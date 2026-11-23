BYD Dream Days: Η BYD φέρνει τρεις ημέρες γεμάτες δράση, εκπλήξεις και μοναδικά οφέλη για όλη την οικογένεια στα BYD Showrooms

Οι BYD DREAM DAYS επιστρέφουν τον Νοέμβριο πιο γιορτινές και οικογενειακές από ποτέ, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα της Black Friday με τον κόσμο της δημοφιλούς παιδικής σειράς Miraculous. Από τις 26 έως και τις 28 Νοεμβρίου, τα BYD Showrooms σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα τριήμερο γεμάτο δράση, εκπλήξεις και δελεαστικές προτάσεις αγοράς για όσους σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση.

Διασκέδαση με τη Ladybug και τον Cat Noir

Η επίσκεψη στην έκθεση μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλη την οικογένεια, καθώς η Ladybug και ο Cat Noir αναλαμβάνουν δράση για να ψυχαγωγήσουν τους μικρούς επισκέπτες. Παιχνίδια, διασκεδαστικές αποστολές και δώρα περιμένουν τα παιδιά στα καταστήματα της μάρκας, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα μιας επίσκεψης σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο BYD Showroom Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας 57). Από τις 11:00 έως τις 14:00, οι δύο αγαπημένοι ήρωες θα βρεθούν εκεί από κοντά για ένα ξεχωριστό meet & greet, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να φωτογραφηθούν μαζί τους, να παίξουν και να ζήσουν από κοντά τη δική τους «αποστολή».

Προσφορές Black Friday και δωρεάν μεταλλικό χρώμα

Φυσικά, πέρα από τη διασκέδαση των μικρών φίλων, οι BYD DREAM DAYS φέρνουν σημαντικά οφέλη και για τους μεγάλους. Με αφορμή την Black Friday, η εταιρεία προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές τόσο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της όσο και στα υβριδικά, Super Hybrid που εξοπλίζονται με την τεχνολογία DM-i, διευκολύνοντας τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα.

Επιπλέον, όσοι προχωρήσουν στην αγορά του νέου τους αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του τριημέρου 26-28 Νοεμβρίου, θα επωφεληθούν από δωρεάν μεταλλικό χρώμα σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας. Συγκεκριμένα, η παροχή αυτή αφορά τις εκδόσεις:

Πρόκειται για μια ιδανική ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο, εξηλεκτρισμένο οικογενειακό αυτοκίνητο με άμεση παράδοση και πρόσθετο οικονομικό όφελος, συνδυάζοντας την έρευνα αγοράς με μια όμορφη οικογενειακή έξοδο.