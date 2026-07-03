ΔΕΗ blue – Visa: Νέα καλοκαιρινή προσφορά με επιβράβευση έως 18 ευρώ για φόρτιση ηλεκτρικών

Η ΔΕΗ blue και η Visa δίνουν επιστροφή έως 18 € τον μήνα για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων έως τις 31 Αυγούστου.

Η ΔΕΗ blue και η Visa συνεχίζουν τη συνεργασία τους στην ηλεκτροκίνηση, λανσάροντας νέα καλοκαιρινή προσφορά για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσα από το πρόγραμμα Re charge | Re ward, οι χρήστες που φορτίζουν στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue και πληρώνουν με κάρτα Visa μπορούν να κερδίσουν επιβράβευση έως 18 ευρώ τον μήνα.

Η ενέργεια ισχύει από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026 και αφορά τα μέλη PPC blue που χρησιμοποιούν το δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φορτιστών της ΔΕΗ blue. Η επιστροφή πιστώνεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη, δηλαδή στο PPC blue wallet, και μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενες φορτίσεις.

Πώς λειτουργεί η προσφορά

Η λογική της καλοκαιρινής ενέργειας είναι απλή. Όσο περισσότερες kWh φορτίζει ο οδηγός μέσα στον μήνα στο δίκτυο της ΔΕΗ blue, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιβράβευση που λαμβάνει.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή να γίνει αποκλειστικά με κάρτα Visa μέσω της εφαρμογής PPC blue. Η πίστωση γίνεται αυτόματα στο PPC blue wallet μέσα σε επτά ημέρες από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Μηνιαία φόρτιση στο δίκτυο ΔΕΗ blue Πίστωση στο PPC blue wallet 50 kWh 3 € 80 kWh 6 € 140 kWh 12 € 200 kWh 18 €

Η μέγιστη επιβράβευση φτάνει τα 18 ευρώ τον μήνα, εφόσον ο οδηγός συγκεντρώσει 200 kWh φόρτισης μέσα στον μήνα.

Μέχρι πότε ισχύει

Η ενέργεια Re charge | Re ward είναι διαθέσιμη έως και τις 31 Αυγούστου 2026. Επομένως, καλύπτει την περίοδο των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όταν αρκετοί οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων προγραμματίζουν μεγαλύτερες διαδρομές ή ταξίδια εκτός πόλης.

Αυτό έχει πρακτική σημασία, γιατί η δημόσια φόρτιση αυξάνεται συνήθως σε περιόδους διακοπών. Ο οδηγός που δεν φορτίζει αποκλειστικά στο σπίτι ή χρειάζεται συχνότερες στάσεις σε δημόσιους φορτιστές μπορεί να αξιοποιήσει την επιστροφή για να μειώσει μέρος του κόστους των επόμενων φορτίσεων.

Πού μπαίνει η επιστροφή

Η επιβράβευση δεν επιστρέφεται ως μετρητά. Πιστώνεται αυτόματα στο PPC blue wallet, μέσα από την εφαρμογή PPC blue.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πίστωση πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό σε επόμενη φόρτιση στο δίκτυο της ΔΕΗ blue.

Οι οδηγοί μπορούν να παρακολουθούν την επιβράβευσή τους μέσα από την ενότητα Προφίλ / Rewards της εφαρμογής PPC blue. Έτσι, βλέπουν ανά πάσα στιγμή την πρόοδο και το ποσό που έχουν κερδίσει.

Ποιους αφορά η προσφορά

Η προσφορά αφορά οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που πληρούν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

είναι μέλη PPC blue,

φορτίζουν στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue,

πληρώνουν τη φόρτιση με κάρτα Visa.

Με άλλα λόγια, η ενέργεια δεν αφορά οποιαδήποτε φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος. Αφορά συγκεκριμένα τις φορτίσεις που πραγματοποιούνται στο δίκτυο της ΔΕΗ blue και πληρώνονται με Visa.

Το δίκτυο της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ blue, το δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φορτιστών της αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Αριθμεί περισσότερες από 3.300 θέσεις φόρτισης, με πάνω από 600 θέσεις ταχυφόρτισης DC/HPDC σε 950 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η ανάπτυξη του δικτύου έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους ταξιδεύουν με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όσο περισσότερα σημεία φόρτισης υπάρχουν σε εθνικές οδούς, πόλεις, νησιά, εμπορικά σημεία και τουριστικούς προορισμούς, τόσο πιο εύκολος γίνεται ο προγραμματισμός μιας μεγαλύτερης διαδρομής.

Τι προσφέρει το PPC blue app

Μέσα από την εφαρμογή PPC blue, οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν φορτιστές, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και να ξεκινούν τη φόρτιση. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα κράτησης σε ταχυφορτιστές DC / HPDC, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους αυξημένης κίνησης.

Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις καλοκαιρινές τους διαδρομές. Η λειτουργία βοηθά στον προγραμματισμό των στάσεων και του χρόνου φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η ηλεκτρική μετακίνηση δεν απαιτεί μόνο διαθέσιμο φορτιστή. Απαιτεί και σωστό σχεδιασμό, ειδικά όταν το ταξίδι περιλαμβάνει μεγαλύτερες αποστάσεις ή περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.

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