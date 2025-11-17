quattroruote-icon
Black Friday προσφορές από τη SEAT – Όφελος έως 1.500 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 17.11.2025
Στέλιος Παππάς
black-friday-prosfores-apo-ti-seat-ofelos-eos-1-500-evro-683718

SEAT Days “Black Friday Edition”: όφελος έως 1.500 € σε ετοιμοπαράδοτα Ibiza & Arona, και 500 € στο Leon FR. Νέες τιμές & βασικά tips αγοράς.

Η Τεχνοκάρ λανσάρει ένα στοχευμένο πρόγραμμα προσφορών για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων SEAT. Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 1.500 €, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και αφορά συγκεκριμένες διαμορφώσεις.

Ποιες είναι οι τιμές τώρα

Οι νέες τοποθετήσεις τιμών κάνουν τα mainstream μοντέλα της μάρκας πιο δελεαστικά για άμεση παράδοση, ειδικά σε όσους θέλουν να κλειδώσουν αυτοκίνητο μέσα στον Νοέμβριο:

  • SEAT Ibiza 1.0 MPI 80 “hp” Business: 16.490 €.

  • SEAT Arona 1.0 TSI 95 “hp” Style: 18.190 €.

  • SEAT Leon FR 1.5 TSI 150 “hp” με πλήρη εξοπλισμό: 25.490 €, με όφελος 500 €.

Seat

Ποιο μοντέλο σε συμφέρει;

  • Ibiza 1.0 MPI 80: Ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις σε πόλη, χαμηλό κόστος χρήσης, απλότητα στη συντήρηση.

  • Arona 1.0 TSI 95: Περισσότεροι χώροι/πρακτικότητα με ελαφρώς αυξημένη θέση οδήγησης και ευκολία πρόσβασης.

  • Leon FR 1.5 TSI 150: Για οδηγούς που ζητούν πληρότητα εξοπλισμού και επιδόσεις, χωρίς να «φουσκώσουν» τον προϋπολογισμό σε premium κατηγορίες.

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά

  • Το FR πακέτο στο Leon συνήθως φέρνει πιο πλούσιο οπτικό/λειτουργικό εξοπλισμό (τιμόνι, καθίσματα, ζάντες, λεπτομέρειες αμαξώματος), που αντίστοιχα κοστίζουν εκτός promo.

  • Σε Ibiza/Arona, τσέκαρε αν το αυτοκίνητο έχει Park sensors/κάμερα, Apple CarPlay/Android Auto και πλήρη LED—επηρεάζουν καθημερινή άνεση και μεταπωλητική αξία.

  • Ρώτα για service πακέτα (έτη/χλμ.)—συχνά δίνουν κλειδωμένο κόστος συντήρησης που διευκολύνει τον προϋπολογισμό.

Τι κρατάμε;

  • Όφελος έως 1.500 € σε Ibiza & Arona, 500 € στο Leon FR 1.5 TSI.

  • Νέες τιμές: 16.490 € (Ibiza), 18.190 € (Arona), 25.490 € (Leon FR).

  • Άμεσα διαθέσιμα (ετοιμοπαράδοτα)—η ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.

  • Σωστή κίνηση για όσους θέλουν παράδοση τώρα με ρεαλιστικό όφελος και διαφανή χρηματοδότηση.

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

#Black Friday#SEAT#προσφορές
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
