσφέροντας super ευκαιρίες για άλλη μια χρονιά

Το Black Friday επιστρέφει και η Peugeot, η μάρκα που καθιέρωσε πρώτη τον θεσμό στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επανέρχεται με μοναδικές προσφορές που ξεκινούν από τα 17.500 ευρώ. Οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες προσφορές στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα.

Οι μοναδικές προσφορές ισχύουν αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Άφθονες επιλογές

Στις νέες προτάσεις Black Friday της Peugeot οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα επιλογών, διαλέγοντας ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες αυτοκινήτων όπως: Hatchback, Fastback, Crossover, SUV και Van, ικανοποιώντας κάθε σύγχρονη ανάγκη.

Διαβάστε επίσης: Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους

12 ηλεκτρικά μοντέλα

Η προσφορά αφορά 12 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, επιτρέποντας στους υποψήφιους αγοραστές να βρουν το μοντέλο της Peugeot που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής τους. Μερικά από αυτά είναι το compact hatchback E-208 -με 433 χλμ. αυτονομίας και το Ε-2008 -κορυφαίο SUV στο τεστ ADAC Ecotest 2024, ένα μοντέλο που συνδυάζει αποδοτικότητα και ευρυχωρία.

Για μεγάλες διαδρομές, το συναρπαστικό next-level SUV E-3008 και το 7θέσιο E-5008 προσφέρουν 701 χλμ. και 668 χλμ. αντίστοιχα σε μικτές συνθήκες οδήγησης, κάνοντας κάθε ταξίδι άνετο, ήρεμο και χωρίς άγχος.

7 Hybrid μοντέλα

Για όσους θέλουν οικονομία και άνεση στην καθημερινή οδήγηση, συνολικά 7 Hybrid μοντέλα της Peugeot προσφέρονται με το υβριδικό σύστημα 48V που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση συνδυάζοντας τα καλύτερα των δύο κόσμων.

Προσφέρει την απλότητα ενός συστήματος MHEV (χωρίς πολλά εξαρτήματα, υψηλή τάση και μεγάλη μπαταρία που καταλαμβάνει χώρο), λειτουργώντας όμως πλήρως υβριδικά καθώς προσαρμόζεται στις συνθήκες της διαδρομής, με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση και τις εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ ή την οδηγική απόλαυση.

Όσο για τους επαγγελματίες, ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσουν τον στόλο τους με αξιοπιστία και οικονομία, επιλέγοντας τα επαγγελματικά PEUGEOT που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους. Η γκάμα των Partner, Expert και Boxer, προσφέρεται με επιπλέον όφελος έως 3.000 €, δίνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα όχημα που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και εργονομία που κάνει τη δουλειά τους πιο εύκολη κάθε μέρα.

Τι κρατάμε:

  • Η Peugeot σου δίνει για άλλη μια χρονιά την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες του «Μαύρου Λέοντα»
  • Έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα best-sellers μοντέλα της Peugeot γίνονται προσιτά σε όλους, με απίστευτες Black Friday τιμές και όφελος έως 8.000€.
  • Για παράδειγμα, το δυναμικό hatchback Peugeot 208 στην έκδοση Style, προσφέρεται στην ειδική τιμή των 17.500€.

Super Hybrid SUV με κατανάλωση 0,4 lt/100 km και αυτονομία 1.125 km – Ποιο είναι;

Δες το εσωτερικό από το νέο compact οικογενειακό της Mercedes-Benz

Polygon Concept: Το Peugeot 208 του μέλλοντος;

